Criza petrolului se adâncește: schimbarea care poate ține prețurile sub presiune până în 2027

Piața mondială a petrolului se îndreaptă spre un deficit de aprovizionare mai mare decât estimările anterioare, pe fondul persistenței conflictului din Orientul Mijlociu. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) estimează că revenirea fluxurilor normale de petrol din Golf va fi întârziată până în 2027, în lipsa unor progrese pentru soluționarea conflictului.

Situația pune presiune suplimentară asupra prețurilor combustibililor, în condițiile în care oferta globală se reduce mai rapid decât cererea. AIE, organizația care oferă consultanță statelor industrializate, a arătat în raportul său lunar că oferta mondială de petrol va scădea în 2026 cu 5,7 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 6%.

Estimarea reprezintă o deteriorare față de prognoza anterioară, care indica o reducere a ofertei de aproximativ 4%. Creșterea atacurilor asupra petrolierelor care circulă pe rutele maritime din Orientul Mijlociu a contribuit la majorarea prețului țițeiului până la 110 dolari pe baril în această săptămână, cel mai ridicat nivel atins din luna mai.

Produsele rafinate au înregistrat creșteri și mai puternice, iar motorina a ajuns la niveluri record, pe măsură ce conflictele din Orientul Mijlociu și dintre Rusia și Ucraina afectează rafinăriile. În același timp, diminuarea cererii provocată de prețurile ridicate ale combustibililor nu este suficientă pentru a compensa scăderea mai rapidă a ofertei.

Dezechilibrul dintre cerere și ofertă determină o utilizare accelerată a stocurilor mondiale. Potrivit AIE, stocurile globale au scăzut în august cu 3,1 milioane de barili pe zi, un ritm care nu a mai fost înregistrat din 2023. Rezervele au contribuit până acum la menținerea echilibrului pe piața petrolului, însă reducerea acestora limitează capacitatea de absorbție a unor noi perturbări.

„Stocurile au jucat până acum un rol crucial în echilibrarea pieței”, a declarat IEA. Agenția avertizează că diminuarea rezervelor tampon și presiunea exercitată asupra sistemului mondial de rafinare sporesc nevoia unor progrese în soluționarea conflictelor care afectează aprovizionarea.

„Având în vedere că rezervele tampon se micșorează și sistemul global de rafinare este întins la limită, nevoia de progrese în rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu – și a războiului Rusia-Ucraina, care se află acum în al cincilea an – este mai mare ca niciodată pentru a evita o nouă înăsprire a pieței”, arată raportul.

Situația este amplificată de reducerea producției în rândul grupului de producători OPEC+. Atacurile asupra instalațiilor energetice saudite și blocada americană impusă Iranului au contribuit la diminuarea producției OPEC+, care a scăzut cu 1,8 milioane de barili pe zi, până la 38,8 milioane de barili pe zi în august, potrivit AIE.

Arabia Saudită a fost afectată direct de perturbările provocate de atacuri asupra instalațiilor și rutelor de transport maritim. Oferta de țiței a țării a scăzut cu 2,3 milioane de barili pe zi în august, până la 6 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel din ultimele trei decenii, conform datelor prezentate de AIE.

Reducerea producției vine în condițiile unor atacuri care au afectat infrastructura energetică și transporturile de petrol. Grupări asociate mișcărilor Houthi au atacat nave care tranzitau Bab el-Mandeb, rafinăria Jazan și nave aflate în apropierea orașului Yanbu. În paralel, miliții susținute de Iran din Irak au utilizat atacuri cu drone împotriva complexului de procesare a petrolului Abqaiq.

Presiunea asupra traficului maritim din regiune a crescut după ce Houthii, aliați cu Iranul, au preluat joi controlul asupra portului Mocha din Yemen. Evoluția reprezintă o amenințare suplimentară pentru traficul din Marea Roșie și pentru rutele utilizate de transporturile maritime de petrol. În același timp, AIE estimează că cererea mondială de petrol va scădea în 2026 cu 2,5 milioane de barili pe zi. Reducerea este mai mare decât prognoza anterioară a agenției, care indica o scădere de 1,6 milioane de barili pe zi.

Prețurile ridicate ale combustibililor reprezintă unul dintre factorii care contribuie la diminuarea cererii mondiale de petrol. Estimarea AIE contrastează cu cea a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, care continuă să anticipeze o creștere a consumului în 2026. OPEC și-a redus joi prognoza pentru a cincea lună consecutiv, dar estimează în continuare o majorare a cererii mondiale cu 380.000 de barili pe zi în acest an.

Cele două organizații anticipează însă o revenire a consumului de combustibili în 2027. AIE prognozează o creștere a cererii de petrol cu 2,6 milioane de barili pe zi anul viitor, în timp ce OPEC estimează o majorare de 2,36 milioane de barili pe zi.