Forțele Navale intervin pe Dunăre pentru protejarea funcționării Centralei de la Cernavodă

Scăderea accentuată a nivelului Dunării determină măsuri de urgență pentru protejarea funcționării Centralei de la Cernavodă. În acest context, Forțele Navale Române au început cercetări hidrografice în zona Brațului Bala, unde sunt colectate date tehnice esențiale pentru o intervenție menită să asigure debitul necesar de apă al centralei.

Forțele Navale Române desfășoară misiuni de cercetare hidrografică în sectorul Dunării cuprins între kilometrii fluviali 345 și 346, în zona intersecției Brațului Bala cu Dunărea Veche, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN). Acțiunea are loc la scurt timp după ce Guvernul a adoptat, vineri, măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în contextul scăderii nivelului Dunării și al necesității asigurării debitului de apă necesar funcționării în condiții de siguranță a centralei.

Potrivit MApN, misiunea Forțelor Navale are ca obiectiv obținerea datelor tehnice necesare realizării unui prag submers, o lucrare care ar permite redistribuirea unei părți din debitul Dunării către Dunărea Veche. Prin această intervenție se urmărește menținerea unui nivel al apei suficient pentru asigurarea condițiilor de funcționare a CNE Cernavodă.

Direcția Hidrografică Maritimă din cadrul Forțelor Navale Române participă la operațiune cu specialiști și echipamente dedicate, care efectuează măsurători hidrografice și batimetrice, analizează configurația albiei și stabilesc parametrii tehnici necesari fundamentării soluției de intervenție.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că toate datele obținute în urma acestor măsurători vor fi transmise autorităților și instituțiilor responsabile de gestionarea situației, pentru ca soluțiile tehnice necesare să poată fi adoptate și implementate în regim de urgență.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a discutat deja cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha, despre efectele secetei severe asupra sistemului energetic din România și despre posibilitatea ca Ucraina să sprijine țara noastră cu energie electrică în perioadele de consum maxim. Cei doi oficiali au abordat, de asemenea, situația de securitate din Marea Neagră și ultimele atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Într-o postare publicată pe platforma X, șefa diplomației române a precizat că discuția s-a concentrat asupra cooperării în domeniul energiei. Ea a subliniat că statele vecine se sprijină reciproc atunci când acest lucru este posibil și că acesta a fost principalul subiect al convorbirii telefonice cu ministrul ucrainean de Externe.

Țoiu a explicat că i-a prezentat lui Andrii Sîbiha efectele pe care seceta severă le are asupra producției de energie din România. Potrivit acesteia, a expus implicațiile scăderii debitelor Dunării asupra producției de energie nucleară și a discutat cu partea ucraineană despre modalitățile prin care poate fi menținută alimentarea cu energie din Ucraina, în funcție de capacitatea de producție nucleară a acestei țări și de calendarul lucrărilor de mentenanță.

Țoiu e a adăugat că această discuție a continuat dialogul purtat la nivel guvernamental între premierul interimar Ilie Bolojan și vicepremierul ucrainean Denis Șmîhal, precum și între ministerele responsabile de domeniul energiei.

Totodată, Țoiu a reamintit că România a instituit vineri stare de urgență pe piața energiei, ca urmare a scăderii drastice a debitelor Dunării. Ea a arătat că seceta severă a impus oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă și că, în orele de consum maxim, România se va baza și pe producția de energie din Ucraina.

„Vecinii se ajută între ei atunci când este posibil, iar aceasta a fost tema convorbirii telefonice cu ministrul de Externe Andrii Sîbiha. Am prezentat implicațiile secetei severe de pe Dunăre asupra producției noastre de energie nucleară și am discutat modalități de a menține alimentarea cu energie din Ucraina, pe baza capacității sale de producție nucleară și a calendarului de mentenanță. România a decis astăzi instituirea stării de urgență pe piața energiei, ca urmare a secetei severe. Aceste împrejurări au impus oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă, iar în orele de vârf vom conta și pe producția de energie din Ucraina”, a anunțat Țoiu.