Sorin Grindeanu avertizează că România nu poate sta pe loc. PSD cere instalarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline: Au luat ţara şi legile pe persoană fizică

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline, iar Partidul Social-Democrat este deschis să fie parte a unei astfel de soluții. El a afirmat că unii iresponsabili și-ar dori să arunce țara în aer pentru a continua o luptă politică pe care o consideră inutilă, însă a susținut că acest lucru nu va reuși.

Grindeanu a anunțat că va convoca sesiuni extraordinare ale Camerei Deputaților ori de câte ori va fi nevoie, deoarece Parlamentul este instituția care repară în fiecare zi ceea ce Guvernul demis și premierul demis Ilie Bolojan nu pot decide sau nu pot realiza.

Liderul PSD a precizat că Parlamentul a adoptat în aceeași zi măsuri importante pentru sectorul agricol, transporturi și energie și a susținut că, pe parcursul sesiunii extraordinare, legislativul a corectat în fiecare zi situații pe care Executivul nu le poate rezolva în actuala formulă. El a apreciat că este vorba despre măsuri absolut necesare pentru viața de zi cu zi a românilor și pentru economia României.

„Parlamentul a adoptat astăzi măsuri importante pentru sectorul agricol, pentru transporturi şi, de asemenea, sectorul energetic. Practic, noi am reparat în fiecare zi a acestei sesiuni extraordinare ceea ce Guvernul demis şi premierul demis Bolojan nu pot decide sau nu pot să o facă. Sunt măsuri absolut necesare, care ţin de viaţa de zi cu zi a românilor şi a economiei româneşti”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, eforturile Parlamentului din această perioadă se traduc în miliarde de euro salvate pentru România și ar trebui să cântărească decisiv în evaluările agențiilor de rating privind starea economiei.

Președintele Camerei Deputaților a afirmat că Parlamentul a fost prezent în această săptămână pentru adoptarea legilor necesare și a subliniat că România nu poate rămâne blocată. El a explicat că, în dialog cu celelalte grupuri politice, va convoca sesiuni extraordinare de câte ori va fi nevoie, având în vedere că, în multe cazuri, Camera Deputaților este cameră decizională și este necesară așteptarea voturilor din Senat. Obiectivul, a spus el, este menținerea aceluiași ritm de adoptare a legilor ca în această săptămână.

„Ştiu că sunt unii iresponsabili care şi-ar dori să arunce ţara în aer doar ca să continue o luptă politică inutilă. Eu o să le dau o veste proastă. Nu vor reuşi. România înseamnă mai mult decât o mână de politruci care sunt gata să sacrifice orice pentru scaunele lor. Parlamentul a fost în această săptămână aici la datorie pentru a adopta legile necesare. România nu poate să stea pe loc. Tocmai de aceea, în dialog şi cu celelalte grupuri politice, voi convoca sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, fiind Cameră Decizională în general, o să aşteptăm după voturile din Senat. Dar voi convoca de câte ori este nevoie, astfel încât, în acelaşi ritm în care am fost şi în această săptămânăm, să putem să adoptăm legi”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a insistat că România are nevoie de încredere pe toate planurile, în special în ochii investitorilor, și a reiterat că PSD este pregătit să participe la formarea unui Guvern cu puteri depline.

„Reiterez, România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline, iar Partidul Social-Democrat este ca întotdeauna deschis să fie parte a acestei soluţii”, a subliniat Grindeanu.

Liderul social-democrat a susținut și că actualul guvern se află într-o zonă de nelegalitate, invocând deciziile instanțelor. El a arătat că Curtea de Apel a suspendat deja șase dintre cele unsprezece hotărâri de guvern contestate, iar pentru celelalte cinci se așteaptă hotărârile instanței. Din acest motiv, a explicat Grindeanu, a insistat ca toate politicile noi și strategiile să fie transformate în proiecte de lege și trimise Parlamentului. El a afirmat că această procedură reprezintă calea corectă și a făcut apel ca inclusiv actele suspendate prin deciziile Curții de Apel să fie retrimise sub formă de proiecte legislative, precizând că Parlamentul este dispus să convoace sesiuni extraordinare și să adopte legile necesare.

Grindeanu a adăugat că Senatul a convocat deja o sesiune extraordinară pentru săptămâna viitoare și a apreciat că Parlamentul lucrează aproape continuu.

„Nu o spun eu, o spun clar instanţele. Curtea de Apel deja a decis că 6 din 11 hotărâri de guvern care au fost contestate, au fost suspendate şi aşteptăm hotărârile pentru restul de 5. De aceea am insistat că toate politicile noi şi strategiile să ajungă în Parlament, ca proiecte de lege. Şi asta este calea şi îndemn şi pe ce s-a suspendat prin deciziile Curţii de Apel, să facă proiecte de legi, să le trimită la Parlament. Suntem dispuşi, facem sesiune extraordinare şi adoptăm legi. Iar toate deciziile, până la urmă, arată că Parlamentul lucrează aproape la foc continuu”, a mai spus acesta.

În același timp, liderul PSD a avertizat că România riscă să piardă peste 1,5 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a pus această situație pe seama a două persoane care, în opinia sa, au tratat țara și legile ca pe o problemă personală, încercând să rămână în funcție prin încălcarea Constituției, modificarea legilor și adoptarea unor acte administrative pe care le consideră nelegale.

Grindeanu a susținut că unul dintre cei doi încearcă să rămână primar și a blocat, prin negocieri politice ascunse, legea integrității, însă a afirmat că există deja decizii clare ale justiției și că acesta își va pierde funcția. Despre cealaltă persoană a spus că insistă să rămână în funcție chiar și după demitere și că a reușit să scoată aproape toată România în stradă.

În final, liderul PSD a declarat că așteaptă de la Ilie Bolojan proiectul legii salarizării și a susținut că atât acesta, cât și Dominic Fritz ar trebui să respecte prevederile legii și ale Constituției.