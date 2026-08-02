Alertă la granița României cu Ucraina. MApN a emis RO-Alert după detectarea unei ținte aeriene în apropierea județului Tulcea

Autoritățile române au activat duminică dimineață procedurile de alertă în zona de nord-est a țării, după ce sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Ca măsură de precauție, populația din județul Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, iar structurile responsabile au monitorizat în permanență evoluția situației.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), ținta a fost observată în jurul orei 09:30, în apropierea graniței cu Ucraina. Imediat după detectare, au fost activate procedurile prevăzute pentru astfel de situații, iar Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis mesajul RO-Alert către populația din județul Tulcea.

Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că obiectivul aerian nu a intrat în spațiul aerian al României, deși s-a aflat în apropierea frontierei fluviale.

„La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național”, anunță MApN.

După ce sistemele radar nu au mai detectat ținta, autoritățile au decis încetarea măsurilor de alertare.

Potrivit MApN, alerta a fost ridicată la ora 09:52, la aproximativ 20 de minute după momentul în care obiectivul aerian fusese identificat.

În timpul incidentului, populația din județul Tulcea a fost avertizată prin sistemul RO-Alert, măsură care face parte din procedurile standard aplicate atunci când există posibilitatea apariției unor riscuri în apropierea graniței României.

Autoritățile au explicat că decizia de transmitere a mesajului a avut un caracter preventiv, în contextul evoluției țintei în apropierea frontierei și al conflictului aflat în desfășurare în Ucraina.

Incidentul de duminică are loc la doar câteva zile după o serie de acțiuni fără precedent desfășurate de Forțele Aeriene Române.

Pe 24 iulie, radarele MApN au detectat o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a pătruns ulterior în spațiul aerian al României și a urmat traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

În timpul misiunii au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești, care au monitorizat evoluția țintei.

La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române a lansat o rachetă aer-aer și a doborât drona deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău.

Parchetul General a anunțat ulterior că aparatul era o dronă de tip Shahed, iar în urma incidentului nu au existat victime și nici pagube materiale.

În zilele următoare, pe 25 și 26 iulie, alte două drone au fost interceptate și distruse în apropierea graniței României, ceea ce a ridicat la trei numărul aparatelor doborâte în trei zile consecutive.

În contextul intensificării incidentelor din apropierea frontierei cu Ucraina, Ministerul Apărării Naționale continuă să monitorizeze permanent spațiul aerian din zona de est a României.

Autoritățile au precizat în repetate rânduri că toate procedurile de supraveghere și intervenție sunt adaptate evoluției situației de securitate din regiune, iar populația este informată prin sistemul RO-Alert ori de câte ori există riscul ca incidentele din apropierea graniței să impună măsuri suplimentare de precauție.