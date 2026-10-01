Schimbare neașteptată în topul mașinilor din România. Cine a urcat spectaculos în septembrie

Înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut în septembrie 2026 cu 11% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). În total, au fost înmatriculate 10.952 de autoturisme noi, comparativ cu perioada similară din 2025.

În același timp, piața autoturismelor electrificate a avut o evoluție diferită, cu o creștere de 16% față de septembrie 2025. Și în cazul automobilelor pur electrice a fost consemnat un avans de 16%, până la 869 de unități.

Datele provin de la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și au fost prelucrate de APIA. Evoluția generală a pieței contrastează astfel cu cea a segmentului electrificat, care a înregistrat o creștere în luna septembrie.

Clasamentul mărcilor aduce o schimbare importantă în partea superioară a topului. BYD a urcat pe poziția a patra în ceea ce privește înmatriculările de autoturisme noi, depășind Volkswagen.

Dacia a ocupat primul loc în clasamentul mărcilor în septembrie, cu 2.705 autoturisme înmatriculate. Toyota s-a situat pe poziția a doua, cu 1.435 de unități, în timp ce Skoda a ocupat locul al treilea, cu 795 de autoturisme.

BYD a înregistrat 708 autoturisme înmatriculate și a ajuns astfel pe locul patru. Producătorul chinez a trecut înaintea Volkswagen, care a consemnat 640 de unități în luna septembrie.

Pe următoarele poziții s-au aflat Renault, cu 639 de autoturisme, MG, cu 464, Mercedes-Benz, cu 426, BMW, cu 390, și Hyundai, cu 345 de unități.

Topul celor mai înmatriculate mărci este completat de restul producătorilor, care au însumat 2.405 autoturisme. Totalul pieței de autoturisme noi a ajuns astfel la 10.952 de unități în septembrie.

La nivelul modelelor, Dacia Logan a ocupat prima poziție în clasamentul înmatriculărilor din septembrie, cu 1.148 de unități. Pe locul al doilea s-a situat Dacia Duster, care a ajuns la 609 autoturisme înmatriculate.

Toyota Corolla Cross a ocupat poziția a treia în clasamentul modelelor, cu 559 de unități. Dacia Sandero s-a aflat pe următorul loc, cu 536 de autoturisme înmatriculate.

Topul a continuat cu Toyota Yaris Cross, cu 340 de unități, urmată de Skoda Octavia, cu 282, și Renault Clio, cu 270 de autoturisme.

BYD Seal U DM-i a înregistrat 253 de unități și s-a clasat pe locul următor în topul modelelor. Dacia Bigster a ajuns la 242 de autoturisme înmatriculate, iar Volkswagen Tiguan a încheiat această listă, cu 207 unități.

Potrivit datelor APIA, evoluția înregistrată în septembrie se înscrie într-un trend descendent al pieței de autoturisme noi la nivelul primelor nouă luni din 2026. În perioada ianuarie-septembrie, piața totală a autoturismelor a scăzut cu 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În același timp, luna septembrie a adus o creștere de 16% atât pentru autoturismele electrificate, cât și pentru segmentul automobilelor pur electrice, acesta din urmă ajungând la 869 de unități.

În clasamentul mărcilor, Dacia, Toyota și Skoda au ocupat primele trei poziții în luna septembrie, în timp ce BYD s-a clasat pe locul patru, înaintea Volkswagen. La nivelul modelelor, Dacia Logan a fost autoturismul cu cele mai multe înmatriculări în septembrie, urmat de Dacia Duster și Toyota Corolla Cross.