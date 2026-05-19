Rivalitatea dintre SUA și China, o dezbatere în podcastul realizat, luni, de Robert Turcescu, alături de invitatul său, Adrian Severin. Emisiunea a fost difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Fostul ministru de Externe a explicat că cele două mari forțe ale planetei sunt în situația în care se aflau spartanii și atenienii în Antichitate. Iar raportul de forțe se poate schimba în viitor.

„Este un termen folosit de către un politolog american sau concept al unui politolog american care face referire la un istoric antic. Unul dintre primii mari istorici ai Antichității, Tucidide. Care observă următorul: că marea putere grecească a timpului, Sparta, s-a simțit la un moment dat amenințată de o altă putere grecească, care era în ascensiune, și anume Atena.

Și atunci, deși Atena nu intenționa să atace Sparta, nu intenționa să ia locul în Universul puterilor momentului, speriată de posibilitatea ca Atena să o depășească, a declarat război Atenei. Un război care s-a terminat atunci, într-adevăr, cu victoria Spartei.

Numai că, prin această confruntare, dintr-o putere altădată dominantă sau dominatoare în declin, și o putere care era în ascensiune, chiar dacă vechea putere dominantă a reușit să îngrădească sau să stopeze ascensiunea unui rival, ea a slăbit din această confruntare, suficient de mult, astfel încât după aceea au venit alții și au făcut-o praf”, a spus Adrian Severin.

În prezent, China poate să-și declame poziția de lider al lumii, a mai afirmat invitatul lui Robert Turcescu.

„Deci ea, pe termen lung, a pierdut exact ceea ce nu voia să piardă, pornind un război cu cineva care, în realitate, nu o amenința. Dar care era un nou venit la masa puterii. Aici sper că și descrierea mea arată comparația care s-a făcut între Statele Unite superputerea atoate dominatoare în lume, care decidea totuși pacea și războiul și drepturile și obligațiile statelor și persoanelor private. Și China, care este o putere în ascensiune și nimeni nu poate să conteste lucrul acesta. Care are date argumente să zică: sunt eu noua putere supremă în această ordine a lumii. Eu sunt cea care am pâinea și cuțitul în lume.”

Fostul ministru de Externe a mai explicat să americanii simt răsuflaea chineză în ceafă și amplifică această rivalitate mai.

„Iar Statele Unite, care au avut și încă mai au într-o anumită măsură pâinea și cuțitul, se tem că această putere în ascensiune va veni și îi va lua locul. Și din această temere, din această gelozie, în această dorință de a nu pierde puterea chiar în momentul în care ea scade în mod obiectiv, ca orice ființă dacă vreți, din aceasta se poate naște războiul.

Un război inutil, numărul unu, pentru că te lupți cu unul care de fapt nu se zărește. Doar tu în imaginația ta te gândești că ar putea să te înlocuiască, iar această imaginație își are sursa în chiar faptul că puterea ta descrește și tu simți că îmbătrânești, că slăbești.”