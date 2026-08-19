Pensionarea femeilor în 2026. La ce vârstă se pot retrage din activitate și ce acte sunt necesare pentru dosar

Pentru multe femei, momentul pensionării se apropie, dar vârsta la care pot ieși din activitate nu este aceeași pentru toate. În anul 2026, regulile se schimbă din nou, iar pragul de pensionare crește treptat. Află când te poți pensiona, ce vechime trebuie să ai și ce acte sunt necesare pentru dosar.

În România, vârsta standard de pensionare pentru femei crește treptat, potrivit legislației în vigoare. În 2026, femeile se pot pensiona pentru limită de vârstă la 62 de ani și 6 luni începând cu 1 ianuarie, iar din iulie 2026 vârsta standard ajunge la 62 de ani și 7 luni. Creșterea va continua în anii următori, până la atingerea vârstei de 65 de ani, aceeași ca în cazul bărbaților.

Stagiul complet de cotizare pentru femei crește, de asemenea, gradual. De la 1 ianuarie 2026, acesta este de 33 de ani și 3 luni, iar din iulie 2026 ajunge la 33 de ani și 5 luni. De la 1 ianuarie 2027, stagiul complet de cotizare va fi de 33 de ani și 8 luni. Procesul de creștere va continua până în ianuarie 2035, când stagiul complet va ajunge la 35 de ani.

Vârsta standard de pensionare pentru femei a crescut treptat de la 59 de ani și va ajunge la 65 de ani în 2035. În 2030, pragul va fi de 63 de ani, urmând ca majorările să continue până la egalizarea vârstei standard de pensionare pentru femei și bărbați.

Pentru a obține pensia, persoana care îndeplinește condițiile legale sau curatorul acesteia trebuie să depună o cerere. Aceasta poate fi depusă personal sau printr-o persoană desemnată prin procură specială, la casa teritorială de pensii din localitatea de domiciliu. Cererea poate fi depusă începând cu data la care sunt îndeplinite condițiile de pensionare și trebuie însoțită de documentele care dovedesc îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege.

În România există mai multe tipuri de pensii, printre care pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Drepturile de pensie pot fi plătite și în cazul în care beneficiarul se mută într-o altă țară, în condițiile acordurilor internaționale aplicabile, astfel încât acesta să beneficieze de tratament egal cu ceilalți cetățeni.

Contribuțiile pentru sistemul public de pensii sunt plătite de angajați și angajatori și sunt calculate în funcție de venitul salarial brut. Valoarea pensiei este stabilită printr-un sistem bazat pe puncte, în funcție de veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile și de perioada de cotizare.

Vârsta standard de pensionare poate fi redusă în anumite situații, inclusiv pentru femeile care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, în funcție de prevederile legale aplicabile. Femeile care îndeplinesc condițiile de pensionare pot opta să își continue activitatea până la vârsta de 65 de ani. Odată ce aleg continuarea activității în aceste condiții, opțiunea nu mai poate fi retrasă.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția românilor un calculator online cu ajutorul căruia aceștia pot afla vârsta la care se pot pensiona și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească. Instrumentul ține cont de luna și anul nașterii, precum și de stagiul minim și stagiul complet de cotizare.

Pentru a afla aceste informații, trebuie accesat site-ul web CNPP și selectată secțiunea „Când mă pot pensiona”. Utilizatorul trebuie să introducă data nașterii și sexul, iar calculatorul generează un tabel în care sunt indicate vârsta și anul la care poate fi solicitată pensia pentru limită de vârstă.

Calculatorul CNPP oferă astfel o estimare clară a momentului în care o persoană poate ieși la pensie, în funcție de datele introduse. Prin această verificare, românii pot afla cât timp mai au până la îndeplinirea condițiilor pentru pensionare și își pot planifica mai ușor perioada de activitate profesională.

Dacă vrei să te pensionezi pentru limită de vârstă, trebuie să pregătești un dosar cu următoarele documente:

Cerere de pensionare (formularul oficial)

Carnetul de muncă (original și copie)

Carnetul de asigurări sociale (original și copie)

Alte acte care dovedesc vechimea în muncă sau în serviciu

Actele de stare civilă: buletin/carte de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie (original și copie)

Livretul militar (original și copie, dacă este cazul)

Diploma de facultate (original și copie) și adeverință care să arate durata studiilor și că le-ai făcut la zi

Pentru studiile în străinătate, dovada că diploma e echivalată în România

Adeverințe privind sporurile permanente sau încadrarea în condiții speciale/deosebite de muncă

Procura specială dacă cineva depune dosarul în locul tău (original și copie)

Alte acte pentru cei care sunt beneficiari ai unor legi speciale (ex. Decretul-lege 118/1990)

Dosarul de pensionare se depune la casa de pensii din localitatea unde locuiești, începând cu ziua în care îndeplinești condițiile de pensionare.

Atenție! Cererea se poate retrage până când casa de pensii emite decizia finală.