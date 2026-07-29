Seceta oprește și Unitatea 2 de la Cernavodă. Nuclearelectrica invocă nivelul fără precedent al Dunării

Seceta severă afectează producția de energie nucleară din România, după ce Nuclearelectrica a decis oprirea controlată a ambelor unități ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Măsura vine pe fondul scăderii istorice a nivelului Dunării.

Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național fie în cursul serii de miercuri, fie joi dimineață, în funcție de evoluția nivelului Dunării. Decizia vine după ce, marți, și Unitatea 1 a fost oprită din același motiv.

Compania precizează că oprirea controlată a Unității 2 este determinată de nivelul extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, provocat de seceta severă, în conformitate cu procedurile aplicabile centralei pentru astfel de situații. Măsura a fost luată în urma celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit Nuclearelectrica, atunci când unii parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele admise de exploatare, specialiștii centralei aplică măsurile operaționale prevăzute de proceduri și de standardele de securitate nucleară pentru a menține marjele de siguranță. Aceste măsuri pot include oprirea unei unități sau chiar a ambelor, dacă situația o impune.

Compania subliniază că astfel de decizii au un caracter preventiv și sunt adoptate pentru protejarea securității nucleare și pentru asigurarea fiabilității instalațiilor.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă se află în stare de oprire sigură începând de marți, în urma deciziei luate din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Nuclearelectrica precizează că monitorizează permanent evoluția nivelului fluviului și colaborează cu instituțiile competente pentru a stabili momentul în care centrala va putea fi reconectată la Sistemul Energetic Național. Compania subliniază că reluarea funcționării se va face cu respectarea strictă a normelor de securitate nucleară și a procedurilor interne aplicabile în astfel de situații.

Societatea Națională Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează cele două reactoare nucleare, Unitatea 1 și Unitatea 2, fiecare cu o capacitate instalată de 700 MW. Totodată, compania deține și Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești, producător calificat de combustibil nuclear pentru reactoarele de tip CANDU 6.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că oprirea Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă, cauzată de scăderea accentuată a debitului Dunării, va afecta Sistemul Energetic Național. El a precizat că România va trebui să compenseze pierderea de producție prin activarea altor surse de energie și prin importuri.

Declarațiile au fost făcute după ce Nuclearelectrica a anunțat, printr-un raport transmis Bursei de Valori București, că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național, fie miercuri seară, fie joi dimineață, în funcție de evoluția nivelului Dunării. Unitatea 1 este deja oprită controlat din 28 iulie, din același motiv.

Bolojan a explicat că debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, față de valorile obișnuite din această perioadă, care în anii anteriori se situau între 3.900 și 4.500 de metri cubi pe secundă. Din cauza scăderii nivelului apei, pompele care asigură alimentarea cu apă necesară funcționării centralei nu mai pot fi utilizate în condiții de siguranță, ceea ce impune oprirea reactoarelor.

Premierul interimar a precizat că România va pierde, prin oprirea celor două unități, aproximativ 1.300 de megawați din producția de energie, echivalentul a aproape 20% din consumul zilnic din această perioadă. Prima unitate oprită a redus deja producția cu aproximativ 550 de megawați, iar oprirea Unității 2 va mai diminua producția cu încă 600-650 de megawați.

În aceste condiții, Bolojan a spus că autoritățile vor fi nevoite să pornească toate sursele disponibile de producție, inclusiv centrale pe gaze, capacități fotovoltaice, eoliene și sisteme de stocare, dar și să apeleze la importuri de energie. El a arătat că perioada cea mai dificilă este seara, între orele 20.00 și 23.00, când consumul crește, iar producția din surse regenerabile, în special energia solară, scade.

Premierul interimar a precizat că România a importat în ultimele zile aproximativ 1.700 de megawați în intervalele de vârf de consum și a avertizat că necesarul de importuri ar putea crește. Deocamdată, nu există probleme privind aprovizionarea externă, însă situația ar putea deveni mai complicată deoarece seceta afectează și alte state europene, inclusiv Ungaria, unde un grup al centralei nucleare de la Paks a fost redus din cauza condițiilor hidrologice.

Bolojan a făcut apel la populație și la marii consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie în orele de seară, când sistemul este cel mai solicitat. El a precizat că, în restul zilei, România nu întâmpină dificultăți majore, datorită producției importante din surse fotovoltaice și eoliene.

Potrivit premierului interimar, această situație ar putea dura aproximativ una-două săptămâni, până când nivelul Dunării ar putea crește suficient pentru repornirea cel puțin a unuia dintre cele două reactoare de la Cernavodă. Prognozele meteorologice nu indică însă, în perioada imediat următoare, precipitații suficiente în bazinul inferior al Dunării care să ducă la o creștere semnificativă a debitului.