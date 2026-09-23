Scădere după scădere pentru petrol. Ce au observat investitorii în ultimele ore

Prețurile petrolului au continuat să scadă miercuri, pe măsură ce investitorii au evaluat perspectivele unei aprovizionări mai bune cu petrol din zona Golfului. Reluarea operațiunilor la o conductă importantă din Arabia Saudită a alimentat așteptările privind creșterea fluxurilor de țiței.

În același timp, speranțele privind o posibilă soluționare diplomatică a conflictului dintre SUA și Iran au exercitat o presiune suplimentară asupra cotațiilor. Evoluția prețurilor reflectă astfel atât schimbările privind oferta de petrol, cât și informațiile referitoare la negocierile dintre cele două țări.

Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 1,09 dolari, echivalentul a 1,1%, până la 98,16 dolari pe baril, la ora 04:21 GMT. În același interval, contractele futures pentru West Texas Intermediate au pierdut 1,50 dolari, sau 1,67%, ajungând la 89,01 dolari pe baril.

Ambele sortimente de referință au înregistrat a șasea ședință consecutivă de scădere, atingând niveluri minime de aproximativ două săptămâni.

Președintele american Donald Trump a avertizat marți că ar putea „anihila” Iranul, însă a afirmat în același timp că emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat discuții productive cu mediatorii Iranului pentru a încerca să pună capăt războiului. „Cred că există mult impuls pentru ca ei să facă o înțelegere”, a spus Trump.

Așteptările privind o îmbunătățire a aprovizionării cu petrol și eforturile de a pune capăt conflictului care durează de aproape șapte luni au contribuit la coborârea prețului petrolului Brent sub pragul de 100 de dolari pe baril. Cotația a trecut sub acest nivel marți, pentru prima dată din 8 septembrie.

„Piața este în prezent mai constructivă în ceea ce privește imaginea ofertei globale de petrol decât era în urmă cu câteva săptămâni. Întâlnirea delegațiilor americană și iraniană de la New York le-a oferit traderilor o licărire de speranță… În ciuda retoricii dure continue, inclusiv amenințărilor de „anihilare”, piața alege să preia în considerare posibilitatea unor discuții”, a declarat Tim Waterer, analist șef la KCM Trade.

Marți, Arabia Saudită a reluat operațiunile la conducta sa est-vest către Marea Roșie, potrivit a trei surse informate despre această chestiune. Reluarea activității a fost asociată cu semne privind creșterea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu.

Atacurile cu drone, atribuite de Arabia Saudită milițiilor irakiene, au determinat regatul să închidă conducta pe 11 septembrie. Măsura a dus la oprirea încărcărilor de țiței în portul Yanbu.

De la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, fluxurile de petrol din Arabia Saudită și din statele vecine din Golf au fost perturbate prin Strâmtoarea Ormuz. Pentru a redirecționa o parte din aceste fluxuri, Riadul folosește conducta pentru a transporta aproximativ 4 milioane de barili de petrol pe zi către Yanbu. Volumul reprezintă aproximativ 4% din aprovizionarea globală cu petrol.

Arabia Saudită a pus marți la dispoziția rafinăriilor asiatice și mai multe barile de petrol pentru transportul din locații situate în afara Strâmtorii Ormuz.

În aceeași zi, ministrul petrolului, Basim Mohammed, a declarat că Irakul își majorează, la rândul său, exporturile de petrol. Potrivit acestuia, țara exportă peste 3 milioane de barili pe zi și se așteaptă ca exporturile prin Turcia să crească la peste 600.000 de barili pe zi.

Datele provizorii furnizate de firmele de urmărire a navelor Vortexa și Kpler au indicat că exporturile de țiței ale Irakului din august au fost estimate la 2,3 milioane, respectiv 2,17 milioane de barili pe zi.

Valorile din august au fost mai mari decât cele din iulie, însă au rămas sub nivelurile consemnate în februarie, înainte de izbucnirea războiului. Atunci, exporturile irakiene erau estimate la 3,7 milioane și, respectiv, 3,362 milioane de barili pe zi, potrivit celor două surse de date.

Presiunea asupra prețurilor petrolului a fost alimentată și de datele din industrie privind stocurile de țiței din Statele Unite. Acestea au crescut cu 1,8 milioane de barili în săptămâna încheiată la 18 septembrie. Creșterea stocurilor a venit în condițiile în care analiștii consultați de Reuters estimau o scădere pentru aceeași perioadă.

Datele provin din estimările preliminare ale industriei, în timp ce cifrele oficiale privind inventarele săptămânale de petrol din SUA urmează să fie publicate de Administrația pentru Informații Energetice. Publicarea datelor oficiale este programată la ora 10:30 ET, echivalentul orei 14:30 GMT.