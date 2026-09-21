Schimbare neașteptată pe piața petrolului: prețurile au atins minimul din 10 septembrie

Prețurile petrolului au coborât luni la cel mai redus nivel din ultima săptămână, pe fondul așteptărilor că eforturile diplomatice legate de războiul din Iran ar putea înregistra progrese în zilele următoare. Reuniunea Organizației Națiunilor Unite și perspectivele unei redresări parțiale a livrărilor de petrol din Arabia Saudită au influențat evoluția pieței.

Scăderea prețurilor a avut loc în timp ce atacurile houthilor din Yemen au continuat, menținând tensiunile din Orientul Mijlociu. Investitorii urmăresc în același timp posibilitatea unei reveniri a fluxurilor de petrol provenite din Arabia Saudită.

Contractele futures pentru țițeiul Brent și West Texas Intermediate (WTI) au coborât luni până la cele mai mici valori din 10 septembrie. Brentul a ajuns la 101,71 dolari pe baril la ora 02:13 GMT, ceea ce reprezintă o scădere de 2,16 dolari, respectiv 2,08%.

În ședința precedentă, prețul Brentului scăzuse cu 0,91%. În cazul petrolului american WTI, cotația a pierdut 2,15 dolari, echivalentul a 2,14%, până la 98,15 dolari pe baril, după o scădere de 1,58% în sesiunea de vineri, informează Reuters.

„Se pare că o anumită primă de risc este eliminată din prețurile petrolului, în speranța că o cale diplomatică pentru dezescaladarea războiului dintre SUA și Iran ar putea apărea în această săptămână”, a declarat Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade.

WTI a coborât sub pragul considerat un nivel psihologic important, de 100 de dolari pe baril. Un broker din Singapore a explicat că unii investitori ar fi putut să își mute pozițiile din contractul cu scadență în octombrie către cel din noiembrie, cu o zi înainte de expirarea contractului.

În același timp, evoluțiile politice și militare din regiune continuă să fie urmărite de participanții la piață. Iranul și SUA au făcut schimb de noi amenințări duminică, pe fondul blocajului diplomatic.

Președintele Donald Trump a declarat însă că ar fi dispus să se întâlnească cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, care este așteptat la New York în această săptămână pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Iranul a transmis mediatorilor condițiile pe care le consideră necesare pentru reluarea negocierilor destinate încheierii războiului cu SUA. Informația a fost prezentată sâmbătă de șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, care a citat Al Jazeera.

Perspectivele unei evoluții diplomatice sunt urmărite în paralel cu situația de securitate din Orientul Mijlociu. Tensiunile au rămas ridicate după o serie de atacuri atribuite houthilor din Yemen, grup susținut de Iran.

Houthii au declarat că au atacat sâmbătă cu rachete și drone obiective „sensibile” din capitala Arabiei Saudite, Riyadh. Potrivit declarațiilor acestora, printre ținte s-a aflat și o instalație Aramco din Yanbu, oraș situat la Marea Roșie și important pentru exporturile de petrol.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere saudite au menținut presiunea asupra fluxurilor de energie din regiune, în timp ce investitorii urmăresc datele privind exporturile și rutele utilizate pentru transportul țițeiului.

China a solicitat Iranului să contribuie la limitarea acțiunilor houthilor, după ce Arabia Saudită a cerut Beijingului să intervină diplomatic în urma atacurilor. Potrivit informațiilor citate de Reuters, solicitarea chineză a fost transmisă după apelul făcut de autoritățile saudite, iar informațiile provin de la trei surse iraniene familiarizate cu situația.

Atacurile houthilor asupra conductei est-vest a Saudi Aramco au determinat compania energetică de stat să își majoreze exporturile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz în această lună și în următoarea. Decizia a venit după oprirea unor transporturi prin Yanbu.

Schimbarea rutelor de export a contribuit la revenirea livrărilor Arabiei Saudite. Exporturile provenite din acest important producător OPEC au depășit 4 milioane de barili pe zi în septembrie, până în prezent.

Nivelul este mai ridicat față de cele 2,4 milioane de barili pe zi înregistrate în august, care au reprezentat cel mai redus nivel din 2013 cel puțin. Datele sunt provizorii și provin de la firma de analiză Kpler.

„Fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu rămân surprinzător de puternice în ciuda perturbării conductei Est-Vest a Arabiei Saudite”, au declarat analiștii JPMorgan într-o notă din 18 septembrie.

Analiștii JPMorgan au estimat că fluxurile totale de petrol au avut o medie de 17,1 milioane de barili pe zi în ultimele 10 zile. Nivelul este cu 6,1 milioane de barili pe zi sub media înregistrată în 2025.

„Cea mai notabilă schimbare de direcție a venit din partea Arabiei Saudite”, au declarat analiștii, după ce datele provenite din satelit au indicat o creștere a cantităților de petrol saudit transportate prin Strâmtoarea Hormuz.

Potrivit acestor date, fluxurile de petrol saudit prin Strâmtoarea Hormuz au avut o medie de 2,9 milioane de barili pe zi în ultimele șase zile. În august, media fusese de aproximativ 700.000 de barili pe zi.

Evoluția exporturilor saudite are loc în paralel cu menținerea tensiunilor din regiune și cu așteptările privind eventuale progrese diplomatice între SUA și Iran în această săptămână.