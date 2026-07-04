Sectorul cultural din Franța avertizează asupra unei crize fără precedent. Instituțiile cer intervenția lui Emmanuel Macron
SURSA FOTO: Dreamstime - Emmanuel Macron
Mai multe organizații culturale din Franța au lansat un apel către președintele Emmanuel Macron, avertizând că reducerile bugetare pregătite de Guvern ar putea afecta grav activitatea instituțiilor de cultură. Reprezentanții sectorului susțin că unele teatre, opere și orchestre riscă să își suspende activitatea.
Organizațiile culturale avertizează că reducerile bugetare pot bloca activitatea unor instituții importante
Într-o scrisoare adresată președintelui Emmanuel Macron, ministrului Culturii, Catherine Pégard, și premierului Sébastien Lecornu, mai multe organizații culturale și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce descriu drept o reducere drastică a fondurilor alocate serviciului public de cultură.
Demersul a fost făcut cu o zi înainte de deschiderea Festivalului de Teatru de la Avignon, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Franța.
Potrivit semnatarilor, diminuarea finanțării reprezintă un risc fără precedent pentru întregul sector cultural.
Zeci de instituții ar putea amâna deschiderea stagiunii sau chiar să își închidă porțile
Organizațiile susțin că cele 28 de instituții cele mai afectate de reducerile bugetare riscă să nu își poată începe noua stagiune în septembrie 2026, existând posibilitatea ca activitatea să fie reluată abia în ianuarie 2027.
Mai mult, acestea avertizează că operele, orchestrele, centrele dramatice naționale, scenele naționale și alte instituții culturale vizate s-ar putea confrunta cu o întrerupere bruscă a activității și chiar cu închiderea pentru public începând din septembrie 2027.
Printre instituțiile menționate se numără Opera și Orchestra Națională din Lyon, Teatrul Național din Bordeaux Aquitaine, Teatrul Rond-Point din Paris, Orchestra Națională din Lille și Opera Națională din Bordeaux.
Reprezentanții sectorului cer menținerea finanțării și un plan de sprijin pentru cultură
Într-un comunicat separat, cele 28 de structuri au atras atenția că efectele reducerilor bugetare nu se vor limita la instituțiile de cultură, ci vor afecta întregul ecosistem economic construit în jurul acestora și misiunea serviciului public cultural.
Semnatarii solicită autorităților confirmarea menținerii integrale a creditelor bugetare pentru 2026, plata fără întârziere a subvențiilor restante și lansarea unei consultări privind bugetul destinat culturii în 2027.
Totodată, organizațiile profesionale cer Guvernului francez măsuri rapide pentru refinanțarea sectorului și înființarea unei celule de criză interministeriale care să gestioneze situația.
Nemulțumirile din sectorul cultural au început încă din luna iunie
Apelul vine după ce, la începutul lunii iunie, mai mulți artiști, tehnicieni și companii de spectacole au organizat la Montreuil, în apropiere de Paris, o acțiune prin care au cerut mobilizarea împotriva reducerii finanțării culturii.
Reprezentanții domeniului susțin că lipsa unor măsuri rapide din partea autorităților ar putea avea consecințe majore asupra instituțiilor culturale și asupra activităților desfășurate în întreaga țară.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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