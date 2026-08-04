Alertă din nou în județul Tulcea. IGSU avertizează asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis marți după-amiază un mesaj RO-Alert de nivel extrem pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Autoritățile avertizează asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și le recomandă oamenilor să se adăpostească.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis marți, în jurul orei 16:00, o alertă extremă destinată populației din nordul județului Tulcea, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Potrivit mesajului RO-Alert, perioada estimată de risc este de 90 de minute.

Autoritățile îi îndeamnă pe locuitorii din zona vizată să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În cazul în care nu există un astfel de spațiu, recomandarea este ca oamenii să rămână în locuințe, cât mai departe de geamuri și de pereții exteriori, până la expirarea perioadei de alertă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereții exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul transmis populației.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, declara luni că nu există o soluție unică pentru interceptarea dronelor care pătrund ilegal în spațiul aerian al României.

„Nu este o soluție aplicată universal ca un panaceu pentru toate intrările în spațiul aerian al României, ci în ordinea eficienței Armata Română acționează la interceptarea acestor drone. Atunci când vedeți că ele sunt date jos cu un avion de vânătoare, înseamnă că ultima variantă pentru a fi date jos era acel avion de vânătoare pentru acel context”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că, în funcție de situație, Armata utilizează diferite mijloace de interceptare și continuă să adapteze și să integreze echipamentele existente pentru a răspunde cât mai eficient diferitelor tipuri de amenințări.