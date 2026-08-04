8 din 10 candidați folosesc AI pentru a-și găsi un job, dar algoritmii nu pot alege compania potrivită (studiu)

Opt din zece candidați folosesc sau intenționează să folosească inteligența artificială (Artificial Intelligence, AI) pentru a-și găsi un loc de muncă, însă alegerea angajatorului potrivit rămâne o decizie pe care algoritmii nu o pot lua. Specialiștii în resurse umane avertizează că experiența, valorile și contextul personal sunt esențiale pentru o alegere inspirată.

Inteligența artificială (Artificial Intelligence, AI) devine un instrument tot mai utilizat în procesul de căutare a unui loc de muncă. Potrivit studiului LinkedIn Research 2026, opt din zece candidați folosesc sau intenționează să folosească soluții bazate pe AI pentru redactarea CV-ului, pregătirea pentru interviuri sau documentarea despre potențialii angajatori. Cu toate acestea, specialiștii Kariere.ro avertizează că, deși algoritmii pot oferi informații utile, aceștia nu pot înlocui analiza contextului personal și profesional al fiecărui candidat atunci când este aleasă compania potrivită.

Cercetarea LinkedIn, realizată pe un eșantion de peste 19.000 de profesioniști și 6.500 de specialiști în resurse umane din 12 piețe internaționale, arată că 81% dintre candidați folosesc sau intenționează să utilizeze instrumente de inteligență artificială în procesul de recrutare. Totodată, 65% dintre respondenți consideră că găsirea unui loc de muncă este mai dificilă decât în urmă cu un an, pe fondul competiției tot mai ridicate și al incertitudinii privind compatibilitatea cu posturile disponibile.

În acest context, tot mai mulți candidați apelează la platforme de inteligență artificială pentru a identifica angajatorii considerați cei mai atractivi, companiile care oferă salarii mai competitive sau cele cu cele mai bune oportunități de dezvoltare profesională. Specialiștii în resurse umane apreciază că această tendință este firească, însă atrag atenția asupra riscului ca recomandările generate de AI să devină principalul criteriu în alegerea viitorului angajator, în detrimentul unei evaluări care să țină cont de obiectivele, valorile și nevoile fiecărui candidat.

„Inteligența artificială poate răspunde foarte bine la întrebarea «Care sunt cele mai bune companii?». Însă întrebarea cu adevărat importantă este alta: «Care este cea mai bună companie pentru mine?». Iar răspunsul nu poate veni doar dintr-un algoritm, pentru că succesul într-un loc de muncă depinde de compatibilitatea dintre om și organizație, nu doar de informațiile disponibile online”, afirmă Ioana Petrea, psiholog, expert HR și cofondator Kariere.ro.

Deși inteligența artificială poate furniza rapid informații despre angajatori, un specialist în carieră analizează mult mai mult decât notorietatea unei companii sau nivelul salarial. În procesul de consiliere sunt luate în considerare aspecte pe care un algoritm nu le poate evalua în profunzime, precum stilul de management, cultura organizațională, ritmul de lucru, oportunitățile reale de dezvoltare, compatibilitatea dintre valorile candidatului și cele ale companiei, dar și etapa de viață și de carieră în care se află persoana.

Specialiștii Kariere.ro spun că întâlnesc frecvent candidați care aleg să se angajeze în companii cu o reputație foarte bună și cu pachete atractive de beneficii, dar care constată ulterior că mediul de lucru sau stilul de management nu li se potrivesc. În multe dintre aceste cazuri, neconcordanța dintre așteptări și realitate conduce la schimbarea locului de muncă după doar câteva luni.

Fiecare candidat are un context profesional și personal diferit, iar alegerea unui loc de muncă este influențată de priorități care nu pot fi reduse la aceleași criterii. Unii își doresc mai multă flexibilitate pentru a petrece timp cu familia, alții caută mentorat, experiență internațională sau oportunități de dezvoltare accelerată. Există și profesioniști care urmăresc stabilitatea după o perioadă de burnout sau intenționează să facă o schimbare într-un moment potrivit al carierei.

În aceste condiții, instrumentele bazate pe inteligență artificială pot genera recomandări similare pentru persoane cu profiluri apropiate, deoarece se bazează pe informații publice și pe modele statistice. În schimb, un specialist în carieră poate evalua aspectele care nu sunt reflectate într-un CV, precum motivațiile, valorile, obiectivele profesionale și etapa în care se află fiecare candidat, oferind recomandări adaptate situației individuale.

În procesul de recrutare, mulți candidați acordă cea mai mare atenție redactării CV-ului, pregătirii pentru interviu sau negocierii salariului, însă analizează mult mai puțin compania în care urmează să lucreze. În realitate, alegerea angajatorului poate avea un impact mai mare asupra evoluției profesionale decât responsabilitățile prevăzute în fișa postului.

Compania în care lucrează un angajat influențează ritmul de învățare, oportunitățile de dezvoltare, stilul de leadership, echilibrul dintre viața profesională și cea personală, precum și nivelul de stres și satisfacția pe termen lung. Chiar și în același rol, doi profesioniști pot avea experiențe complet diferite dacă activează în organizații cu valori și culturi organizaționale distincte.

Totodată, alegerea angajatorului poate accelera sau încetini dezvoltarea unei cariere. Un mediu care încurajează învățarea, colaborarea și asumarea responsabilității poate crea noi oportunități profesionale, în timp ce o companie ale cărei valori și stil de lucru nu sunt compatibile cu cele ale candidatului poate conduce rapid la demotivare, stagnare profesională sau chiar la schimbarea locului de muncă.

Din acest motiv, alegerea companiei ar trebui evaluată cu aceeași atenție ca rolul oferit sau pachetul salarial. Dincolo de nivelul remunerației, beneficiile extrasalariale ori reputația brandului de angajator, criteriul esențial rămâne compatibilitatea dintre candidat și organizație, respectiv măsura în care mediul de lucru îi poate susține performanța și dezvoltarea pe termen lung.

Potrivit aceluiași studiu realizat de LinkedIn, 93% dintre recrutorii intervievați afirmă că intenționează să își extindă utilizarea inteligenței artificiale în procesele de recrutare în 2026, ceea ce indică faptul că AI va deveni un instrument esențial atât pentru candidați, cât și pentru angajatori.

Cu toate acestea, specialiștii în resurse umane consideră că, pe măsură ce accesul la informație devine tot mai facil, diferența nu va mai fi făcută de viteza cu care sunt obținute răspunsurile, ci de capacitatea de a lua decizii corecte și bine fundamentate. În opinia acestora, tehnologia își valorifică pe deplin potențialul doar atunci când completează experiența și judecata umană, nu când încearcă să le înlocuiască.