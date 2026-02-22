La sfârșitul anului 2027, Dacia, filiala low-cost a Renault speră să lanseze un automobil foarte simplu, cu o lungime de trei metri, derivat din conceptul Hipster, notează La Tribune.

Acest automobil ar urma să fie produs în cadrul companiei eGT New Energy Automotive, o societate mixtă deținută de Renault și Nissan (25% fiecare) și de compania chineză Dongfeng (50%).

O mini-Dacia care ar fi cea mai ieftină mașină electrică de pe piață? Și asta, începând de anul viitor?

„Ne dorim foarte mult acest lucru, avem tot ce ne trebuie, nu mai rămâne decât să apăsăm butonul. Din momentul în care ne hotărâm, este nevoie de doar un an și jumătate de dezvoltare, timpul de proiectare în cadrul grupului fiind astăzi foarte redus”, afirmă Katrin Adt, noua directoare a Dacia.

Dacia așteaptă ultimele decizii ale Comisiei Europene privind mașinile electrice mici pentru a da undă verde. Conceptul Hipster, prezentat în octombrie, nu a fost deci doar un prototip fără viitor, mai scriu jurnaliștii francezi.

„L-am conceput astfel încât să poată deveni un automobil de serie”, explică cei de la Dacia.

Creat în șase luni, conceptul Hipster era, încă de la prezentare, un model funcțional.

Șefa mărcii low-cost a grupului Renault este entuziasmată: „Ar fi cel mai accesibil automobil electric de pe piață, la un preț foarte Dacia.”

Prețul ar fi sub 15.000 de euro, potrivit unei surse interne.

Decizia de a pune în producție acest quadriciclu de doar trei metri lungime (cu un metru mai scurt decât un Dacia Sandero sau un Renault Clio) nu a fost încă luată în mod oficial. Dar probabilitățile sunt mari.

Directorul general al Renault, François Provost, ar putea chiar să o anunțe cu ocazia prezentării planului strategic pe 10 martie.

Dacă se va da undă verde definitivă, vehiculul ar urma să fie lansat „la sfârșitul anului 2027”, se indică la nivel intern. Locul de producție nu a fost încă ales definitiv.

Dar cel mai probabil ar fi situat în China. La Shiyan (provincia Hubei, centrul Chinei), în cadrul companiei eGT New Energy Automotive, o societate mixtă deținută de Renault și Nissan (25% fiecare) și de compania chineză Dongfeng (50%).

Același loc în care se produce de peste cinci ani actualul model Dacia Spring cu emisii zero (3,70 metri lungime, de la 16.900 de euro), a cărui carieră se va încheia în curând.