Petrolul Brent a trecut de 107 dolari pe baril. Atacurile asupra infrastructurii saudite pun presiune pe aprovizionarea globală

Prețurile petrolului au crescut cu peste 2% luni, pe fondul noilor atacuri asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită și al tensiunilor tot mai mari de pe rutele maritime din Orientul Mijlociu. Piața urmărește în special situația din Strâmtoarea Ormuz și scoaterea din funcțiune a unei conducte saudite importante.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 2,72 dolari, echivalentul unei creșteri de 2,6%, până la 107,33 dolari pe baril.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 2,51 dolari, sau 2,5%, până la 102,56 dolari pe baril.

Ambele cotații se află de peste o săptămână într-o zonă considerată supracumpărată din punct de vedere tehnic. WTI se îndrepta către cea mai ridicată închidere după 19 mai.

În prima parte a ședinței, creșterile au ajuns chiar la 4%. O parte din avans a fost însă pierdută după ce președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina și Rusia au convenit să nu mai atace reciproc obiectivele energetice.

Atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești contribuiseră săptămâna trecută la creșterea prețului mediu al motorinei din Statele Unite la niveluri record, potrivit Reuters.

Presiunea asupra pieței a crescut după un atac care a scos din funcțiune conducta est-vest a Arabiei Saudite. Riadul a atribuit atacul unor grupări susținute de Iran din Irak.

Conducta permite transportarea petrolului către Marea Roșie și oferă astfel o rută alternativă față de Strâmtoarea Ormuz. Scoaterea acesteia din funcțiune amenință transporturile echivalente cu până la 4% din oferta mondială de petrol.

În aceste condiții, portul Yanbu de la Marea Roșie trebuie să se bazeze pe stocurile existente. Trei surse din industrie estimează că acestea ar putea acoperi numai cinci până la șapte zile de exporturi.

„Reacția relativ limitată a prețurilor sugerează că piața se așteaptă în continuare ca stocurile saudite să susțină exporturile pe termen scurt, dar dacă perturbarea va depăși rezerva de cinci până la șapte zile, situația s-ar putea schimba rapid”, a explicat Janiv Shah, analist al pieței petroliere la Rystad.

Problemele apar într-un moment în care transportul prin Strâmtoarea Ormuz este deja sever afectat.

Tranzitul navelor de mărfuri prin această rută a coborât în weekend la mai puțin de zece nave pe zi, potrivit datelor preliminare de monitorizare. Media ultimelor zece zile era de 14 nave pe zi.

Înainte ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul la sfârșitul lunii februarie, aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzita Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a publicat între timp o listă cu 77 de nave despre care susține că au încălcat protocoalele stabilite pentru operarea în strâmtoare.

Tensiunile s-au extins și în Yemen. Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat că au lansat zeci de rachete și drone asupra unei baze aeriene militare saudite din Khamis Mushait, în apropierea frontierei.

Gruparea susține că au fost lovite hangare pentru aeronave, sisteme radar, piste și depozite de muniție.

Statele arabe din Golf au anulat în același timp o reuniune cu Iranul care era programată pentru luni.

O altă sursă de îngrijorare pentru transportul internațional este Strâmtoarea Bab el-Mandeb, aflată la capătul sudic al Mării Roșii. Rebelii Houthi au ajuns vineri pe insula Perim, consolidându-și astfel controlul asupra zonei.

Cotațiile petrolului au pierdut o parte din avans și după ce Donald Trump a afirmat că Iranul dorește să ajungă rapid la un acord. Declarațiile au redus temporar temerile investitorilor privind o perturbare și mai mare a aprovizionării.