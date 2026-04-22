BERBEC Astăzi, de sărbătoarea Sfântului Gheorghe, e cazul să lași sabia jos în relațiile personale și să fii mai puțin rigid cu persoana care flirtează în prezent cu tine, căci un mic joc de seducție nu a rănit niciodată pe nimeni. Profită de lingușiri și complimente, îndrăznește să te joci și să ai încredere. În schimb, fii vigilent și verifică-ți informațiile înainte de a lua o decizie drastică, deoarece adevărul este adesea mai nuanțat decât crezi. Chiar dacă cei din jurul tău îți pot face unele greutăți, ia lucrurile așa cum sunt, căci pare să fie singura soluție.

TAUR Venus, planeta ta protectoare, pare să îți fie favorabilă astăzi. Acest lucru se poate traduce prin relații sociale bune cu cei din jur și o vitalitate mai crescută. Este o zi de mare sărbătoare creștină, iar Sfântul Gheorghe poate să-ți reverse o energie caldă și luminoasă în casă, căci datorită bunei tale dispoziții, viața de zi cu zi poate părea mai puțin plictisitoare decât de obicei. Într-adevăr, poți contribui cu entuziasm la tot ceea ce ai de făcut, interacțiunile tale pot fi foarte călduroase, iar ziua ar trebui să treacă rapid.

GEMENI Joi pare să fie un moment bun pentru a te exprima sau a-ți demonstra talentele, pentru a distra prietenii influenți sau pentru a ieși și a te distra. Poți să reușești să demonstrezi și că, renunțând la tact, poți uneori obține ceea ce îți dorești. Influențele planetelor Jupiter şi Venus pot indica relaţii armonioase în domeniul profesional cu nativii din semne de Foc şi de Aer, dar unele mai puțin favorabile cu nativii din semne de Pământ şi de Apă. Dacă ești invitat seara la o petrecere de Sfântul Gheorghe pentru a onora vreun sărbătorit, folosește-ți tot farmecul pentru a destinde atmosfera!

RAC De ziua Sfântului Gheorghe, adu-ți aminte de cei care poartă acest nume curajos și care îți sunt mereu alături. Pe fondul unei conjuncturi complexe şi a planetei Venus favorabile, ziua de joi poate fi un prilej bun să pui la punct detalii ale vieţii tale, în special în ceea ce privește viața ta personală, dar și cea sentimentală. Nu te mai gândi așa de mult la bani și concentrează-te pe oamenii care te iubesc necondiționat. Ei te prețuiesc așa cum ești, nu pentru că ai fi mai bogat sau mai de succes.

LEU Dacă ai de-a face cu schimbări rapide, cum ar fi o promovare, o piață nouă sau o mutare planificată, încearcă o abordare graduală. La fel cum a înfruntat Sfântul Gheorghe balaurul – cu o strategie bine țintită și curaj – ar trebui să ai toate șansele să negociezi mai eficient acest punct de cotitură important. Concesiile financiare pe care probabil le vei face astăzi ar trebui să fie răsplătite, deci nu trebuie să-ți faci griji. Compromisurile ar trebui să ți se pară mai simple, având toate șansele să beneficiezi de arta de a convinge.

FECIOARĂ Influența planetară a zilei de joi pare să fie intensă și energizantă. Pare că a venit momentul să asimilezi lucrurile noi pe care le-ai adunat în ultimele zile și să-ți lași creativitatea să vorbească, încetând să-ți mai intelectualizezi emoțiile sub pretextul de a te proteja de ele. Acordă-ți timp să te gândești înainte de a face schimbări radicale în viața ta. Fii vigilent cu privire la investițiile pe care le-ai putea face, căci acestea pot fi pozitive dacă sunt moderate. O vizită sau un telefon dat unui prieten pentru a-i ura „La mulți ani” de Sfântul Gheorghe te-ar putea ajuta să-ți deschizi inima emoțiilor sincere.

