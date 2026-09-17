Xi Jinping, în centrul unor zvonuri sensibile: Ce se speculează despre starea sa de sănătate

În mediul online au apărut zvonuri privind o posibilă problemă medicală a președintelui chinez Xi Jinping, informații care nu au fost confirmate de autoritățile chineze sau indiene.

Discuțiile au fost alimentate de afirmații potrivit cărora liderul chinez ar fi suferit un accident vascular cerebral în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Până în prezent, nu există date oficiale care să susțină aceste relatări, iar sursele independente nu au prezentat dovezi verificabile.

Wanjun Xie, un dizident chinez, a publicat pe platforma X o postare în care susține că Xi Jinping ar fi leșinat în timpul reuniunii. De asemenea, Nation Thailand a relatat declarațiile sale, însă acestea nu au fost confirmate de instituții oficiale. Postarea de pe X, a fost infirmată, semnalându-se lipsa de consistență a informațiilor prezentate, potrivit celor relatate de nationthailand.com.

Ulterior, Xie a afirmat că președintele chinez ar fi suferit un accident vascular cerebral ischemic sever. Nu există însă nicio informație credibilă care să susțină această declarație.

Itinerariul public publicat de China indică plecarea lui Xi în ultima zi a vizitei la summit, fără modificări care să sugereze o întrerupere neașteptată. Programul oficial nu oferă detalii despre starea sa medicală după revenirea la Beijing.

Xie a susținut că, după întoarcerea în China, Xi ar fi fost transportat cu un elicopter militar la Spitalul General al Armatei Populare de Eliberare, cunoscut sub numele de Spitalul 301. Afirmațiile nu au fost însoțite de documente medicale, declarații ale instituției sau alte dovezi independente.

Potrivit lui Xie, o echipă de experți l-ar fi diagnosticat pe Xi cu un accident vascular cerebral ischemic. Conform relatării sale, liderul chinez ar fi ales să se întoarcă la Beijing în loc să se interneze în India, pierzând astfel o perioadă critică de tratament. Nici diagnosticul, nici presupusa întârziere a intervenției medicale nu au fost confirmate de surse oficiale.

Xie a sugerat că această situație ar putea influența o eventuală vizită a lui Xi în Statele Unite la sfârșitul lunii septembrie. Nici această informație nu a fost confirmată. Până joi, nicio autoritate chineză sau indiană nu a confirmat că Xi ar fi leșinat, ar fi suferit un accident vascular cerebral sau ar fi fost internat la Spitalul 301.