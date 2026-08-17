Pensionarii pot pierde bani la calculul pensiei. Perioadele pentru care nu se acordă puncte de stabilitate

Noua formulă de calcul a pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, a adus o schimbare importantă pentru pensionari prin introducerea punctelor de stabilitate, cunoscute și sub denumirea de bonusuri. Cu toate acestea, există mai multe perioade pentru care aceste puncte nu sunt acordate, iar printre cei afectați se numără și pensionarii care au lucrat în condiții speciale sau deosebite, respectiv în fostele grupe de muncă.

La 1 septembrie 2024 a fost introdusă noua formulă de calcul, în baza căreia au fost recalculate aproximativ 4,6 milioane de pensii. Una dintre principalele noutăți a fost acordarea punctelor de stabilitate pentru perioadele de contribuție care depășesc anumite praguri de vechime.

Potrivit regulilor prezentate de Casa Națională de Pensii, pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani se acordă puncte de stabilitate după următorul sistem: pentru fiecare an realizat peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv se acordă 0,50 puncte, pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv se acordă 0,75 puncte, iar pentru fiecare an realizat peste 35 de ani se acordă un punct. Valoarea unui punct este de 81 de lei.

Nu toate perioadele luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie sunt considerate stagii contributive în vederea acordării punctelor de stabilitate.

Printre perioadele pentru care nu se acordă aceste bonusuri se află perioadele asimilate stagiului de cotizare. În această categorie intră perioada în care o persoană a efectuat serviciul militar, perioada studiilor universitare, perioada cuprinsă între aprilie 2001 și ianuarie 2006 în care au fost primite indemnizații de asigurări sociale, precum și concediile medicale pentru boli profesionale și accidente de muncă, după ianuarie 2005.

Tot aici sunt incluse perioadele de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, începând cu ianuarie 2006, sau până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, respectiv până la 7 ani în situațiile prevăzute de legislație.

De asemenea, nu se acordă puncte de stabilitate pentru perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată în grupe de muncă.

Lista mai include perioadele în care persoana s-a aflat în pensie de invaliditate și perioadele de concediu fără salariu.

Potrivit expertului în pensii Iancu Meiros, nici perioada în care o persoană a cumulat pensia cu salariul nu generează puncte de stabilitate.

Una dintre cele mai controversate prevederi este cea referitoare la perioadele suplimentare acordate pentru munca desfășurată în condiții deosebite sau speciale.

Aceste perioade suplimentare nu sunt considerate contributive la calculul punctelor de stabilitate. Practic, deși munca în anumite condiții a generat un avantaj în ceea ce privește stagiul de cotizare, perioada suplimentară acordată pentru această activitate nu produce și puncte de stabilitate.

Pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă se acordă o perioadă suplimentară de șase luni. În cazul fiecărui an lucrat în grupa a II-a, se acordă o perioadă suplimentară de trei luni. Aceste perioade suplimentare sunt considerate stagiu de cotizare în condiții normale de muncă, însă sunt necontributive, astfel că pentru ele nu se acordă puncte de stabilitate.

Această situație poate reduce suma obținută de pensionarii care au beneficiat de perioade suplimentare pentru activitatea desfășurată în grupe de muncă, deoarece lunile respective nu sunt luate în calcul la acordarea bonusului pentru vechime contributivă.

Situația a fost influențată și de o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată pornind de la o speță judecată inițial la Tribunalul Bistrița.

Înalta Curte a menținut prevederea din noua lege a pensiilor potrivit căreia perioadele suplimentare acordate pentru grupele de muncă reprezintă stagiu de cotizare în condiții normale de muncă, dar au caracter necontributiv.

În consecință, aceste perioade suplimentare nu generează puncte de stabilitate, chiar dacă sunt recunoscute ca stagiu de cotizare. Pentru pensionarii care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, diferența poate avea un impact direct asupra cuantumului pensiei, deoarece bonusul este acordat numai pentru perioada considerată contributivă.