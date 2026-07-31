După sancțiunea privind ROBOR, românii află singura cale prin care pot cere despăgubiri

Românii care au avut credite cu dobânzi calculate în funcție de ROBOR și consideră că au fost afectați de modul de stabilire a acestui indice pot solicita despăgubiri în instanță, potrivit declarațiilor consultantului financiar Adrian Negrescu. Acesta a precizat că o eventuală recuperare a unor sume plătite în plus ar depinde de deciziile instanțelor, iar procedurile ar putea fi de durată.

Au trecut 55 de zile de la anunțarea sancțiunii aplicate de Consiliul Concurenței împotriva a zece instituții de credit. Autoritatea a stabilit o amendă totală de 3,73 miliarde de lei, după ce a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de stabilire a indicelui ROBOR.

„Decizia Concurenței în cazul manipulării ROBOR poate avea efecte pentru clienții băncilor doar în măsura în care aceștia dau în judecată banca. Există legislație, se pot face expertize financiare și, în cele din urmă, se poate ajunge la un verdict. Am spus astăzi la A3 CNN că nicio despăgubire nu va fi acordată în absența unui proces între client și bancă”, a transmis analistul.

Până în acest moment, persoanele care au avut împrumuturi raportate la acest indice nu au primit despăgubiri. Adrian Negrescu a explicat că cei care consideră că au fost prejudiciați pot formula acțiuni individuale împotriva băncilor pentru a solicita recuperarea unor eventuale pierderi.

„Este vorba despre oamenii care au luat credite calculate în funcție de ROBOR. Ei se pot adresa unei instanțe și pot deschide un dosar împotriva băncii, prin care să ceară despăgubiri în baza deciziei Consiliului Concurenței”, a declarat consultantul financiar.

Adrian Negrescu a atras atenția că astfel de demersuri nu vor fi simple și că stabilirea unui eventual prejudiciu va reveni instanțelor. Fiecare situație ar urma să fie analizată separat, iar valoarea sumelor solicitate ar trebui justificată prin documente și expertize.

„Să nu se aștepte ca procesul să fie foarte scurt. Va dura, se vor face expertize, iar instanța va trebui să stabilească dacă a existat un prejudiciu și care este valoarea acestuia”, a explicat el.

Consultantul financiar a afirmat că, în acest moment, acțiunea în instanță reprezintă singura variantă disponibilă pentru clienții care consideră că au achitat sume suplimentare din cauza modului de calcul al dobânzilor legate de ROBOR.

„Șansa lor este să încerce să obțină niște bani. Dacă autoritatea de concurență a considerat că a existat o înțelegere sau o coordonare între bănci, înseamnă că aceasta este concluzia la care a ajuns statul în urma investigației. Rămâne de văzut dacă băncile vor reuși să întoarcă în instanță decizia Consiliului Concurenței”, a spus Adrian Negrescu.

Consiliul Concurenței a precizat că instituțiile sancționate au încălcat regulile de concurență în procedura de stabilire a ROBOR. Amenzile au fost calculate în funcție de dimensiunea fiecărei bănci și de perioada în care autoritatea a considerat că ar fi existat implicarea în practica investigată, valorile fiind, în general, între 5% și 6% din cifra de afaceri.

Decizia Consiliului Concurenței este contestată de băncile vizate, atât din perspectivă juridică, cât și economică. Banca Națională a României a solicitat explicații privind prevederile legale considerate încălcate, interpretarea schimbului de informații ca posibilă practică anticoncurențială și modul în care ar putea fi determinat un nivel al ROBOR diferit de cel publicat.

Toate cele zece bănci sancționate au respins acuzațiile și au anunțat că vor contesta decizia la Curtea de Apel București. Banca Transilvania a caracterizat hotărârea drept „arbitrară și nefondată”, UniCredit a descris decizia drept „injustă și nefundamentată”, iar CEC Bank a transmis că este pregătită să continue demersurile până la instanțele europene.