Donald Trump vrea să oprească exporturile de motorină din SUA. Prețurile carburantului au atins niveluri record

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că susține interzicerea exporturilor de motorină, în contextul în care prețurile la acest carburant au atins niveluri record în Statele Unite și Europa. Mai mulți candidați republicani implicați în cele mai strânse curse electorale din noiembrie au cerut, la rândul lor, o astfel de măsură, considerând-o o posibilă modalitate de limitare a prețurilor record la carburanți.

Prețurile motorinei au crescut puternic în SUA și Europa, pe fondul războaielor din Iran și Ucraina, care au redus semnificativ exporturile provenite de la unii dintre cei mai mari producători, printre care Rusia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, conform Reuters.

Trump a explicat că Statele Unite produc cantități importante de motorină și susține ideea ca aceasta să nu mai fie exportată. Președintele american a făcut aceste declarații înaintea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski.

„Am spus să nu trimitem motorina în afara țării. Noi producem multă motorină… Am cerut acest lucru. Am cerut acest lucru oamenilor mei”, le-a declarat Trump reporterilor înaintea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, prezent la aceeași întâlnire, a declarat că administrația analizează dacă o asemenea interdicție este fezabilă și dacă ar fi mai eficientă o interdicție totală sau una parțială.

Mai mulți candidați republicani aflați în cele mai competitive curse pentru Congres au cerut administrației Trump să introducă măsura. Printre aceștia se numără senatorul american Dan Sullivan din Alaska, reprezentanta SUA Ashley Hinson din Iowa și Mike Rogers din Michigan.

Sullivan a cerut o suspendare temporară a exporturilor americane de motorină, astfel încât rezervele să poată fi refăcute înaintea iernii și să fie prioritizate familiile americane și cele din Alaska. Senatorul a argumentat că prețul motorinei a devenit prea ridicat.

Accesibilitatea prețurilor la alimente și la alte bunuri se află printre principalele preocupări ale alegătorilor înaintea alegerilor intermediare.

Hinson și Rogers au cerut, de asemenea, luni, încheierea rapidă a războiului din Iran, poziționare care i-a distanțat de Trump în privința acestui subiect.

Departamentul Agriculturii din SUA a cerut săptămâna trecută Casei Albe să ia măsuri în privința prețurilor motorinei, potrivit a două surse familiarizate cu situația. Secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, a declarat luni că a discutat cu Trump despre această problemă și a descris prețurile ridicate drept o preocupare reală.

Susținerea exprimată de Donald Trump pentru interzicerea exporturilor de motorină îl pune în dezacord cu propriii oficiali din domeniul energiei, care avertizează că o asemenea măsură ar putea crește prețurile carburanților pe coastele SUA și ar putea reduce cantitățile disponibile pentru aliații europeni.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat săptămâna trecută, la un eveniment organizat de Daily Caller, că o interdicție ar putea provoca un surplus de motorină pe coasta Golfului SUA. În acest scenariu, rafinăriile americane și-ar putea reduce ritmul de producție, ceea ce ar diminua rapid și producția de benzină.

Wright a avertizat că introducerea unor bariere asupra fluxurilor comerciale ar putea reduce producția și, implicit, oferta de combustibili. În opinia sa, piața are nevoie de o ofertă mai mare, nu de una mai mică.

Doug Burgum, secretarul american de Interne, a spus că o interdicție a exporturilor de motorină este puțin probabil să reducă prețurile petrolului. El a avertizat și asupra posibilității unor măsuri de retorsiune din partea statelor exportatoare de energie, de care state precum California depind pentru o parte din necesarul lor energetic.

Și reprezentanții industriei petroliere s-au pronunțat împotriva unei asemenea măsuri. Todd Staples, președintele TXOGA, organizație profesională din Texas care reprezintă industria petrolului și gazelor naturale, a avertizat că interdicția ar afecta locurile de muncă din SUA, ar putea provoca penurii de combustibil pe piața internă și ar putea determina aliații Statelor Unite să se îndrepte către China și Rusia pentru a-și acoperi necesarul.

O interdicție a exporturilor de motorină ar putea, teoretic, să reducă temporar prețurile pe coasta Golfului SUA. În același timp, măsura ar putea restrânge și mai mult oferta disponibilă în Europa.

Piața europeană este în mod structural deficitară în motorină și se bazează într-o măsură importantă pe importurile din Statele Unite. Din acest motiv, reducerea exporturilor americane ar putea accentua presiunile asupra aprovizionării europene.

Jim Mitchell, director pentru analiza tranzacțiilor cu petrol la firma de consultanță Wood Mackenzie, a apreciat că o asemenea situație ar putea avea efecte negative asupra unor aliați importanți ai Statelor Unite.

Donald Trump a declarat că, în cadrul întâlnirii cu Volodîmîr Zelenski, cei doi vor discuta și despre atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Președintele american a apreciat că aceste atacuri reprezintă o lovitură serioasă pentru Rusia și au, în același timp, un impact important asupra prețului motorinei.

Trump a mai spus că discuțiile cu Zelenski vor include și încercarea de a găsi o soluție pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina. Președintele SUA și-a exprimat convingerea că acest lucru se va întâmpla.