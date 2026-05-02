Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa actualului premier și cere demisia imediată a lui Ilie Bolojan pentru salvarea stabilității naționale
Mihai Fifor, fost ministru al Apărării din partea PSD, a publicat astăzi o reacție extrem de vehementă la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză de o gestionare dezastruoasă a țării și de o lipsă totală de scrupule în încercarea de a-și păstra funcția executivă.
Într-un mesaj transmis prin intermediul paginii sale de Facebook sâmbătă, 2 mai 2026, Mihai Fifor subliniază starea de disperare în care s-ar afla actualul lider de la Palatul Victoria, susținând că apelurile acestuia la manifestări stradale reprezintă o tentativă periculoasă de a proteja interesele unei grupări politice conectate strâns la resursele statului.
Fostul ministru al Apărării acuză utilizarea disperată a resurselor publice din PNRR și SAFE
Social-democratul consideră că fiecare oră petrecută de actualul șef al Guvernului în funcție adâncește criza în care se află România, avertizând că dorința de putere a acestuia ar putea duce la conflicte sociale de amploare.
Mihai Fifor folosește un ton sever pentru a descrie situația actuală, sugerând că încercările de a incita cetățenii unii împotriva celorlalți nu reprezintă o soluție politică validă, ci mai degrabă un gest iresponsabil care pune în pericol stabilitatea națională.
Acesta face un apel direct la încetarea acestor tactici, menționând că populația, deși pare tăcută momentan, înțelege perfect dedesubturile acestor manevre de imagine și nu poate fi indusă în eroare pe termen lung.
În continuarea analizei sale, fostul ministru ridică semne de întrebare cu privire la mizele financiare din spatele rezilienței premierului la putere. Mihai Fifor afirmă că marea disperare a actualei guvernări ar fi legată de controlul asupra miliardelor de euro provenite din fonduri europene, precum PNRR sau SAFE, dar și de administrarea companiilor de stat care ar fi fost promise spre vânzare.
El îl acuză pe șeful Executivului că utilizează fondurile publice pentru a domina spațiul mediatic cu o retorică pe care o consideră mincinoasă, ascunzând sub masca unei false „haiducii” un sistem prin care resursele sunt luate de la cetățenii onești și direcționate către clientela politică ce profită de banul public.
Fifor denunță subminarea economiei și a protecției sociale sub paravanul unor reforme considerate de fațadă
Criticile lui Mihai Fifor vizează și impactul socio-economic al ultimelor luni de guvernare, perioadă în care, în opinia sa, țara a fost grav afectată prin decizii iresponsabile.
Deputatul PSD susține că derapajele emoționale ale premierului sunt dublate de o gestionare economică defectuoasă, care a dus la sărăcirea populației și la intrarea economiei în recesiune sub pretextul reformelor.
Mai mult, acesta subliniază că măsurile luate au lovit direct în categorii vulnerabile, precum veteranii, mamele aflate în concediu de îngrijire a copilului, persoanele cu handicap și bolnavii cronici.
În finalul intervenției sale, Mihai Fifor îi solicită ferm premierului să părăsească funcția și să lase țara în pace, avertizându-l că istoria îl va judeca aspru pentru suferința produsă românilor. El reiterează că „nota de plată” pentru actualele politici va fi inevitabilă, indiferent de eforturile depuse pentru păstrarea scaunului de la Victoria.
|Punct Critic
|Detalii și Acuzații Formulate
|Impactul Identificat
|Pacea Socială
|Incitarea la proteste și „încaierarea românilor cu românii”.
|Risc major de destabilizare internă.
|Management Financiar
|Gestionarea fondurilor PNRR și SAFE; risipa banului public pe media.
|Pierderea miliardelor de euro europeni.
|Indicatori Economici
|Aplicarea unor reforme care au dus economia în recesiune.
|Creșterea șomajului și lovirea capitalului românesc.
|Protecție Socială
|Tăieri și măsuri dure împotriva veteranilor și bolnavilor cronici.
|Degradarea nivelului de trai pentru persoanele vulnerabile.
|Responsabilitate
|Derapaje emoționale și refuzul de a părăsi puterea.
|Scăderea încrederii în instituțiile statului.
Postarea completă a lui Mihai Fifor
„Disperat mai ești, Ilie Sărăcie! Disperat și lipsit de scrupule. Chemi lumea în stradă crezând că așa poate îți aperi scaunul???
Oare nu-ți ajunge că, cu fiecare oră pe care o mai petreci la Palatul Victoria, scufunzi țara asta și mai mult? Acum vrei, cu orice preț, să-i dai foc. Asta ți-ar mai potoli setea de putere? Români încaierați cu români — asta e „soluția” ta?
Ai mers mult prea departe, Ilie „Sărăcie”. Oprește-te! Nu te mai juca cu focul lângă butelie.
Românii tac încă. Dar nu sunt nici orbi, nici proști. Văd. Înțeleg. Și țin minte.
Și mă întreb, cât de Ilie Bolojan să fii ca să arunci o țară în aer doar pentru că tu și gașca ta, mufată la banii statului, nu vă dați duși?
Cât de disperat să fii pentru că îți scapă printre degete miliardele din PNRR, din SAFE, din companiile pe care ai promis că le vinzi pe nimic? Atât de disperat încât să fii în stare să dai foc la o țară întreagă, fără nicio remușcare?
De zile întregi cheltui banii românilor ca să intoxici ecranele televizoarelor cu retorica ta mincinoasă, cu ura ta față de români, pe care nici măcar nu mai încerci să o disimulezi. O „haiducie” de rit nou, în care iei de la românii onești ca să dai celor conectați la banul public, celor care se lăfăie la masa mare.
Chiar crezi, Ilie „Sărăcie”, că te mai crede cineva?
Ai reușit, în numai 10 luni, să nenorocești o țară. Am crezut inițial că totul ține de frustrări și de lipsa de viziune. Astăzi știm că nu e doar atât. Derapajele tale emoționale sunt dublate de o iresponsabilitate uriașă.
Pentru că doar un IRESPONSABIL ar face ceea ce ai făcut și ceea ce continui să faci: să sărăcești românii cu bună știință, să duci economia în recesiune sub lozinca „reformei”, să lovești în capitalul românesc, să arunci șomajul în aer.
Ce om se uită cum gâfâie românii, cu apa la gură după „reforma” ta, și se bucură? Și mai vrea și mai mulți oameni dați afară, și mai multe firme românești închise?
Ce om lovește în veterani, în mamele aflate în îngrijirea copilului, în persoanele cu handicap, în bolnavii cronici?
Îți place când vezi dezastrul pe care îl produci cu fiecare zi în care te agăți de putere? Îți gâdilă orgoliul? Te face să te simți împlinit, Ilie Sărăcie? Te hrănești din suferința oamenilor?
Dar poate cel mai grav lucru este altul: disperarea cu care te ții de scaun. Disperarea celui care știe că vine nota de plată.
Știi vorba aia, Ilie… de ce ți-e frică nu scapi.
Du-te. Lasă țara asta în pace.
Istoria te va așeza exact unde îți e locul…”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.
