Vinul francez, în fața unei crize majore. Producția se prăbușește, iar falimentele s-au triplat

Industria vinului din Franța traversează un nou an dificil, după o vară marcată de temperaturi extreme și secetă. Ministerul francez al Agriculturii avertizează că producția de vin din 2026 ar putea coborî la cel mai redus nivel din ultimii 70 de ani. Ar fi al treilea an consecutiv cu o producție scăzută, în timp ce viticultorii se confruntă simultan cu costuri mai mari și cu reducerea consumului.

Florent Latour, director general al Maison Louis Latour, cel mai mare proprietar de podgorii Grand Cru din Burgundia, spune că lipsa precipitațiilor a redus puternic cantitatea recoltată.

„Am simțit că suntem atât de aproape”, a declarat Latour pentru CNBC. „Puțină ploaie în plus ar fi produs o recoltă fantastică din ambele puncte de vedere, dar a trebuit să ne mulțumim cu calitatea și cu aproximativ jumătate din recoltă.”

Problemele nu sunt limitate la Burgundia. Jean-Marie Cardebat, șeful departamentului de vinuri și băuturi spirtoase de la INSEEC Grande École și profesor de economie la Universitatea din Bordeaux, spune că randamentele au fost slabe în ultimii ani.

„Recolta din 2023 a fost decentă, dar randamentele au fost destul de dezastruoase de la începutul deceniului”, a declarat Cardebat. „Ne dăm seama că nicio regiune din Franța nu este ferită de valurile de căldură în prezent.”

Printre zonele puternic afectate se numără Valea Loarei și Champagne, regiuni caracterizate în mod tradițional printr-un climat mai temperat. În schimb, Bordeaux și Languedoc-Roussillon au raportat recolte mai mari decât anul trecut.

Cardebat consideră că una dintre problemele Franței este capacitatea redusă de adaptare rapidă la noile condiții climatice, inclusiv în ceea ce privește irigațiile.

„Spania este mai des afectată de valuri de căldură și încălzire globală; cu toate acestea, este mai bine pregătită”, a spus el. „Parțial pentru că are deja o rețea de irigații.” „Acest lucru este rar în Franța și este permis doar în cazuri excepționale. În Franța, implementarea unor astfel de măsuri necesită timp”, a adăugat Cardebat.

Schimbările climatice au reaprins și discuția privind regulile stricte aplicate producătorilor francezi.

Chateau Lafleur a renunțat anul trecut la prestigioasele denumiri oficiale Pomerol și Bordeaux pentru cele șase vinuri ale sale. Familia Guinaudeau, proprietara domeniului, a susținut că normele AOC privind irigațiile, densitatea plantațiilor și soiurile de struguri permise limitau capacitatea podgoriei de a se adapta suficient de repede.

Renunțarea la aceste reguli ar permite domeniului să răspundă „realității schimbărilor climatice cu precizie și eficiență”, a transmis familia.

„Este o decizie îndrăzneață care permite întregii familii Lafleur… să asigure perenitatea podgoriilor noastre și calitatea și identitatea vinurilor noastre. Într-un cuvânt: viitorul.”

Temperaturile ridicate modifică inclusiv calendarul recoltării. La Maison Louis Latour, culesul a început anul acesta pe 14 august, cea mai timpurie dată înregistrată vreodată de domeniu.

„Anul acesta am început pe 14 august, ceea ce este cel mai devreme rezultat pentru domeniul Latour… Ceea ce am observat, dacă o luăm pe deceniu, este că mijlocul recoltei este cu trei zile mai devreme în fiecare deceniu, așa că, practic, ne-am mutat cu o lună față de anii 1930”, a spus Latour.

Schimbarea creează și probleme în organizarea forței de muncă.

„Trebuie să ai flexibilitatea de a-ți trimite echipa în vie practic într-o clipă, pentru că predicțiile tale se dovedesc a fi greșite”, a explicat acesta.

Scăderea producției poate avea consecințe importante pentru poziția Franței pe piața mondială a vinului. Cardebat spune că recolta din acest an ar putea împinge țara pe poziția a treia în clasamentul producătorilor.

„Recolta din acest an ne-ar putea împinge înapoi pe locul trei în rândul țărilor producătoare de vin – în timp ce acum 12-15 ani eram încă pe primul loc, înaintea Italiei. Acum, Italia este în mod clar în frunte”, a spus Cardebat. „Spania ne-ar putea depăși. Această coborâre pe locul trei indică faptul că Franța are o problemă reală de producție.”

Potrivit acestuia, schimbarea ar însemna și pierderi economice.

„Reprezintă o pierdere masivă de venituri potențiale pentru Franța și pentru companiile implicate.”

Guvernul francez și-a redus la începutul lunii septembrie prognoza de creștere economică pentru 2026 la 0,5%, de la 1% la începutul anului. Autoritățile estimează că seceta și valurile de căldură vor costa economia aproximativ 0,1 puncte procentuale de creștere.

Presiunea climatică vine într-un moment în care producătorii au nevoie de investiții suplimentare pentru adaptarea podgoriilor.

„Titlurile de trezorerie sunt în prezent epuizate. Cu cât clima este mai perturbată, cu atât există mai puțină capacitate de investiții – chiar dacă trebuie să investim mai mult… Puteți vedea că suntem atrași într-un cerc vicios”, a spus Cardebat.

Economistul atrage atenția și asupra situației companiilor din domeniu.

„M-am uitat la falimentele afacerilor. Acestea s-au triplat în sectorul vinicol între 2019 și 2025. Cred că anul 2026 riscă să fie la fel de catastrofal din acest punct de vedere.”

La sfârșitul verii, guvernul francez a anunțat un program de ajutor de urgență de peste un miliard de euro pentru agricultorii și viticultorii afectați de temperaturile extreme.

Problemele climatice se suprapun peste scăderea consumului de vin. În Franța, ponderea populației care consuma zilnic vin era de aproape 50% în 1960, dar coborâse sub 10% în 2018.

Inflația și tarifele mai ridicate din ultimii ani au contribuit, de asemenea, la acumularea stocurilor. În acest context, o parte dintre producători își reduc suprafețele cultivate.

În Bordeaux au fost eliminate aproximativ 20.000 de hectare de viță-de-vie începând din 2023, suprafața viticolă rămasă ajungând la circa 83.000 de hectare.

În 2026, aproximativ 4% din totalul viței-de-vie din Franța urmează să fie eliminată printr-un program de sprijin. Cultivatorii primesc 4.000 de euro pentru fiecare hectar scos definitiv din producție.

În fața acestor schimbări, industria încearcă să atragă consumatori mai tineri și să intre pe noi piețe. Cardebat indică inclusiv posibilitatea dezvoltării unor produse și ambalaje diferite, Statele Unite fiind una dintre piețele unde astfel de formule pot fi testate.

America de Sud, Brazilia și India sunt, de asemenea, văzute drept piețe cu potențial pentru producătorii francezi. Pentru Maison Louis Latour, America de Sud și Brazilia au devenit deja destinații importante, iar Africa prezintă interes inclusiv datorită populației sale tinere.

Florent Latour consideră că sectorul trebuie să găsească și modalități prin care vinurile de calitate să devină mai accesibile pentru noile generații.

„Ceea ce este important este… să facem vinul de calitate superioară mai accesibil din punct de vedere al prețului.”

În ciuda problemelor actuale, acesta rămâne optimist privind perspectivele industriei franceze.