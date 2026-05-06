Sprijin financiar major pentru copiii cu dizabilități din Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova pregătește introducerea unei plăți anuale de 3.000 de lei pentru copiii cu dizabilități, o inițiativă menită să reducă presiunea financiară asupra familiilor și să consolideze sistemul de protecție socială. Măsura a fost anunțată de reprezentanți ai Parlamentului și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale și urmează să fie examinată și supusă votului legislativ.

Sprijinul financiar va fi acordat anual, începând cu data de 1 iunie, și va fi transferat automat beneficiarilor prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale, fără necesitatea depunerii unor cereri suplimentare.

„Ziua de 1 iunie este asociată cu copilăria și bucuria, însă este și despre dreptul tuturor copiilor la o dezvoltare armonioasă. Pentru copiii cu dizabilități, accesul la oportunitățile pe care le au alți copii este mult mai greu, iar drumul către o viață independentă este dificil. În spatele acestora se află o familie care face sacrificii imense, asumate cu multă dragoste. Pentru acești părinți, presiunea financiară nu ia pauză niciodată. Terapiile, îngrijirea specializată, nevoile de bază – toate acestea epuizează rapid bugetul unei familii. Deși statul oferă sprijin, realitatea este că o povară semnificativă cade în continuare direct pe umerii părinților. Pentru a le oferi un sprijin tangibil acum, în timp ce lucrăm la soluții pe termen lung, am elaborat o inițiativă legislativă, astfel încât, în luna iunie, fiecare beneficiar – copil cu dizabilitate severă să primească 3 000 de lei. Această măsură este o recunoaștere că aceste familii există, că efortul lor este imens și că statul nu este indiferent față de ele”, a spus Ludmila Adamciuc.

Inițiativa vizează în mod special copiii cu dizabilități severe, un grup social care implică costuri ridicate de îngrijire, terapii și servicii medicale specializate. Autoritățile recunosc că, deși există deja diverse forme de ajutor social, acestea nu acoperă integral nevoile reale ale familiilor.

Noua plată anuală este concepută ca un sprijin complementar, menit să reducă povara economică și să ofere un grad mai mare de stabilitate financiară părinților sau îngrijitorilor.

Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrați peste 13.500 de copii cu diferite grade de dizabilitate. Aceștia necesită, în multe cazuri, îngrijire permanentă, acces la servicii medicale specializate și programe educaționale adaptate.

Costurile asociate acestor nevoi sunt considerabile, ceea ce face ca sprijinul financiar din partea statului să fie esențial pentru multe familii.

„Vorbim despre procesul de dezinstituționalizare, despre revizuirea criteriilor de stabilire a gradului de dizabilitate, despre serviciul de asistență personală, serviciul respiro și multe altele. Toate aceste priorități se regăsesc în Programul de incluziune pentru anii 2026–2030, care va fi prezentat în curând pentru consultări. Acest program de incluziune este și o prioritate în agenda de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ne dorim politici care nu doar reacționează la probleme, ci construiesc un sistem mai uman, mai accesibil și mai aproape de nevoile reale ale copiilor cu dizabilități și ale părinților acestora”, a afirmat deputata.

Pe lângă introducerea plății anuale, autoritățile lucrează la un pachet amplu de reforme în domeniul dizabilității. Acestea includ:

revizuirea criteriilor de stabilire a gradului de dizabilitate

dezvoltarea serviciilor de asistență personală

extinderea serviciilor de tip „respiro”

accelerarea procesului de dezinstituționalizare

creșterea accesului la centre de zi și servicii comunitare

Un nou Program național de incluziune socială pentru perioada 2026–2030 se află în pregătire și urmează să fie supus consultărilor publice.

„Este o acțiune importantă și necesară pentru mii de familii din țara noastră. Această plată anuală reprezintă un sprijin pentru cei care cresc copii cu dizabilități, indiferent de localitatea în care trăiesc sau de situația lor socială. În fiecare an, încercăm să creștem acest sprijin. Pe lângă această plată, există și alocații sociale pentru persoanele cu dizabilități, există alocații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, dar înțelegem că acestea nu sunt suficiente pentru o familie care crește un copil cu dizabilitate, de aceea vom întreprinde acțiuni suplimentare”, a remarcat Natalia Plugaru.

Autoritățile au anunțat și consolidarea rețelei de servicii sociale dedicate persoanelor cu dizabilități. În prezent, există mai multe tipuri de servicii funcționale, inclusiv centre de zi, locuințe protejate, echipe mobile și servicii de tip respiro.

Centrele de zi oferă activități educaționale și ocupaționale, contribuind la integrarea socială a copiilor, în timp ce serviciile respiro oferă îngrijire temporară, permițând familiilor perioade de odihnă și recuperare.

Extinderea acestor servicii este planificată în mai multe regiuni ale țării, pentru a asigura acces echitabil la sprijin social.

„În prezent, avem șase tipuri de servicii pentru persoanele cu dizabilități: asistență personală, echipe mobile, serviciile respiro, centrele de zi, casele comunitare și locuințele protejate. Credem că un serviciu important este centrul de zi. Astăzi, în Republica Moldova, avem peste 15 astfel de centre. Sunt spații unde copiii și persoanele cu dizabilități participă la diferite activități educaționale și ocupaționale, în timp ce părinții se pot afla la serviciu. Ne propunem să extindem numărul acestor centre. Un alt serviciu important la care lucrăm este serviciul respiro, care oferă persoanelor cu dizabilități severe asistență și îngrijire timp de 24 de ore, șapte zile pe săptămână, pentru o perioadă de până la o lună, astfel încât îngrijitorii să poată avea un răgaz în această perioadă. În prezent, avem șase astfel de centre care prestează serviciul respiro și ne propunem ca, până la finele anului, să extindem aceste servicii la Bălți, Râșcani, Cahul, Dondușeni, Criuleni și Anenii Noi”, a adăugat Natalia Plugaru.

Din perspectiva politicilor publice, această inițiativă reflectă o abordare orientată spre incluziune și protecție socială pe termen lung. Plata anuală de 3.000 de lei nu reprezintă doar un ajutor financiar punctual, ci și o recunoaștere oficială a nevoilor complexe ale familiilor care cresc copii cu dizabilități.

Autoritățile își asumă, totodată, modernizarea sistemului de servicii sociale, cu accent pe accesibilitate, eficiență și sprijin comunitar.

Introducerea plății anuale pentru copiii cu dizabilități marchează un pas important în consolidarea politicilor sociale din Republica Moldova. Măsura vine în sprijinul direct al familiilor vulnerabile și este integrată într-un proces mai amplu de reformă și modernizare a sistemului de incluziune socială.