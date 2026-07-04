Cum va fi vremea în weekend? ANM a emis Cod Galben de vreme rea. INHGA a emis Cod Portocaliu de inundații

Cum va fi vremea în weekend? Sfârșitul săptămânii aduce schimbări importante ale vremii: temperaturile scad, furtunile lovesc unele regiuni, iar vântul se intensifică. În plus, meteorologii și hidrologii au emis avertizări de vreme severă și risc de inundații. Află unde sunt anunțate ploi torențiale, grindină și ce zone intră sub Cod Galben și Cod Portocaliu.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sâmbătă, 4 iulie, în țară, valorile termice vor scădea ușor și se vor apropia de normele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Local în Muntenia, mai ales pe parcursul zilei, vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…30 l/mp. Vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor apărea doar izolat, mai ales în zona de munte.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor (viteze 45…50 km/h), cu valori mai mari în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde vor fi viteze la rafală de 50…70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Transilvania și 30 de grade în Oltenia, iar cele minime între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral.

În București, valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate pe parcursul zilei și vor fi averse (cantități de apă în general de 5…15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (40…50 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Noaptea, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15…16 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 13 grade.

Duminică, 5 iulie, în țară, valorile termice se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în orele amiezii în zona de munte unde pe alocuri vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice și izolat în Muntenia și Dobrogea, iar spre seară și noaptea în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, pe suprafețe restrânse va ploua slab ( Cantități de 2….5 l/mp). În restul intervalului și al teritoriului vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil la senin.

Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în cursul zilei în nord-est, sud-vest și în zona de munte, cu viteze de 45…55 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 30 de grade izolat în Banat, Oltenia și Muntenia, iar cele minime între 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral.

În Capitală, valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă și vor fi apropiate de cele specifice pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în orele amiezii, dar probabilitatea pentru ploi va fi redusă (sub 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade, iar cea minimă de 14…16 grade.

Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă sâmbătă, 4 iulie, între orele 08:00 – 23:00. Zonele afectate sunt: Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. În intervalul menționat, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

De altfel, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis două avertizări de tip Cod Galben și Cod Portocaliu de inundații.

COD GALBEN: Între 3 iulie (12:00) – 4 iulie (12:00), sunt vizate râurile din următoarele bazine hidrografice:

Vișeu – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județul Maramureș);

Iza – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județul Maramureș);

Lăpuș – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județul Maramureș);

Someșul Mare – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud);

Someșul Mic – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județele Bihor și Cluj);

Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluența cu râul Arieș (județele Harghita, Mureș și Bistrița-Năsăud);

Arieș – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județele Alba și Cluj);

Mureș – afluenții aferenți sectorului aval al confluenței cu râul Arieș – amonte confluența cu râul Târnava (județele Mureș și Alba);

Târnava Mare – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județele Harghita, Mureș, Sibiu, Brașov și Alba);

Târnava Mică – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județele Harghita, Mureș și Alba);

Mureș – afluenții aferenți sectorului aval al confluenței cu râul Târnava – amonte S.H. Brănișca (județele Alba, Sibiu și Hunedoara);

Desnățui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Fântânele (județele Mehedinți și Dolj);

Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (județele Hunedoara și Gorj);

Gilort – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județul Gorj);

Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău (județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj);

Călmățui (județele Olt și Teleorman);

Vedea (județele Argeș, Olt și Teleorman);

Argeș – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județele Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ilfov);

Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov);

Prahova – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județele Prahova și Ialomița);

Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Bănița (județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova);

Râmnicu Sărat – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județele Buzău și Vrancea);

Putna (județul Vrancea);

Trotuș – bazin amonte S.H. Ghimeș-Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș-Făget (județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea);

Bistrița – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (județele Suceava, Neamț, Harghita și Bacău);

Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Gura Humorului (județele Suceava și Neamț);

Suceava (județul Suceava);

Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea);

Siret – afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Lungoci (județul Galați);

Jijia (județele Botoșani și Iași);

Prut – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Fălciu (județele Vaslui și Galați);

Râurile din Dobrogea (județele Tulcea și Constanța).

Cod Portocaliu: Între 3 iulie (12:00) – 4 iulie (09:00), sunt vizate râurile din următoarele bazine hidrografice: