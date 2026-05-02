Mihai Fifor, fost ministru al Apărării din partea PSD, a publicat astăzi o reacție extrem de vehementă la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză de o gestionare dezastruoasă a țării și de o lipsă totală de scrupule în încercarea de a-și păstra funcția executivă.

Într-un mesaj transmis prin intermediul paginii sale de Facebook sâmbătă, 2 mai 2026, Mihai Fifor subliniază starea de disperare în care s-ar afla actualul lider de la Palatul Victoria, susținând că apelurile acestuia la manifestări stradale reprezintă o tentativă periculoasă de a proteja interesele unei grupări politice conectate strâns la resursele statului.

Social-democratul consideră că fiecare oră petrecută de actualul șef al Guvernului în funcție adâncește criza în care se află România, avertizând că dorința de putere a acestuia ar putea duce la conflicte sociale de amploare.

Mihai Fifor folosește un ton sever pentru a descrie situația actuală, sugerând că încercările de a incita cetățenii unii împotriva celorlalți nu reprezintă o soluție politică validă, ci mai degrabă un gest iresponsabil care pune în pericol stabilitatea națională.

Acesta face un apel direct la încetarea acestor tactici, menționând că populația, deși pare tăcută momentan, înțelege perfect dedesubturile acestor manevre de imagine și nu poate fi indusă în eroare pe termen lung.

În continuarea analizei sale, fostul ministru ridică semne de întrebare cu privire la mizele financiare din spatele rezilienței premierului la putere. Mihai Fifor afirmă că marea disperare a actualei guvernări ar fi legată de controlul asupra miliardelor de euro provenite din fonduri europene, precum PNRR sau SAFE, dar și de administrarea companiilor de stat care ar fi fost promise spre vânzare.

El îl acuză pe șeful Executivului că utilizează fondurile publice pentru a domina spațiul mediatic cu o retorică pe care o consideră mincinoasă, ascunzând sub masca unei false „haiducii” un sistem prin care resursele sunt luate de la cetățenii onești și direcționate către clientela politică ce profită de banul public.

Criticile lui Mihai Fifor vizează și impactul socio-economic al ultimelor luni de guvernare, perioadă în care, în opinia sa, țara a fost grav afectată prin decizii iresponsabile.

Deputatul PSD susține că derapajele emoționale ale premierului sunt dublate de o gestionare economică defectuoasă, care a dus la sărăcirea populației și la intrarea economiei în recesiune sub pretextul reformelor.

Mai mult, acesta subliniază că măsurile luate au lovit direct în categorii vulnerabile, precum veteranii, mamele aflate în concediu de îngrijire a copilului, persoanele cu handicap și bolnavii cronici.

În finalul intervenției sale, Mihai Fifor îi solicită ferm premierului să părăsească funcția și să lase țara în pace, avertizându-l că istoria îl va judeca aspru pentru suferința produsă românilor. El reiterează că „nota de plată” pentru actualele politici va fi inevitabilă, indiferent de eforturile depuse pentru păstrarea scaunului de la Victoria.

Punct Critic Detalii și Acuzații Formulate Impactul Identificat Pacea Socială Incitarea la proteste și „încaierarea românilor cu românii”. Risc major de destabilizare internă. Management Financiar Gestionarea fondurilor PNRR și SAFE; risipa banului public pe media. Pierderea miliardelor de euro europeni. Indicatori Economici Aplicarea unor reforme care au dus economia în recesiune. Creșterea șomajului și lovirea capitalului românesc. Protecție Socială Tăieri și măsuri dure împotriva veteranilor și bolnavilor cronici. Degradarea nivelului de trai pentru persoanele vulnerabile. Responsabilitate Derapaje emoționale și refuzul de a părăsi puterea. Scăderea încrederii în instituțiile statului.