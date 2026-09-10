Un weekend a schimbat prețurile în Madrid: chiriile au ajuns la sume greu de imaginat

Sosirea Formulei 1 la Madrid a dus la o creștere puternică a prețurilor pentru închirierile pe termen scurt, în special în zonele aflate în apropierea noului circuit Madring. Pentru perioada Marelui Premiu al Spaniei, programat între 11 și 13 septembrie, unele locuințe din capitala Spaniei sunt oferite la tarife de până la 20.000 de euro pentru doar câteva zile.

Valdebebas, cartierul în care se află circuitul, lângă Ifema, este una dintre zonele în care diferențele față de tarifele obișnuite sunt cel mai ușor de observat. În ultimele săptămâni, pe platformele de închiriere au putut fi găsite proprietăți disponibile pentru perioada cursei la prețuri mult peste nivelul normal al zonei.

În anumite situații, proprietarii au limitat în mod explicit perioada de închiriere la zilele în care are loc Marele Premiu. O locuință promovată pentru accesul rapid la circuit era oferită cu 11.400 de euro pentru patru zile, fiind prezentată drept o „casă concepută pentru grupuri VIP”.

„La 1 minut de mers pe jos de circuitul Madring: trăiți Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei 2026 din cea mai bine amplasată cabană de lux din Madrid”, se putea citi într-un anunț care încă putea fi găsit pe platforma AirBNB marțea trecută. Proprietatea era promovată ca fiind situată la doar un minut de mers pe jos de circuit.

Diferența este semnificativă în raport cu prețurile practicate în mod normal în această zonă a Madridului. O chirie lunară standard pentru un apartament din Valdebebas este, de regulă, în jurul valorii de 2.500 de euro, în timp ce unele proprietăți sunt oferite pentru Marele Premiu la prețuri care reprezintă multipli ai acestei sume.

Cererea concentrată într-un singur weekend a determinat proprietarii să profite de interesul generat de eveniment. O parte dintre locuințele scoase la închiriere aparțin unor persoane care locuiesc în mod obișnuit în respectivele proprietăți.

„Există proprietari de case, dintre care unii chiar locuiesc în proprietățile lor, care le scot la închiriere”, a declarat Mario Serrano, fondator și director al Inmobiliaria Valdebebas, într-un comentariu la „Antena 3”. „Datorită Formulei 1, cartierul Valdebebas a fost în centrul atenției”.

Presiunea asupra pieței de cazare nu se oprește la locuințe. Și locurile de parcare au devenit mai scumpe în perioada Marelui Premiu. În Valdebebas au fost identificate oferte de până la 500 de euro pentru un loc de garaj pe durata weekendului cursei.

Cererea ridicată este legată și de numărul estimat al spectatorilor. Peste 120.000 de bilete au fost vândute deja, iar organizatorii estimează că peste 80.000 de persoane vor veni din afara regiunii Madrid. Dintre acestea, aproximativ 45.000 ar urma să sosească din alte țări.

Numărul mare de vizitatori așteptați la Madrid explică și interesul companiilor pentru eveniment. Potrivit unui raport realizat de PwC și citat de organizatorii Marelui Premiu, cursa ar urma să genereze un impact economic de 467 de milioane de euro asupra regiunii.

Același raport estimează crearea a aproximativ 8.850 de locuri de muncă, ceea ce reflectă amploarea economică anticipată pentru primul Mare Premiu desfășurat pe circuitul Madring.

Pentru proprietarii care oferă locuințe spre închiriere, apropierea de pistă este unul dintre principalele argumente de promovare. Anunțurile pun accent pe posibilitatea de a ajunge pe jos la circuit, pe priveliștea către pistă sau pe evitarea dificultăților de transport care sunt așteptate în timpul competiției.

Agenții imobiliari consultați de presa locală spun că o parte importantă a cererii vine din partea echipelor de Formula 1, sponsorilor și personalului implicat în organizarea evenimentului. La acestea se adaugă clienții VIP, care dispun de bugete mai mari pentru cazare decât majoritatea spectatorilor.

Creșterea prețurilor se observă și pe piața hotelieră. Unitățile de cazare și-au ajustat tarifele înaintea sosirii miilor de vizitatori așteptați pentru Marele Premiu.

O analiză realizată de Simon-Kucher, citată de „Antena3”, indică un preț mediu de 1.071 de euro pe noapte pentru weekendul cursei. Valoarea este cu 147% mai mare decât tariful mediu înregistrat în săptămâna precedentă.

Presiunea asupra pieței de închirieri de lux este vizibilă și în centrul Madridului, chiar dacă circuitul este amplasat în zona Ifema, la periferia centrului orașului. Pentru o parte dintre vizitatorii cu bugete ridicate, apropierea de circuit nu reprezintă principalul criteriu în alegerea cazării.

Barnes, agenție imobiliară specializată în proprietăți de lux, estimează că închirierile „prime” au consemnat creșteri de până la 1.000% față de o săptămână obișnuită, potrivit presei locale.

Salamanca, Chamberí, Chamartín și Los Jerónimos se află printre cartierele în care creșterea prețurilor este deosebit de vizibilă. Potrivit agenției Barnes, vizitatorii cu o putere mare de cumpărare caută în special locații centrale și cartiere considerate exclusiviste, chiar dacă acestea nu sunt situate lângă circuit.

Pe platformele de închiriere au apărut proprietăți care exploatează tocmai această cerere. Un apartament din Chamartín, cu cinci dormitoare, era oferit pentru perioada de vineri până luni la 17.100 de euro.

„Acest loc unic are propriul stil. Bucurați-vă de Marele Premiu de la Madrid dintr-o locație privilegiată și cu confort maxim”, se arată într-un anunț postat pe AirBNB. Proprietatea este prezentată drept o „cazare completă” și este disponibilă pentru perioada Marelui Premiu.

În Salamanca, pentru aceleași date, un alt apartament era oferit la 14.600 de euro. Proprietatea este promovată drept „ideal pentru a te bucura de Marele Premiu cu o experiență de nivel înalt”, mizând pe poziționarea sa într-unul dintre cartierele centrale și exclusiviste ale capitalei spaniole.

Marele Premiu al Spaniei aduce astfel o creștere semnificativă a cererii pentru cazare în Madrid, de la locuințele aflate la câteva minute de circuit până la proprietățile de lux din zonele centrale ale capitalei, potrivit Euronews.