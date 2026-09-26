Bangkok, sub ape după ce a plouat în 48 de ore cât într-o lună. A fost declarată stare de dezastru natural

Stare de dezastru natural în Bangkok, după ce capitala Thailandei a fost lovită de ploi torențiale care au inundat toate cele 50 de districte ale orașului. Începând de joi au căzut aproape 300 de litri de apă pe metrul pătrat, mai mult decât media pentru întreaga lună septembrie. La nivelul țării, peste 84.000 de persoane din 21 de provincii au fost afectate de inundații.

Ploile au început joi după-amiază și au continuat aproape fără întrerupere. Străzile au fost inundate, canalele din Bangkok s-au revărsat, iar apa a pătruns în numeroase clădiri.

Guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt, a anunțat că începând de joi au fost înregistrate cantități de aproape 300 mm de precipitații. Pentru comparație, potrivit Agenției de Meteorologie din Thailanda, în Bangkok cad în mod obișnuit 262,5 mm de precipitații pe parcursul întregii luni septembrie.

Declararea stării de dezastru natural le permite autorităților locale să adopte măsuri de urgență pentru gestionarea situației.

Cele mai afectate zone sunt cele din centrul și estul capitalei. În unele locuri, străzile s-au transformat practic în canale.

„Apa continuă să crească. Acum este dificil de ieșit afară. Îmi ajunge până la talie”, a declarat pentru AFP Somkid Pheuk-ngam, o vânzătoare în vârstă de 67 de ani care locuiește în apropierea unui canal din centrul orașului.

Femeia a precizat că și-a închis magazinul de două zile și că nu a mai văzut asemenea inundații în Bangkok de 15 ani.

#HCHInternacionales | Las lluvias continuas durante más de 24 horas han provocado inundaciones en varias calles de Bangkok, elevando considerablemente el nivel del agua y generando complicaciones para la movilidad. Las precipitaciones persisten en distintos sectores de la capital… pic.twitter.com/NxTMkSLP9T — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 26, 2026

Guvernatorul a declarat sâmbătă că situația provocată de inundații s-a „stabilizat”, însă retragerea apei ar putea dura încă două sau trei zile. Acest lucru depinde însă de oprirea precipitațiilor.

Prognozele indică în continuare ploi. Agenția de Meteorologie din Thailanda estimează că acestea vor continua până duminică.

„Continuă să plouă și facem tot ce putem. Încercăm să pompăm apa, dar canalele sunt pline”, a declarat Chadchart Sittipunt.

Autoritățile au recomandat locuitorilor să evite deplasările care nu sunt necesare. Persoanele imobilizate la domiciliu și care depind de echipamente medicale vitale au fost sfătuite să ia în calcul internarea temporară în spital.

Armata thailandeză a instalat bucătării de campanie și au fost pregătite peste 200 de centre de adăpost în capitală. Aproximativ 900 de persoane s-au refugiat deja în acestea, potrivit SkyNews.

Școlile au fost transformate în spații temporare de cazare.

„Sunt îngrijorată pentru că nu mi-am făcut provizii de mâncare din timp și nu m-am mai confruntat niciodată singură cu o astfel de situație, deoarece părinții mei nu sunt cu mine”, a declarat Sansuk Laowatcharakul, în vârstă de 19 ani.

Hwang Hwan-chung, un turist venit din Coreea de Sud, care spune că a vizitat Bangkokul de aproximativ 12 ori, a declarat că nu a mai întâlnit niciodată o vreme atât de „nebunească”.

Principalul aeroport al Bangkokului, Suvarnabhumi, continuă să funcționeze în condiții normale. Autoritățile aeroportuare au avertizat însă că unele zboruri ar putea înregistra întârzieri.

Autoritatea de turism le-a recomandat călătorilor să ajungă la aeroport cu două până la trei ore înainte de ora programată pentru plecare.

Problemele nu sunt limitate la capitală. La nivelul Thailandei, peste 84.000 de persoane din 21 de provincii au fost afectate de ploi și inundații, cele mai mari probleme fiind înregistrate în zona centrală a țării.

Autoritățile au transmis avertizări privind ploile torențiale și riscul de inundații inclusiv prin mesaje trimise pe telefoanele mobile și ceasurile inteligente ale locuitorilor.

Thailanda s-a mai confruntat cu inundații de amploare în 2011. Atunci, peste 500 de persoane au murit, iar milioane de locuințe au fost avariate.