Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare a militarilor. Declarațiile lui Radu Miruță contrazic prevederile din documentele oficiale

Informațiile privind creșterea vârstei de pensionare în cazul militarilor și polițiștilor sunt contradictorii. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat în Parlament că problema creșterii vârstei de pensionare pentru militari nu mai este luată în calcul, în timp ce declarațiile anterioare ale premierului Ilie Bolojan și documente oficiale indică o direcție diferită.

Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat, în cadrul audierii sale, că nu se mai pune problema creșterii vârstei de pensionare la militari. Radu Miruță este ministru desemnat al Apărării și, în același timp, ministru în exercițiu.

Declarația vine în contextul unor informații anterioare potrivit cărora vârsta de pensionare pentru militari și polițiști ar urma să crească. Potrivit Newsweek, premierul demis Ilie Bolojan a anunțat în mai multe rânduri necesitatea ca persoanele din sistemele de apărare să lucreze mai mult și ca vârsta de pensionare să fie majorată.

La data de 24 aprilie, Ilie Bolojan a susținut că situația în care anumite categorii se pot pensiona prea devreme nu mai este sustenabilă. Premierul a indicat atunci că vârsta de pensionare a militarilor și polițiștilor va crește și că nu există o altă posibilitate.

În același timp, programul de guvernare al cabinetului Mureșan, respins miercuri în Parlament, prevede în mod explicit eliminarea pensionării anticipate în sistemele în care pensionarea are loc prea rapid.

Programul respins al cabinetului Mureșan includea și măsura privind eliminarea pensionării anticipate în sistemele cu pensionări prea rapide. Această prevedere este una dintre informațiile oficiale care intra în contradicție cu declarația recentă a ministrului Apărării privind renunțarea la ideea majorării vârstei de pensionare pentru militari.

Și ministrul desemnat al Muncii din cabinetul respins în Parlament a susținut anterior necesitatea creșterii vârstei de pensionare pentru militari. Raluca Turcan a indicat existența unei situații pe care a descris-o drept o anomalie în materia pensiilor de serviciu, respectiv cazul persoanelor aflate la o vârstă considerată ideală pentru piața muncii care se pensionează și apoi se reangajează, uneori chiar la același loc de muncă.

Astfel, declarațiile recente ale ministrului Apărării s-au suprapus peste un context în care atât premierul Ilie Bolojan, cât și documentele programului de guvernare și declarațiile ministrului desemnat al Muncii au indicat necesitatea unor schimbări privind pensionarea în sistemele de apărare.

Radu Miruță susține însă că problema modificării vârstei de pensionare a militarilor nu mai este pe masa decizională. Declarația sa a fost făcută la audierea pentru funcția de ministru al Apărării și contrazice informațiile și pozițiile prezentate anterior privind creșterea vârstei de pensionare și eliminarea pensionării anticipate pentru militari și polițiști.