Petrolul se scumpește din nou. Arabia Saudită ar putea pierde accesul la cantități pentru export echivalente cu 4% din oferta mondială

Prețurile petrolului au crescut marți, 15 septembrie, pe fondul temerilor privind noi perturbări ale aprovizionării mondiale. Atacurile asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită au scos din funcțiune conducta Est-Vest, una dintre rutele esențiale prin care regatul poate ocoli Strâmtoarea Ormuz. Situația este cu atât mai importantă cu cât prin această conductă au fost redirecționați aproximativ 4 milioane de barili pe zi, echivalentul a circa 4% din oferta mondială de petrol, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut marți cu 1,37 dolari, respectiv 1,3%, până la 107,05 dolari pe baril, la ora 04:06 GMT.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 1,53 dolari, echivalentul unei creșteri de 1,51%, ajungând la 102,92 dolari pe baril.

Ambele cotații de referință crescuseră cu peste 1% și în ședința precedentă.

Investitorii urmăresc în special situația din Arabia Saudită și evoluțiile din Strâmtoarea Ormuz, în condițiile în care riscurile privind aprovizionarea mondială cu petrol rămân ridicate.

Forțele Houthi din Yemen, susținute de Iran, au lansat luni noi atacuri asupra Arabiei Saudite. În același timp, statele arabe din Golf au amânat discuțiile planificate cu Iranul, ceea ce a alimentat temerile privind o posibilă extindere a conflictului din Orientul Mijlociu.

Houthi au desfășurat un atac cu rachete și drone asupra bazei aeriene militare Khamis Mushait din sudul Arabiei Saudite. Au fost lovite hangare pentru aeronave, sisteme radar, piste și depozite de muniție, atacul fiind prezentat drept o ripostă la loviturile saudite din Yemen.

Evoluțiile vin după atacurile de vineri asupra Arabiei Saudite, atribuite de Riad unor combatanți susținuți de Iran din Irak. Acestea au perturbat funcționarea conductei Est-Vest.

Conducta este deosebit de importantă în actualul context deoarece permite Arabiei Saudite să transporte petrol către Marea Roșie fără să folosească Strâmtoarea Ormuz.

„Traderii de petrol tratează fiecare nou atac sau lovitură asupra infrastructurii drept un risc suplimentar pentru aprovizionare, rămânând în același timp extrem de sensibili la orice semn că funcționarea conductei Est-Vest sau fluxurile prin Ormuz ar putea reveni la normal”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade.

Presiunile asupra pieței petrolului sunt amplificate de situația transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Traficul navelor care transportă mărfuri prin această zonă a coborât în weekend la mai puțin de 10 traversări pe zi, comparativ cu o medie de 14 traversări în precedentele zece zile.

Înainte de declanșarea războiului SUA-Israel împotriva Iranului, la 28 februarie, prin Strâmtoarea Ormuz tranzita în mod obișnuit aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Blocarea sau reducerea puternică a traficului pe această rută pune astfel o presiune suplimentară asupra capacității producătorilor din Golf de a livra petrol către piețele internaționale.

O problemă suplimentară este reprezentată de întreruperea funcționării conductei Est-Vest.

Arabia Saudită ar putea începe să epuizeze în doar câteva zile petrolul disponibil pentru export dacă nu reușește să repună conducta în funcțiune, potrivit cumpărătorilor de petrol saudit și traderilor citați de Reuters.

Impactul potențial este major. O cantitate echivalentă cu până la 4% din oferta mondială de petrol ar putea fi scoasă de pe piață.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, a utilizat conducta pentru a redirecționa aproximativ 4 milioane de barili pe zi către portul Yanbu de la Marea Roșie. Cantitatea reprezintă aproximativ 4% din oferta mondială.

„Persistă multă incertitudine cu privire la amploarea pagubelor și la durata întreruperii funcționării conductei Est-Vest din Arabia Saudită. Prețurile vor rămâne probabil bine susținute până când vom avea mai multă claritate”, au transmis analiștii ING.

Separat, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Kievul este pregătit să susțină o propunere a Statelor Unite privind un armistițiu între Rusia și Ucraina referitor la obiectivele energetice.

Condiția pusă de Kiev este însă ca Washingtonul să poată garanta că Moscova este cu adevărat pregătită să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.