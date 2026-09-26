Program de guvernare Mureșan. ANAF și Autoritatea Vamală ar urma să fie reunificate. Ce s-ar schimba în privința controalelor fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română ar urma să fie reunificate într-un singur organ fiscal și de control. Măsura apare în Programul de Guvernare trimis sâmbătă Parlamentului de premierul desemnat Siegfried Mureșan și face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a administrației fiscale și combatere a evaziunii.

Programul prevede reunificarea ANAF și a Autorității Vamale într-un singur organ fiscal și de control, alături de schimbări privind modul în care sunt organizate verificările contribuabililor.

Pentru marii contribuabili și operațiunile complexe sunt prevăzute echipe specializate pentru prețuri de transfer și tranzacții intra-grup și transfrontaliere. Controalele ar urma să urmărească în special indicatorii privind diminuarea artificială a bazei impozabile.

Documentul prevede și eficientizarea acordurilor de preț în avans, precum și dezvoltarea expertizei pentru noile modele de afaceri digitale.

Personalul ar urma să beneficieze de programe de pregătire și specializare în domenii fiscale complexe.

O altă schimbare vizează introducerea unor indicatori de performanță și a unui sistem de remunerare de tip bonus-malus pentru conducerea ANAF și structurile operative.

Sistemul ar trebui pregătit până la 31 decembrie 2026 și aplicat începând din 2027, potrivit angajamentelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Mecanismul bonus-malus, aplicabil din 2027, conform angajamentelor din PNRR, va implica faptul că bonusurile se vor încasa doar în contextul depășirii planului de încasări, iar penalitățile se vor aplica în raport cu indicatorii de performanță aprobați specifici fiecărei structuri”, se arată în program.

Este prevăzută și coordonarea unitară a activităților de control, colectare și trezorerie între structurile centrale și teritoriale ale ANAF.

Conducerile teritoriale ar urma să fie ocupate prin concurs, iar programul urmărește evitarea interimatului prelungit.

Până la 30 iunie 2027 ar trebui să devină operațională o platformă care să coreleze informațiile din e-Factura, SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale.

Datele ar urma să fie folosite pentru stabilirea profilului de risc al contribuabililor.

Controalele operative și inopinate ar urma să fie declanșate în funcție de acest profil, după efectuarea unor verificări documentare de la distanță.

Resursele de control ar urma să fie concentrate asupra cazurilor de evaziune cu impact bugetar ridicat. Printre domeniile vizate se află fraudele de TVA, rambursările care prezintă indicatori de risc, subdeclararea sectorială și transferul artificial al profitului.

Programul stabilește și obiectivul reducerii semnificative a decalajului de TVA până în 2030, prin orientarea controalelor către marea evaziune și nu către contribuabilii corecți.

Schimbări sunt pregătite și pentru relația dintre contribuabili și administrația fiscală. Spațiul Privat Virtual (SPV) ar urma să devină punctul unic de interacțiune cu ANAF.

Fiecare contribuabil ar urma să aibă acces la o situație fiscală consolidată, notificări automate privind eventualele neconcordanțe și canale digitale de comunicare cu administrația.

Programul prevede introducerea declarațiilor precompletate și validate automat, reducerea numărului de câmpuri care trebuie completate și eliminarea treptată a raportărilor redundante, inclusiv în domeniul TVA.

Informațiile transmise deja prin e-Factura, SAF-T sau casele de marcat nu ar urma să mai fie cerute încă o dată contribuabililor.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii sunt prevăzute măsuri suplimentare de simplificare. Datele pe care ANAF le deține deja ar urma să fie reutilizate pentru reducerea obligațiilor repetitive.

În cazul abaterilor formale fără prejudiciu și fără indicii de fraudă, firmele ar urma să fie notificate și să aibă posibilitatea remedierii voluntare. Sunt prevăzute și ghiduri digitale interactive și informații dedicate firmelor nou-înființate.

Administrația fiscală ar urma să dezvolte și mecanisme pentru identificarea timpurie a contribuabililor care încep să acumuleze dificultăți financiare sau datorii fiscale. Măsurile de recuperare sau remediere ar putea fi astfel inițiate înainte de acumularea unor arierate semnificative.

Programul mai prevede înlocuirea aplicațiilor și bazelor de date vechi cu sisteme moderne și interoperabile și introducerea schimbului automat de informații între instituțiile statului.