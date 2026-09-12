6.000 de euro pentru un apartament în România. Ce trebuie să știe cei care vor să-l cumpere

Locuința este situată pe strada Crișului și este compartimentată în două camere decomandate. Apartamentul mai dispune de o baie și este construit pe structură de beton, cu zidărie. Proprietatea include și o grădină cu o suprafață de 26 de metri pătrați.

Un apartament cu două camere din Vașcău, județul Bihor, poate fi cumpărat prin licitație organizată de ANAF, la un preț de pornire care ajunge la 31.750 de lei, în anumite condiții. Proprietatea are o suprafață de 49,5 metri pătrați și se află la etajul al doilea al unui imobil cu trei niveluri.

Anunțul publicat de Fisc precizează că imobilul necesită lucrări de renovare. Apartamentul nu beneficiază de loc de parcare, un aspect menționat în descrierea proprietății scoase la vânzare, informează Observator.

Prețul inițial stabilit pentru apartament a fost de 63.500 de lei. La a patra procedură de licitație organizată de ANAF, suma minimă de la care pot fi depuse oferte este de 31.750 de lei, reprezentând 25% din prețul de evaluare.

Valoarea de pornire poate face ca proprietatea să fie adjudecată pentru o sumă mai mică decât prețul stabilit inițial, însă acest lucru depinde de numărul ofertanților și de ofertele depuse. Regulile licitației stabilesc condiții diferite în funcție de situația întâlnită la procedură.

Dacă participă cel puțin doi ofertanți și sunt înregistrate oferte valabile, apartamentul poate fi adjudecat persoanei care oferă suma cea mai mare. În această situație, imobilul poate fi atribuit chiar dacă oferta câștigătoare este mai mică decât prețul de pornire stabilit pentru procedură.

În cazul în care există un singur ofertant, condiția este diferită. Acesta trebuie să ofere o sumă mai mare decât prețul de pornire pentru ca apartamentul să poată fi adjudecat.

Procedura pentru vânzarea apartamentului din Vașcău se desfășoară în perioada 9-19 septembrie 2026. Persoanele interesate pot depune ofertele pe durata acestui interval, potrivit informațiilor publicate de ANAF.

Proprietatea are aproape 50 de metri pătrați, două camere și o grădină de 26 de metri pătrați, însă necesită renovare și nu dispune de loc de parcare. Prețul de pornire stabilit pentru această procedură este de 31.750 de lei, iar condițiile de adjudecare diferă în funcție de numărul ofertanților și de valoarea ofertelor depuse.