România, pe contrasens față de piața auto europeană. Înmatriculările au scăzut cu aproape 37% în august

Piața auto europeană a continuat să crească în august 2026, susținută în special de avansul puternic al mașinilor electrice și hibride. România merge însă în direcția opusă, cu o scădere de 36,8% a înmatriculărilor într-o singură lună și cel mai sever declin din Europa după primele opt luni ale anului, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Înmatriculările de autoturisme noi din Europa, incluzând cele 27 de state ale Uniunii Europene, Marea Britanie și țările Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA), au crescut cu 5,3% în august față de aceeași lună din 2025.

În total, au fost înmatriculate 832.637 de autoturisme, față de 791.054 în august anul trecut.

România a avut o evoluție mult diferită. Numărul autoturismelor noi înmatriculate a scăzut de la 15.125 la 9.552, ceea ce înseamnă un declin de 36,8%. Singura piață europeană cu o scădere mai mare în august a fost Grecia, cu 37,1%.

În schimb, principalele piețe auto europene au înregistrat creșteri. Înmatriculările au avansat cu 13,7% în Marea Britanie, 11,8% în Spania, 7,4% în Franța, 3,2% în Italia și 2,6% în Germania.

Schimbarea structurii pieței auto europene devine tot mai vizibilă. Înmatriculările de autoturisme electrice pe baterii au crescut cu 52,2% în august, iar cele ale modelelor hibride plug-in au avansat cu 13,5%.

La polul opus se află automobilele cu motoare convenționale. Livrările modelelor pe benzină au scăzut cu 23,5%, iar cele diesel cu 23,1%.

Datele arată astfel o accelerare a tranziției către propulsia electrificată, în paralel cu reducerea vânzărilor de autoturisme alimentate exclusiv cu benzină sau motorină.

Industria auto rămâne un sector important pentru economia europeană, cu aproximativ 13,6 milioane de angajați. Potrivit datelor ACEA, sectorul reprezintă 8,1% din totalul locurilor de muncă din industria Uniunii Europene.

Diferența dintre România și evoluția generală a pieței devine și mai evidentă dacă sunt analizate primele opt luni din 2026.

La nivel european, înmatriculările au crescut cu 5,8%, de la 8,69 milioane de autoturisme în perioada ianuarie-august 2025 la 9,19 milioane în primele opt luni din acest an.

Marea Britanie a înregistrat o creștere de 9,8%, Italia de 8,5%, Spania de 6,3%, Germania de 4,8%, iar Franța de 3%.

În România au fost înmatriculate 86.142 de autoturisme în perioada ianuarie-august, față de 96.307 în intervalul similar din 2025. Scăderea de 10,6% este cea mai mare înregistrată în Europa în această perioadă.

Nici Dacia nu a urmat tendința generală de creștere a pieței europene în august.

Marca a înregistrat 32.144 de autoturisme în Europa, cu 12,9% mai puține decât cele 36.909 unități din august 2025. Cota sa de piață s-a redus de la 4,7% la 3,9%.

Scăderea este vizibilă și la nivelul primelor opt luni. Dacia a înmatriculat 360.657 de autoturisme, față de 399.437 în aceeași perioadă din 2025. Declinul este de 9,7%, iar cota de piață a coborât de la 4,6% la 3,9%.

Evoluțiile au fost mixte și în cazul marilor grupuri auto. În august, Stellantis a raportat o creștere de 3,5%, în timp ce Volkswagen a scăzut cu 3,6%, Renault cu 4,4%, iar Ford cu 14,3%.

Pe segmentul electric, diferențele sunt mult mai mari. Înmatriculările Tesla au crescut cu 4% în august, în timp ce producătorul chinez BYD a înregistrat un avans de 127,9%.

După primele opt luni din 2026, Tesla are o creștere de 43,3%, iar BYD de 144,1%, potrivit datelor ACEA. În aceeași perioadă, Stellantis a avansat cu 4,7%, Volkswagen cu 0,9%, în timp ce Renault a scăzut cu 3,3%, iar Ford cu 14,4%.