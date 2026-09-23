Scumpirea carburanților a costat UE 53 de miliarde de euro. Motorina generează cea mai mare parte a facturii

Creșterea prețurilor carburanților de la începutul războiului din Iran a generat costuri suplimentare estimate la 53 de miliarde de euro pentru Uniunea Europeană, potrivit unui raport publicat de organizația Transport & Environment (T&E). Cea mai mare parte a sumei, aproximativ 40 de miliarde de euro, este legată de motorină, combustibil de care economia europeană rămâne puternic dependentă.

T&E estimează că scumpirea carburanților rutieri a adăugat în medie aproximativ 270 de milioane de euro pe zi la costurile transportului în Uniunea Europeană.

Din această sumă, aproximativ 203 milioane de euro pe zi provin din scumpirea motorinei, iar alte 67 de milioane de euro sunt asociate benzinei.

Calculele compară costurile din perioada războiului cu cele din aceeași perioadă a anului trecut, ajustate cu inflația, și acoperă cele 28 de săptămâni până la 6 septembrie.

Europa este cea mai dependentă economie majoră de motorină, arată T&E.

Motorina și păcura ușoară reprezintă aproximativ 43% din volumul produselor petroliere utilizate în Uniunea Europeană. Ponderea este cu aproximativ 16 puncte procentuale peste media globală și aproape dublă față de cea din Statele Unite.

În 2024, aproape patru din zece autoturisme aflate pe drumurile din UE funcționau cu motorină, arată Euronews.

Transportul rutier a consumat 77% din motorina și păcura ușoară folosite în UE în 2024. Autoturismele au reprezentat cea mai mare parte a consumului rutier, urmate de camioanele grele și autobuze, apoi de autoutilitare.

Pentru șoferi, efectele scumpirilor sunt deja importante. T&E estimează că un șofer european care conduce o mașină diesel a plătit în medie cu aproximativ 142 de euro mai mult în perioada analizată față de intervalul comparabil din anul precedent.

Până la 14 septembrie, alimentarea unui rezervor de motorină de 50 de litri costa cu aproximativ 30 de euro mai mult decât înainte de începerea războiului, potrivit organizației.

Prețul mediu ponderat al motorinei în UE a ajuns la 2,159 euro pe litru pe 14 septembrie, cel mai ridicat nivel din seria Comisiei Europene care începe în 2005.

Scumpirea motorinei pune presiune și asupra companiilor de transport.

T&E estimează că un camion diesel german utilizat pentru transporturi pe distanțe lungi a acumulat costuri suplimentare cu combustibilul de aproximativ 6.000 de euro în perioada analizată, echivalentul a 236 de euro pe săptămână.

Calculul este însă un exemplu pentru un camion din Germania și nu reprezintă o medie pentru toate camioanele din Uniunea Europeană.

Prețul petrolului a crescut puternic de la începutul conflictului, dar motorina s-a scumpit într-un ritm și mai rapid.

Războiul a afectat producția și exporturile de combustibili din Orientul Mijlociu, iar atacurile asupra rafinăriilor din Rusia au redus suplimentar oferta globală.

T&E susține că exporturile de motorină și păcură ușoară din Orientul Mijlociu și Rusia au scăzut împreună cu aproape 75% în august față de aceeași lună a anului trecut.

Diferența dintre prețul petrolului și prețul angro al motorinei a depășit 100 de dolari pe baril la începutul lunii septembrie. În mod obișnuit, aceasta se situează între 10 și 30 de dolari. Potrivit T&E, evoluția indică atât efectul petrolului mai scump, cât și un deficit de motorină rafinată.

Cererea de motorină ar putea crește în perioada următoare odată cu consumul pentru încălzire, agricultură și transport de marfă, în timp ce rafinăriile intră în perioadele sezoniere de mentenanță.

În același timp, Statele Unite iau în calcul o interdicție totală sau parțială asupra exporturilor de motorină. Președintele Donald Trump și-a exprimat susținerea pentru o asemenea măsură, însă nicio interdicție nu fusese anunțată.

T&E susține că Europa își poate reduce expunerea prin scăderea consumului. Printre măsurile propuse se numără extinderea muncii de acasă acolo unde este posibil, reducerea limitelor actuale de viteză pe autostrăzi, investiții în transportul public și promovarea unui stil de condus care reduce consumul.

Pe termen lung, organizația consideră că trecerea la vehicule electrice poate diminua vulnerabilitatea Europei la șocurile petroliere. Potrivit estimărilor sale, cele aproape opt milioane de mașini electrice din UE au evitat în 2025 consumul a aproximativ 46 de milioane de barili de petrol, ceea ce ar fi redus importurile de petrol cu aproximativ 2,9 miliarde de euro.