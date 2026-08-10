Un detaliu poate schimba radical salariul unei bone în 2026. Ce trebuie să știe părinții

Pentru multe familii din România, o bonă a devenit o soluție necesară atunci când programul de lucru al părinților nu se potrivește cu nevoile copiilor. Situația este întâlnită mai ales în cazul părinților care lucrează peste opt ore pe zi și nu pot apela permanent la ajutorul bunicilor.

Părinții caută, de regulă, o persoană empatică, înțelegătoare, bine pregătită și capabilă să se ocupe de copii, de la hrănire și supraveghere până la plimbări și activități educative. O parte dintre familii aleg bona pe baza recomandărilor primite de la cunoscuți. În lipsa acestora, unii părinți caută direct o persoană disponibilă, în timp ce alții apelează la agenții specializate în plasarea bonelor, unde pot solicita un profil adaptat nevoilor familiei.

Faptul că o bonă este selectată prin intermediul unei agenții nu reprezintă, însă, o garanție că relația dintre aceasta și copil va evolua fără probleme. Unele bone renunță la colaborare după câteva luni sau după unul ori doi ani, inclusiv atunci când consideră că numărul responsabilităților a crescut. În același timp, părinții pot decide să încheie colaborarea atunci când consideră că bona nu corespunde așteptărilor stabilite.

„Salariul unei bone diferă în funcție de programul solicitat, acesta fiind cel mai important criteriu în funcție de care se stabilește remunerația. Urmează experiența și nivelul de educație al bonei. Pentru o bonă care lucrează opt ore pe zi, de luni până vineri, salariile sunt în jur de 5.000 de lei, iar pentru un program part-time pornesc de la aproximativ 2.500-3.000 de lei”, explică Gina Chițimia, Managing Director și specialist în comunicare al agenției Super-Bona, potrivit totuldespremame.ro.

Stabilirea de la început a responsabilităților este importantă atât pentru familie, cât și pentru persoana angajată. În funcție de program, experiență, pregătire și numărul de sarcini asumate se stabilește și suma plătită lunar.

„Nu a fost niciodată o chestie de bogăție. A fost o necesitate”, spune o mamă a trei copii de 17, 15 și, respectiv, 6 ani. În cazul ei, primul sprijin a venit din partea mamei, iar ulterior a apelat la studente care petreceau câteva ore pe zi cu copilul.

După nașterea celui de-al doilea copil, ajutorul ocazional nu a mai fost suficient, iar familia a optat pentru angajarea unei bone. În următorii 15 ani, mama a colaborat cu bone românce și străine și a ajuns la concluzia că nivelul salariului reprezintă doar una dintre problemele care trebuie avute în vedere atunci când este căutată o astfel de persoană.

Pentru o bonă care lucrează opt ore pe zi, de luni până vineri, salariul este de aproximativ 5.000 de lei, potrivit Ginei Chițimia, Managing Director și specialist în comunicare al agenției Super-Bona. Pentru un program part-time, veniturile pornesc de la aproximativ 2.500-3.000 de lei.

Nivelul remunerației diferă în funcție de oraș, experiența profesională, numărul copiilor și responsabilitățile pe care bona trebuie să le îndeplinească. În marile orașe, tarifele orare pornesc de la aproximativ 30-35 de lei și pot depăși 50 de lei.

În orașele mai mici și în mediul rural, tarifele sunt, de regulă, mai reduse. Costurile pot crește atunci când familia are nevoie de o bonă internă, de o persoană cu experiență în îngrijirea nou-născuților sau de cineva care cunoaște o limbă străină.

Un nivel mai ridicat al costurilor poate apărea și atunci când bona trebuie să îndeplinească responsabilități suplimentare, precum însoțirea copilului la diverse activități sau pregătirea meselor. Pentru colaborările lunare, tarifele sunt diferite de cele practicate în cazul serviciilor de babysitting ocazional.

Orientativ, pentru un program part-time de patru-cinci ore pe zi, plata se situează între aproximativ 2.500 și 3.500 de lei pe lună. Pentru opt ore pe zi, de luni până vineri, suma poate fi cuprinsă între aproximativ 3.500 și 6.000 de lei, în funcție de experiență și atribuții.

În cazul unei bone interne, care locuiește cu familia, remunerația poate depăși 4.500-6.000 de lei pe lună. La această sumă se adaugă, de regulă, cazarea și masa, ceea ce crește costul total suportat de familie.

Suma negociată cu bona nu reprezintă întotdeauna întregul cost al colaborării. Atunci când persoana este angajată cu contract de muncă, familia trebuie să suporte și taxele aferente. Pentru bonele interne pot apărea, în plus, costuri pentru cazare, masă sau transport.

Responsabilitățile trebuie stabilite înainte de începerea colaborării, deoarece așteptările diferite pot duce ulterior la nemulțumiri. Unele familii caută o persoană care să se ocupe exclusiv de copil, în timp ce altele se așteaptă ca bona să preia și anumite sarcini casnice atunci când copilul doarme.

În astfel de situații, părinții pot avea așteptarea ca bona să gătească, să calce hainele, să facă ordine sau chiar să se ocupe de curățenia întregii locuințe. Aceste sarcini nu trebuie presupuse automat, ci discutate și stabilite înainte de angajare.

Reprezentanții agențiilor de plasare a bonelor recomandă ca responsabilitățile să fie precizate în fișa postului și discutate încă de la primul interviu. Astfel, familia și bona pot avea de la început aceeași înțelegere asupra activităților care fac parte din colaborare.

„Este foarte important ca părinții să contureze un profil al bonei conform nevoilor și criteriilor lor și ale copilului, înainte de procesul de selecție”, recomandă Gina Chițimia.

Stabilirea concretă a atribuțiilor permite diferențierea dintre îngrijirea copilului și sarcinile casnice suplimentare. În funcție de ceea ce solicită familia, responsabilitățile pot fi reflectate în condițiile negociate pentru colaborare.

Prin urmare, programul de lucru, experiența bonei, numărul copiilor și sarcinile asumate sunt elemente care influențează suma negociată. Pentru părinți, clarificarea acestor aspecte înainte de angajare reprezintă baza stabilirii condițiilor în care va avea loc colaborarea.