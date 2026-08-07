ANM anunță unde lovesc canicula, furtunile și seceta după 10 august. Cum va fi vremea până pe 7 septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează că intervalul 10 august – 7 septembrie 2026 va aduce temperaturi peste valorile obișnuite în mare parte din țară, în special în regiunile vestice și centrale. În același timp, debutul perioadei va fi caracterizat de un regim deficitar al precipitațiilor, ceea ce înseamnă că ploile vor fi mai puține decât cele normale pentru această perioadă.

Potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate de meteorologi, abaterile termice pozitive vor fi resimțite în numeroase zone, iar distribuția precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Î

n prima parte a intervalului analizat, deficitul de ploi va fi mai pronunțat, în timp ce spre începutul lunii septembrie sunt estimate valori apropiate de cele specifice sezonului în mai multe regiuni.

Estimarea ANM oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției vremii dintre 10 august și 7 septembrie 2026, fără a reprezenta o prognoză pentru fiecare zi, ci o tendință a temperaturilor și precipitațiilor la nivel național.

În intervalul 10 – 17 august 2026, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în vestul și centrul României, unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi deficitare la nivel național. Lipsa ploilor va fi mai evidentă în vestul, nord-vestul și centrul țării, regiuni unde valorile vor coborî sub media climatologică a perioadei.

Prognoza pe termen scurt indică și persistența unui regim de vreme călduroasă. În intervalul 10 august 2026, ora 09:00 – 11 august 2026, ora 09:00, temperaturile maxime vor ajunge între 27 și 36 de grade, cu valori caniculare în vest. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza sunt posibile averse și descărcări electrice izolate în zonele montane.

În București, pentru același interval, vremea se va menține călduroasă, cu temperaturi maxime de 32…34 de grade și minime de 15…19 grade, în condițiile unui cer predominant senin și ale unui vânt slab până la moderat.

În perioada 17 – 24 august 2026, valorile termice vor continua să se situeze peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate tot în vest și în centru, unde abaterea față de normal va rămâne mai accentuată.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor. Totuși, în vestul țării este posibil să se înregistreze un ușor deficit pluviometric.

Tendința meteorologică pentru intervalul 14 august 2026, ora 09:00 – 17 august 2026, ora 09:00 arată că vremea va rămâne călduroasă în aproape toată țara, iar în regiunile vestice vor exista episoade locale de caniculă, mai ales spre finalul intervalului. Probabilitatea apariției fenomenelor de instabilitate atmosferică va fi mai ridicată în zonele montane.

Pentru Capitală, meteorologii estimează o vreme călduroasă, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, existând posibilitatea unei creșteri a valorilor termice în ultima zi a intervalului analizat.

Estimările ANM indică faptul că, în perioada 24 – 31 august 2026, temperaturile medii vor continua să fie ușor peste valorile climatologice specifice acestei perioade în cea mai mare parte a României.

Diferențele cele mai evidente față de normal sunt prognozate în vest și în sud-vest, unde vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru sfârșitul lunii august.

Regimul precipitațiilor este estimat să fie apropiat de normal în aproape toate regiunile țării, fără diferențe importante față de mediile multianuale.

În ultima săptămână a intervalului analizat, respectiv 31 august – 7 septembrie 2026, temperatura medie a aerului va continua să se situeze ușor peste valorile normale pentru începutul lunii septembrie în majoritatea regiunilor.

Meteorologii estimează că abaterile termice pozitive vor fi mai reduse comparativ cu săptămânile precedente, însă vremea va rămâne, în general, mai caldă decât media caracteristică perioadei.

Cantitățile de precipitații prognozate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări, fără semnale privind apariția unor episoade extinse de secetă sau a unor excese pluviometrice la scară națională.