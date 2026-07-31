Cât trebuie să câștige un român pentru o casă de 1 milion de euro. Diferența uriașă față de Europa

O locuință în valoare de 1 milion de euro presupune un nivel ridicat al veniturilor în aproape toate statele Uniunii Europene. Indiferent dacă este vorba despre un apartament obișnuit în centrul Parisului sau despre o vilă de lux în apropiere de Sofia, cumpărătorii au nevoie de un salariu mult peste media națională pentru a putea susține costurile unui credit ipotecar.

Potrivit unui calcul realizat de Euronews Business, pentru o astfel de achiziție este necesar un venit brut anual de peste 130.000 de euro, în condițiile unui scenariu standard de creditare. Analiza a luat în calcul un avans de 20%, o dobândă fixă de 3,5% și o perioadă de rambursare de 30 de ani. De asemenea, ipoteza folosită este că rata lunară nu trebuie să depășească 33% din venitul brut al cumpărătorului.

În acest scenariu, cumpărătorul ar trebui să plătească un avans de 200.000 de euro și să contracteze un credit ipotecar de 800.000 de euro. Calculul nu include taxele pe proprietate, asigurările, costurile de tranzacție sau alte comisioane, iar condițiile de finanțare pot varia în funcție de țară și de situația fiecărui debitor.

Pe baza acestor ipoteze, plata anuală pentru creditul ipotecar ar ajunge la 43.108 euro, ceea ce înseamnă aproximativ 3.592 de euro pe lună. Pentru ca această sumă să reprezinte cel mult o treime din venitul brut, cumpărătorul ar avea nevoie de un salariu brut anual de 130.631 de euro, respectiv aproape 10.900 de euro lunar.

Nivelurile salariale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, iar accesibilitatea unei astfel de locuințe depinde în mare măsură de veniturile medii disponibile. Calculele se bazează pe date Eurostat privind câștigurile brute din 2025 pentru un angajat cu normă întreagă, fără copii, care obține 100% din salariul mediu.

Analiza ia în calcul și situația unui cuplu format din două persoane care câștigă salariul mediu, deoarece două venituri pot modifica semnificativ raportul dintre venituri și costul ipotecii.

Numărul salariilor medii necesare pentru susținerea unei locuințe de 1 milion de euro diferă puternic în Uniunea Europeană. Cea mai dificilă situație este întâlnită în Bulgaria, unde o persoană singură, fără copii, cu un venit egal cu salariul mediu, ar avea nevoie de un nivel de venit echivalent cu 7,8 salarii medii.

La polul opus se află Luxemburgul, unde raportul este de 1,6 salarii medii. Chiar și aici, însă, cumpărătorul trebuie să aibă un venit semnificativ peste media națională pentru a respecta limita de 33% alocată creditului ipotecar.

Un raport cuprins între două și trei salarii medii apare în Danemarca (2,1), Irlanda (2,3), Belgia (2,4), Austria (2,5), Țările de Jos (2,6), Germania (2,7), Finlanda (2,8) și Suedia (2,8). În aceste state, veniturile medii sunt cele mai apropiate de nivelul necesar pentru o astfel de achiziție.

În rândul celor mai mari economii ale Uniunii Europene, Germania are cel mai redus raport dintre venitul necesar și salariul mediu, cu 2,7. Franța are un raport de 3,1, Spania de 4,0, iar Italia de 4,1. Valori sub pragul de patru salarii medii se regăsesc și în Slovenia, cu 3,7, și Malta, cu 3,9.

În schimb, zece state membre necesită venituri echivalente cu mai mult de cinci salarii medii pentru cumpărarea unei locuințe de 1 milion de euro. Grecia are un raport de 7,2, fiind urmată de Ungaria, cu 6,7, Slovacia, cu 6,3, și Polonia, cu 5,8.

România se află, de asemenea, printre țările unde nivelul necesar este ridicat, cu un raport de 5,8 salarii medii. Lista este completată de Letonia (5,7), Cehia (5,2), Portugalia (5,2) și Croația (5,2). Estonia are un raport de exact 5,0.

Pentru un cuplu în care ambii parteneri obțin salariul mediu, raportul dintre venitul necesar și câștigurile disponibile se reduce la jumătate, deoarece calculul ia în considerare venitul combinat.

În Luxemburg, venitul necesar reprezintă 0,8 din câștigul brut combinat al unui cuplu cu două salarii medii. Astfel, două persoane cu venituri medii s-ar încadra în limita de 33% folosită pentru plata ipotecii.

Danemarca se apropie de această situație, cu un raport de 1,05 salarii combinate. Irlanda și Belgia au ambele un raport de aproximativ 1,2, ceea ce înseamnă că două salarii medii nu ar fi suficiente conform criteriilor utilizate în analiză.

În Bulgaria, situația rămâne dificilă chiar și pentru un cuplu cu venituri medii, acesta având nevoie de un venit echivalent cu aproape patru ori câștigurile lor combinate pentru a susține creditul.

Datele Eurostat pentru anul 2025 arată diferențe mari între câștigurile brute anuale din statele europene. Pentru o persoană singură fără copii, salariul brut lunar mediu, calculat prin împărțirea venitului anual la 12 luni, variază de la 1.398 de euro în Bulgaria până la 6.713 euro în Luxemburg.

Veniturile medii lunare brute depășesc 4.000 de euro în Danemarca, unde ajung la 5.300 de euro, Irlanda (4.708 euro), Belgia (4.630 euro), Austria (4.306 euro) și Țările de Jos (4.167 euro).

La polul opus, șapte țări au salarii medii brute sub 2.000 de euro pe lună. Printre acestea se află Bulgaria, cu 1.398 de euro, Grecia (1.510 euro), Ungaria (1.625 euro), Slovacia (1.734 euro), Polonia (1.862 euro), România (1.885 euro) și Letonia (1.904 euro).

Deoarece scenariul analizat presupune că doar 33% din venit poate fi direcționat către plata creditului, un salariu mediu nu este suficient pentru ca o persoană singură să achiziționeze o locuință de 1 milion de euro în nicio țară din Uniunea Europeană.

În Bulgaria, diferența dintre rata lunară a ipotecii, de 3.592 de euro, și suma reprezentând 33% din salariul mediu, de aproximativ 461 de euro, ajunge la 3.131 de euro.

În Luxemburg, diferența este mai redusă, dar rămâne semnificativă. Valoarea ratei depășește cu 1.377 de euro suma de 2.215 euro, reprezentând o treime din salariul brut mediu.