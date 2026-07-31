Ce se întâmplă cu firmele obligate să plătească TVA pe care nu l-au încasat niciodată. Modificarea adoptată în Parlament

Firmele cărora ANAF le-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA nu vor mai fi obligate să achite sume considerabile reprezentând TVA și penalități acumulate în urma unor situații administrative generate de anularea codului. Camera Deputaților a adoptat propunerea legislativă inițiată de deputatul USR Adrian Echert, prin care este reglementată situația acestor companii.

Măsura vizează firmele care, după pierderea codului de plătitor de TVA, au continuat activitatea fără să colecteze taxa pe valoarea adăugată, pentru ca ulterior să primească decizii de impunere pentru perioade anterioare. Potrivit inițiatorilor, numeroase societăți mici au ajuns să fie obligate la plata unor sume mari, deși nu au încasat TVA de la clienți în perioada respectivă.

„Sprijin pentru mii de firme mici. Parlamentul a adoptat proiectul USR prin care este îndreptată o eroare administrativă a ANAF. Firmele cărora le-a fost anulat codul de plătitoare de TVA de către ANAF, doar pentru a se trezi peste ani că sunt nevoite să plătească taxa pe valoarea adăugată pe care nu au colectat-o, nu vor mai avea de achitat către stat sume uriaşe cu titlu de restanţe şi penalităţi, după ce Parlamentul a adoptat propunerea legislativă depusă de deputatul USR Adrian Echert”, anunţă USR într-un comunicat.

Potrivit formațiunii politice, ANAF a anulat de-a lungul timpului codurile de înregistrare în scopuri de TVA pentru mii de firme, din motive precum lipsa activității. După reluarea operațiunilor comerciale, unele dintre aceste societăți au funcționat în regim de neplătitoare de TVA, fără să fie informate că situația lor fiscală ar putea genera obligații suplimentare.

USR susține că unele companii au desfășurat activitate timp de mai mulți ani fără cod activ de TVA, iar ulterior au primit decizii de impunere pentru taxa pe valoarea adăugată și penalitățile aferente. În anumite cazuri, perioada vizată de aceste obligații a început din anul 2019.

„La reluarea activităţii, firmele respective au funcţionat în regim de neplătitoare de TVA, unele chiar şi timp de peste 10 ani. Ulterior, antreprenorii s-au trezit însă că ANAF le-a emis decizii de impunere pentru TVA şi penalităţile aferente, începând cu anul 2019. Aşa se face că firme mici au aflat că au de plată zeci de mii de euro, chiar şi 200.000 de euro, pentru TVA şi penalităţi”, subliniază USR.

Inițiatorii proiectului au arătat că situațiile respective au afectat în special firmele mici, care au considerat că își desfășoară activitatea în limitele stabilite de autorități. Potrivit acestora, lipsa unei intervenții administrative la momentul potrivit a dus la acumularea unor obligații financiare semnificative pentru companii.

Adoptarea proiectului de către Camera Deputaților are ca obiectiv eliminarea acestor obligații rezultate din situațiile în care firmele nu au colectat TVA, dar au fost ulterior obligate să achite sumele calculate de autorități.

Deputatul USR Adrian Echert a declarat că măsura urmărește corectarea unei situații administrative care a generat numeroase litigii între firme și stat.

„Mii de firme mici, care au lucrat cu bună-credinţă, au fost puse să plătească TVA pe care nu l-au încasat niciodată, după ce ANAF le-a anulat codul şi apoi nu şi-a făcut treaba ani la rând. Nu poţi transforma propria eroare administrativă într-o datorie uriaşă pentru antreprenor. Prin această lege, reparăm o nedreptate, protejăm firmele dar şi punem capăt unor procese interminabile care consumă resursele statului şi pot distruge afaceri pentru o vină care nu le aparţine”, declară deputatul USR Adrian Echert.

Propunerea legislativă adoptată de Camera Deputaților modifică situația fiscală a firmelor afectate de anularea codurilor de TVA și urmărește clarificarea obligațiilor stabilite ulterior de autorități.