BALANŢĂ La fel cum Sfântul Gheorghe a lăsat în urmă averile lumești pentru credința sa, stelele par să aibă grijă astăzi de finanțele tale și te pot ajuta la redefinirea priorităților tale în acest domeniu. Dacă ai favorizat întotdeauna posesiunile materiale în detrimentul celor spirituale, stelele par să fie acum cele responsabile de revizuirea valorilor tale, plasându-ți apetitul material pe plan secund. Pare să fie timpul să te reorientezi asupra lucrurilor esențiale pentru a putea ajunge la destinația dorită: o viață împlinită!

SCORPION Dacă astăzi ți se prezintă o oportunitate de a gândi în mod creativ și în afara zonei de confort, fii vigilent. Chiar dacă spiritul de sărbătoare al Sfântului Gheorghe plutește în aer și un strop de aventură poate avea un anumit farmec, evită să te expui la complicații. Nu te lăsa impresionat de confortul aparent al concurenților tăi. Imaginea care ți se prezintă poate să nu fie reală, și în orice caz, nu trebuie să fie neapărat ceea ce vezi tu.

SĂGETĂTOR Joi, conjunctura astrală relevă faptul că pari să îți desfășori activitățile profesionale așa cum crezi de cuviință. Dacă apar zvonuri la birou, nu ar trebui să le dai atenție, doar îți faci treaba. O propunere interesantă îți poate ieși în cale, deși poți avea unele probleme să o crezi. O persoană care te intrigă, întâlnită poate cu ocazia unui eveniment de Sfântul Gheorghe, poate face acum parte din viața ta sau poate face parte în curând din ea. S-ar putea să fie nevoie să-ți lărgești sfera relațiilor și asta ți se potrivește foarte bine , deoarece diversitatea relațiilor umane te atrage la fel de mult ca și originalitatea.

CAPRICORN Ziua Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință, s-ar părea că te găsește extrem de activ, căci astăzi pari să ai suficientă energie pentru a te angaja într-o multitudine de activități. Stelele anunță un program plin: sesiune de sport înainte de plecarea la serviciu, descoperirea de noi restaurante cu prietenii pentru pauza de prânz, excursie la cumpărături la sfârșitul zilei și un spectacol pe seară. Ai șanse să creezi conexiuni la locul tău de muncă, deoarece relațiile interpersonale sunt importante pentru tine. Știi că te poți baza oricând pe alții atunci când este nevoie , dar și invers este adevărat, căci știi să returnezi favoarea.

VĂRSĂTOR Noul şi vechiul, trecutul şi prezentul se pot omogeniza într-un mod inedit astăzi. Tradiția adânc înrădăcinată a Sfântului Gheorghe, care trezește natura la viață primăvara, se îmbină perfect cu starea ta, căci datorită influențelor astrale pozitive, astăzi pari să ai posibilitatea să te relaxezi și să aștepți cu încredere și bunăvoință viitorul. Poți să-ți organizezi un program îndrăzneț, să te gândești la stilul tău de viață și să-ți rezervi momente excelente într-o rutină plăcută. Pari să fii într-o formă excelentă și poți avea idei excelente în domenii originale sau alternative.

PEŞTI Vibrațiile actuale îți pot zdruncina rutina, îți pot stimula interacțiunile, îți pot spori încrederea în tine și te pot face foarte comunicativ. În acest fel, poți oferi tot ce este mai bun din tine, poți atrage simpatia, poți câștiga popularitate și te poți deschide către noi contacte. Programul tău poate suferi unele schimbări sau întârzieri astăzi, de Sfântu Gheorghe, din vina planetei Saturn, dar nu amâna treburile importante pentru cele urgente. Se anunță o zi aglomerată, dar care se poate încheia cu o seară specială și plăcută, cu atât mai mult dacă faci o vizită plină de voie bună cuiva drag ce poartă numele onorat astăzi.