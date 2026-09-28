Pensiile militare, recalculate după o nouă formulă. Programul anunțat de Siegfried Mureșan prevede mai multe schimbări

Premierul desemnat Siegfried Mureșan și-a publicat programul de guvernare, document în care pensiile militare, pensiile polițiștilor și cele aferente altor structuri din domeniul apărării ocupă un capitol consistent. Programul propune o serie de schimbări privind modul de calcul al pensiilor de serviciu și vârsta de pensionare.

Pensiile militare nu au fost recalculate în septembrie 2024. Un proiect de lege care ar fi dus la creșterea pensiilor militare se află în Parlament, după ce a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României (CCR).

În acest context, programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan acordă un spațiu important reformei pensiilor militare. Una dintre direcțiile anunțate este eliminarea pensionării anticipate în sistemele în care ieșirea la pensie are loc prea rapid.

Programul prevede, de asemenea, finalizarea reformei pensiilor speciale.

Pentru pensiile de serviciu, programul de guvernare stabilește că reforma urmărește sustenabilitatea financiară și echitatea, în același timp cu protejarea capacității operative. Reglementările ar urma să facă diferența între personalul expus permanent riscurilor operative și cel care desfășoară activități preponderent administrative.

În cazul sistemelor din apărare, ordine publică și siguranță națională, cuantumul pensiilor ar urma să fie recalculat în funcție de contribuție și vechime. Particularitățile misiunilor ar urma să fie reflectate prin stabilirea vârstei standard de pensionare și prin condițiile de muncă.

Programul prevede și o perioadă de tranziție pentru persoanele care se află aproape de momentul ieșirii la pensie.

Astfel, proiectul prezentat de premierul desemnat indică o schimbare a modului în care ar urma să fie stabilite pensiile pentru personalul din apărare, ordine publică și siguranță națională, concomitent cu modificarea regulilor privind pensionarea anticipată.

Programul de guvernare stabilește și o serie de principii privind resursele umane din aceste sisteme. Guvernul propune un plan multianual construit în funcție de evoluția efectivelor, pensionările anticipate, deficitul de personal din teritoriu și specializările pentru care există deficit.

Recrutarea ar urma să fie realizată într-un mod predictibil și corelat cu capacitatea reală a instituțiilor de formare.

În ceea ce privește pensiile de serviciu, programul reafirmă obiectivul unei reforme orientate spre sustenabilitate financiară și echitate, cu menținerea capacității operative a instituțiilor.

„Plan multianual de resurse umane, construit pe evoluția efectivelor, pensionările anticipate, deficitul teritorial și specializările deficitare; recrutare predictibilă, corelată cu capacitatea reală a instituțiilor de formare; Pensiile de serviciu: orice reformă urmărește sustenabilitatea financiară și echitatea, cu protejarea capacității operative; reglementarea diferențiază între personalul expus permanent riscurilor operative și cel cu activități preponderent administrative, cu perioade de tranziție predictibile și dialog social”, arată guvernul.

Reglementarea ar urma să diferențieze între personalul expus permanent riscurilor operative și angajații care desfășoară activități în principal administrative. Pentru această schimbare sunt prevăzute perioade de tranziție predictibile și dialog social.