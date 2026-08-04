Alertă din nou în județul Tulcea. IGSU avertizează asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian
SURSA FOTO: tribuna.ro/RO-ALERT
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis marți după-amiază un mesaj RO-Alert de nivel extrem pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Autoritățile avertizează asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și le recomandă oamenilor să se adăpostească.
IGSU a emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis marți, în jurul orei 16:00, o alertă extremă destinată populației din nordul județului Tulcea, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.
Potrivit mesajului RO-Alert, perioada estimată de risc este de 90 de minute.
Autoritățile îi îndeamnă pe locuitorii din zona vizată să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În cazul în care nu există un astfel de spațiu, recomandarea este ca oamenii să rămână în locuințe, cât mai departe de geamuri și de pereții exteriori, până la expirarea perioadei de alertă.
„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereții exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul transmis populației.
Ministrul Apărării: Armata adaptează permanent modul de interceptare a dronelor
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, declara luni că nu există o soluție unică pentru interceptarea dronelor care pătrund ilegal în spațiul aerian al României.
„Nu este o soluție aplicată universal ca un panaceu pentru toate intrările în spațiul aerian al României, ci în ordinea eficienței Armata Română acționează la interceptarea acestor drone. Atunci când vedeți că ele sunt date jos cu un avion de vânătoare, înseamnă că ultima variantă pentru a fi date jos era acel avion de vânătoare pentru acel context”, a declarat ministrul.
Acesta a precizat că, în funcție de situație, Armata utilizează diferite mijloace de interceptare și continuă să adapteze și să integreze echipamentele existente pentru a răspunde cât mai eficient diferitelor tipuri de amenințări.
„O să fie date drone jos și cu apărarea antiaeriană de la sol. În fiecare săptămână avansăm prin reconfigurarea echipamentelor pe care le avem la dispoziție, prin integrarea lor într-un mod aproape diferit pentru unele cazuri decât au propus cei care le-au vândut. Observăm ce dintr-o capabilitate a unui astfel de echipament poate fi utilă unui alt echipament de la alt producător, chiar dacă inițial nu au fost gândite astfel”, a mai spus Radu Miruță.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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