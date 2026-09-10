Se oferă 3.000 de euro pentru fiecare copil născut. Cele două condiții stabilite de o insulă din Grecia

Municipalitatea din Nisyros, Grecia, introduce un ajutor financiar unic în valoare de 3.000 de euro pentru fiecare copil născut într-o familie care îndeplinește două condiții. Părinții trebuie să fie cetățeni ai Municipiului Nisyros și să aibă domiciliul permanent pe insulă la momentul nașterii copilului.

Măsura a fost propusă de primarul din Nisyros, Christofis Koronaios, și a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Municipal. Autoritatea locală urmărește astfel să ofere sprijin familiilor și tinerilor părinți, pe fondul preocupărilor legate de evoluția demografică.

Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pentru fiecare copil și este destinat acoperirii primelor nevoi ale familiei după naștere. Pentru a beneficia de sumă, familia trebuie să aibă statutul de cetățean al Municipiului Nisyros, iar părinții trebuie să fie rezidenți permanenți ai insulei la momentul nașterii.

Potrivit anunțului Primăriei, valoarea de 3.000 de euro pentru fiecare copil reprezintă limita maximă prevăzută de noul Cod al Administrației Locale. Suma este neimpozabilă și nu este inclusă în calculul veniturilor folosite pentru stabilirea eligibilității la alte beneficii sociale.

Decizia autorității locale are la bază o sumă de 9.000 de euro deja prevăzută în bugetul Primăriei pentru anul fiscal 2026. Bugetul alocat permite aplicarea imediată a măsurii, iar cuantumul stabilit de municipalitate este de 3.000 de euro pentru fiecare nou-născut eligibil.

Primarul Christofis Koronaios a prezentat hotărârea Consiliului Municipal drept una importantă pentru comunitatea locală. El a subliniat că votul a fost unanim și că măsura are ca obiectiv sprijinirea familiilor și a copiilor născuți pe insulă.

„Nu sunt doar bani, este o îmbrățișare din partea orașului Nisyros pentru fiecare copil născut aici. Este mesajul că Nisyros crede în viitorul său, iar viitorul îl reprezintă copiii noștri”, a spus primarul.

Potrivit acestuia, decizia are și o componentă socială, prin faptul că urmărește să îi sprijine pe tinerii care aleg să își întemeieze o familie pe insulă. În declarația transmisă de primarul orașului Nisyros, Christofis Koronaios, acesta a evidențiat votul unanim al Consiliului Municipal și importanța acordării ajutorului pentru familiile cu copii.

Măsura privind alocația de naștere este prezentată de municipalitate ca parte a unei politici mai largi destinate problemei demografice. Autoritatea locală susține că sprijinul financiar pentru familii se înscrie alături de politicile privind ocuparea forței de muncă și măsurile sociale adoptate la nivel local.

„În municipiul nostru a fost luată o decizie istorică . Consiliul Municipal, în unanimitate absolută, s-a pronunțat în favoarea sprijinirii familiei și copiilor, punând bazele unui viitor plin de speranță. Am spus DA familiei, DA viitorului. Am acordat cea mai mare alocație municipală la naștere, pentru că credem cu tărie că fiecare copil născut în Nisyros merită cea mai bună primire. Le mulțumesc din suflet tuturor consilierilor municipali pentru sprijinul lor unanim. Această decizie nu are facțiuni, are doar suflet. Încă o dată, Primăria orașului Nisyros dovedește că poate face o diferență în viața cetățenilor. Primăria este alături de fiecare cuplu nou. Acesta este cel mai puternic mesaj că Nisyros dăinuie, Nisyros progresează, Nisyros dă viață”.

Decizia vine într-un context în care problema scăderii populației este analizată la nivelul întregii Grecii. Municipalitatea din Nisyros își propune, prin măsurile adoptate, să îi sprijine pe cei care aleg să locuiască pe insulă și să își întemeieze acolo o familie.

Potrivit autorității locale, noul ajutor financiar reprezintă încă o măsură prin care Nisyros încearcă să răspundă situației demografice. Plata unică de 3.000 de euro este destinată familiilor care îndeplinesc condițiile stabilite de municipalitate, respectiv statutul de cetățean al Municipiului Nisyros și rezidența permanentă pe insulă la momentul nașterii copilului.

Prin această politică, municipalitatea continuă măsurile sociale și cele legate de ocuparea forței de muncă despre care susține că urmăresc sprijinirea comunității locale și a familiilor care aleg să își construiască viața pe insulă.