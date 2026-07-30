Unitatea 2 de la Cernavodă continuă să producă energie, după reevaluarea tehnică. APCE solicită sprijin voluntar din partea prosumatorilor pentru acoperirea consumului de seară

Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții de siguranță, iar Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă rămâne, deocamdată, în exploatare, după o reevaluare tehnică realizată joi dimineață de specialiști. În paralel, Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) face apel la prosumatorii care dețin baterii să injecteze voluntar energie în rețea între orele 20:00 și 23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului.

Operatorul național de transport și sistem al energiei electrice, Transelectrica, care coordonează activitatea Dispecerului Energetic Național (DEN), a transmis joi că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametri de siguranță operațională și este monitorizat permanent. Precizările au fost făcute după ce Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a rămas în funcțiune, deși miercuri seara autoritățile anunțaseră că aceasta urma să fie oprită joi, la fel ca Unitatea 1, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării.

Potrivit Transelectrica, în urma evaluării tehnice efectuate joi dimineață, specialiștii au decis menținerea temporară în exploatare a Unității 2, în timp ce Unitatea 1 rămâne retrasă din funcțiune. Compania subliniază că situația este analizată în permanență, iar reactorul poate fi oprit dacă evoluția condițiilor tehnice o va impune.

Transelectrica, companie controlată de stat prin Secretariatul General al Guvernului, care deține 58,68% din acțiuni, arată că, prin Dispecerul Energetic Național, gestionează în timp real funcționarea SEN, în cooperare cu toate entitățile din sectorul energetic și cu operatorii de transport și sistem din statele vecine. Specialiștii monitorizează continuu consumul, producția și fluxurile de energie pentru a menține echilibrul dintre cerere și ofertă și sunt pregătiți să opereze sistemul în siguranță chiar și în scenariul în care ambele reactoare nucleare de la Cernavodă ar fi oprite.

În prezent, echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național se realizează prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburile comerciale transfrontaliere de energie electrică, în limitele capacităților tehnice ale rețelei și ale pieței regionale. Rețeaua electrică de transport a României dispune de o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW, atât pentru import, cât și pentru export.

Compania avertizează că prognozele meteorologice indică menținerea secetei și instalarea unui nou val de caniculă, ceea ce va crește gradul de solicitare a sistemului energetic, în special în intervalele de consum maxim din timpul serii. În aceste condiții, Dispecerul Energetic Național va adapta permanent măsurile de operare pentru a menține funcționarea SEN în condiții de siguranță.

Oficialii Transelectrica atrag atenția că seceta și temperaturile extreme afectează majoritatea statelor europene, exercitând presiuni suplimentare asupra sistemelor electroenergetice și asupra pieței regionale de energie. Din acest motiv, compania colaborează permanent cu operatorii de transport și sistem din statele interconectate, cu producătorii de energie și cu autoritățile competente pentru identificarea celor mai eficiente soluții de operare.

Reprezentanții companiei subliniază că rolul Operatorului de Transport și de Sistem este esențial în coordonarea în timp real a resurselor disponibile, menținerea stabilității rețelei și gestionarea fluxurilor de energie în cadrul sistemului european interconectat. Totodată, Transelectrica anunță că va informa constant și transparent publicul cu privire la evoluția Sistemului Electroenergetic Național, obiectivul principal fiind menținerea siguranței în funcționare și asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a consumatorilor.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, operată de Nuclearelectrica, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei, produce în mod obișnuit aproximativ 20% din energia electrică a României.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) face apel la prosumatorii care dețin sisteme de stocare să sprijine voluntar Sistemul Energetic Național în intervalul critic de consum din această seară, între orele 20:00 și 23:00. Solicitarea vine în contextul deficitului important de producție provocat de oprirea simultană a ambelor reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Într-un comunicat transmis joi, APCE îi încurajează pe prosumatorii care dispun de baterii și au posibilitatea tehnică de a injecta energie în rețeaua națională să facă acest lucru în intervalul menționat, cu condiția ca măsura să nu le afecteze confortul sau siguranța alimentării cu energie electrică. Asociația precizează că participarea este voluntară și se adresează exclusiv celor care au capacitatea tehnică și economică de a contribui.

Președintele APCE, Dan Pîrșan, a declarat că prosumatorii și-au demonstrat în ultimii ani rolul esențial în sistemul energetic românesc. Acesta a subliniat că, într-o perioadă în care fiecare kilowatt disponibil este important, energia stocată în bateriile prosumatorilor poate reduce presiunea asupra Sistemului Energetic Național și poate diminua necesarul de importuri de energie.

Reprezentanții asociației au subliniat că apelul nu reprezintă o obligație, ci un gest de responsabilitate și solidaritate energetică. Pîrșan a transmis că România are nevoie, în această seară, de contribuția prosumatorilor pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național, precizând că efortul este făcut în beneficiul întregului sistem din care fac parte toți consumatorii.