Xi Jinping, în centrul unor zvonuri sensibile: Ce se speculează despre starea sa de sănătate
SURSA FOTO: Wikimedia Commons
În mediul online au apărut zvonuri privind o posibilă problemă medicală a președintelui chinez Xi Jinping, informații care nu au fost confirmate de autoritățile chineze sau indiene.
Zvonuri despre Xi Jinping după summitul BRICS: Ce se știe până acum
Discuțiile au fost alimentate de afirmații potrivit cărora liderul chinez ar fi suferit un accident vascular cerebral în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Până în prezent, nu există date oficiale care să susțină aceste relatări, iar sursele independente nu au prezentat dovezi verificabile.
Wanjun Xie, un dizident chinez, a publicat pe platforma X o postare în care susține că Xi Jinping ar fi leșinat în timpul reuniunii. De asemenea, Nation Thailand a relatat declarațiile sale, însă acestea nu au fost confirmate de instituții oficiale. Postarea de pe X, a fost infirmată, semnalându-se lipsa de consistență a informațiilor prezentate, potrivit celor relatate de nationthailand.com.
Afirmații neconfirmate despre un posibil AVC
Ulterior, Xie a afirmat că președintele chinez ar fi suferit un accident vascular cerebral ischemic sever. Nu există însă nicio informație credibilă care să susțină această declarație.
Itinerariul public publicat de China indică plecarea lui Xi în ultima zi a vizitei la summit, fără modificări care să sugereze o întrerupere neașteptată. Programul oficial nu oferă detalii despre starea sa medicală după revenirea la Beijing.
Xie a susținut că, după întoarcerea în China, Xi ar fi fost transportat cu un elicopter militar la Spitalul General al Armatei Populare de Eliberare, cunoscut sub numele de Spitalul 301. Afirmațiile nu au fost însoțite de documente medicale, declarații ale instituției sau alte dovezi independente.
Relatări suplimentare fără confirmare oficială
Potrivit lui Xie, o echipă de experți l-ar fi diagnosticat pe Xi cu un accident vascular cerebral ischemic. Conform relatării sale, liderul chinez ar fi ales să se întoarcă la Beijing în loc să se interneze în India, pierzând astfel o perioadă critică de tratament. Nici diagnosticul, nici presupusa întârziere a intervenției medicale nu au fost confirmate de surse oficiale.
Xie a sugerat că această situație ar putea influența o eventuală vizită a lui Xi în Statele Unite la sfârșitul lunii septembrie. Nici această informație nu a fost confirmată. Până joi, nicio autoritate chineză sau indiană nu a confirmat că Xi ar fi leșinat, ar fi suferit un accident vascular cerebral sau ar fi fost internat la Spitalul 301.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.