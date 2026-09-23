Prețuri carburanți miercuri, 23 septembrie. Cât costă un litru de benzină și motorină în România. Lista celor mai mici tarife

Prețuri carburanți miercuri, 23 septembrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină, motorină și GPL în România în ziua de miercuri, 23 septembrie.

Potrivit informațiilor publicate de platforma PretCarburant, prețurile medii naționale pentru toate cele trei categorii de carburant au rămas neschimbate față de ziua precedentă.

Benzina standard are o medie națională de 9,97 lei pe litru, calculată pe baza prețurilor din 1.330 de stații. Cel mai mic preț este de 9,91 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,07 lei pe litru. Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu a rămas neschimbat, variația fiind de 0%. Față de 30 iunie, benzina s-a scumpit cu 131 de bani, respectiv cu 15,1%.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,95 lei pe litru, pe baza datelor din 1.331 de stații. Prețurile variază între 10,79 și 10,99 lei pe litru. Și în cazul motorinei, prețul mediu a rămas neschimbat față de ziua precedentă. Comparativ cu 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 173 de bani, ceea ce reprezintă o creștere de 18,8%.

GPL-ul are o medie națională de 4,71 lei pe litru, calculată pentru 314 stații. Prețurile se situează între 4,59 și 4,99 lei pe litru. Față de ziua precedentă, media a rămas neschimbată, cu o variație de 0%. Comparativ cu 30 iunie, prețul GPL-ului a crescut cu 16 bani, respectiv cu 3,5%.

Carburant Medie națională Min – Max vs ieri vs 30 iunie Benzină standard · 1330 stații 9,97 lei 9,91 – 10,07 neschimbat (0%) +131 bani (+15,1%) Motorină standard · 1331 stații 10,95 lei 10,79 – 10,99 neschimbat (0%) +173 bani (+18,8%) GPL · 314 stații 4,71 lei 4,59 – 4,99 neschimbat (0%) +16 bani (+3,5%)

Cele mai mici prețuri consemnate miercuri, 23 septembrie, diferă în funcție de tipul de carburant.

Pentru benzina standard, cel mai mic preț este de 9,91 lei pe litru, la o stație Socar din Arad.

La motorina standard, cel mai mic preț este de 10,79 lei pe litru, la o stație Socar din Suceava.

În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru, la o stație Socar din 1 Decembrie, județul Ilfov.

În București, benzina are un preț mediu de 9,97 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,96 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul mediu este de 9,98 lei pe litru pentru benzină și 10,96 lei pe litru pentru motorină.

La Timișoara, benzina costă în medie 9,98 lei pe litru, iar motorina 10,96 lei pe litru.

În Iași, benzina are un preț mediu de 9,97 lei pe litru, în timp ce motorina este la 10,95 lei pe litru.

În Constanța, prețul mediu pentru benzină este de 9,98 lei pe litru, iar cel pentru motorină de 10,96 lei pe litru.

În Brașov, benzina are o medie de 9,97 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,96 lei pe litru.

În Craiova, prețul mediu al benzinei este de 9,97 lei pe litru, iar cel al motorinei de 10,95 lei pe litru.

În Oradea, benzina are o medie de 9,98 lei pe litru, în timp ce motorina costă în medie 10,95 lei pe litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Botoșani, la 9,95 lei pe litru, în timp ce cea mai mare medie este în Ilfov, la 9,98 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie se regăsește în Maramureș, la 10,93 lei pe litru, iar cea mai mare este în Galați, la 10,97 lei pe litru.

În ceea ce privește petrolul Brent, cotația înregistrată la 22 septembrie a fost de 98,58 dolari pe baril. Valoarea este cu 2,53 dolari mai mare față de cotația precedentă.