Europa are nevoie urgentă de combustibil pentru avioane. Un furnizor asiatic ar putea fi salvarea

Europa se confruntă cu un deficit de aprovizionare cu combustibil pentru avioane în trimestrul al patrulea, în condițiile în care importurile de la furnizori aflați la distanță de continent continuă să crească.

Coreea de Sud se numără printre sursele care își majorează livrările către piața europeană, exporturile de combustibil pentru avioane către Europa urmând să atingă în septembrie cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, potrivit analiștilor și datelor privind transporturile maritime.

Europa și-a mărit importurile de combustibil pentru avioane din Nigeria, Statele Unite și Canada după izbucnirea războiului din Iran, în urmă cu mai bine de jumătate de an. Conflictul a afectat aprovizionarea provenită din Orientul Mijlociu și a perturbat aproximativ jumătate din importurile europene de combustibil pentru avioane.

Continentul rămâne expus unor noi perturbări ale aprovizionării, în contextul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Firma de consultanță Energy Aspects estimează pentru Europa un deficit de combustibil pentru avioane de 510.000 de barili pe zi în trimestrul al patrulea.

Prin comparație, pentru aceeași perioadă, Energy Aspects anticipează un surplus de 18.000 de barili pe zi în Statele Unite și unul de 419.000 de barili pe zi în regiunea Asia-Pacific. Situația estimată pentru trimestrul al treilea este în mare parte similară.

Coreea de Sud a devenit în septembrie cea mai recentă sursă importantă de transporturi de combustibil pentru avioane către Europa, potrivit datelor privind fluxurile comerciale. Importurile europene provenite din această țară asiatică au ajuns până acum în septembrie la 129.000 de barili pe zi, conform firmei de informații privind mărfurile Kpler.

Volumul este cel mai mare înregistrat din octombrie 2022. Datele furnizate de LSEG indică, de asemenea, niveluri similare ale livrărilor din Coreea de Sud către Europa.

În condițiile în care se estimează că piața europeană va continua să se confrunte cu un deficit de combustibil pentru avioane, importurile sunt așteptate să rămână ridicate. James Noel-Beswick, șeful diviziei de mărfuri a firmei de informații de piață Sparta Commodities, a declarat că livrările către Europa ar urma să continue pe fondul deficitului anticipat.

Combustibilul pentru avioane face parte din categoria așa-numitelor distilate medii, din care mai fac parte motorina și dieselul. Piața europeană a motorinei a atins în această săptămână un nivel record, evoluția fiind mai puternică decât cea înregistrată pe piețele asiatice de profil.

Diferența tot mai mare dintre valorile de referință de pe piețele asiatice și cele europene face ca exporturile de combustibil către Europa să devină mai profitabile, potrivit lui Noel-Beswick.

Creșterea importurilor din Coreea de Sud are loc în același timp cu reducerea stocurilor europene. Rezervele deținute independent în zona Amsterdam-Rotterdam-Anvers, unul dintre principalele centre europene de rafinare și depozitare a petrolului, au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani în săptămâna încheiată la 10 septembrie.

Asia reprezintă o sursă variabilă de combustibil pentru avioane destinat Europei. Traderii recurg de regulă la livrări din această regiune atunci când diferențele de preț dintre cele două piețe fac transporturile profitabile.

Datele Kpler arată că exporturile medii lunare de combustibil pentru avioane din Asia către Europa au fost anul trecut de aproximativ 1,5 milioane de barili.

Producția de combustibil pentru avioane din Coreea de Sud a ajuns în iulie la aproape 13,89 milioane de barili, cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani, potrivit datelor guvernamentale. În aceeași perioadă, exporturile au atins cel mai mare nivel din ultimii trei ani și jumătate.

Majorarea producției a fost susținută de creșterea ratelor de procesare a țițeiului în rafinăriile sud-coreene. Traderii se așteaptă ca nivelurile de producție de țiței din august să fie mai ridicate decât cele consemnate în iulie.

Datele guvernamentale provizorii indică pentru luna iulie o producție de rafinare de 2,7 milioane de barili pe zi. Nivelul a fost cu 16% mai mare decât cel din luna iunie.