Mai puține locuințe vândute, dar un fenomen câștigă teren pe piața imobiliară din România

Ponderea tranzacțiilor rezidențiale realizate prin credit ipotecar a crescut în ultimii ani atât la nivel național, cât și în regiunea București – Ilfov, potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro pe baza datelor oficiale disponibile.

În primele șase luni din 2026, ipotecile intabulate în București și Ilfov au reprezentat aproape 59% din totalul vânzărilor rezidențiale, după ce în 2025 ponderea acestora ajungea la aproape 63%. Chiar dacă procentul este mai redus față de anul anterior, nivelul rămâne peste cel consemnat în anii precedenți.

Datele analizate pe baza statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că, în 2022, tranzacțiile rezidențiale realizate prin credit ipotecar reprezentau aproximativ 50% din totalul vânzărilor din regiunea București – Ilfov.

La nivel național, ipotecile intabulate în primul semestru din 2026 au ajuns la puțin peste 57% din totalul tranzacțiilor rezidențiale înregistrate în România. Procentul este apropiat de cel din 2025, însă diferența față de anul 2022 este mai vizibilă, când ponderea creditelor ipotecare era de doar 43,5%.

Potrivit analiștilor, majorarea ponderii tranzacțiilor realizate prin credit ipotecar la nivel național a avut loc într-un context marcat de creșterea semnificativă a prețurilor locuințelor în ultimii ani.

Analiza indică faptul că acumularea de resurse proprii pentru achiziția unei locuințe a fost mai redusă comparativ cu situația din regiunea Bucureștiului, ceea ce a determinat o utilizare mai frecventă a finanțării prin credit.

În același timp, statisticile privind ipotecile intabulate includ și operațiuni de refinanțare, nu doar credite noi acordate pentru cumpărarea de imobile. Numărul refinanțărilor a scăzut însă în 2026 față de nivelurile ridicate înregistrate în perioada 2023 – 2025.

Datele Ipotecare.ro arată că, în 2026, aproximativ 16% dintre creditele intermediate de companie au fost refinanțări, în timp ce majoritatea au reprezentat împrumuturi noi destinate achiziției de proprietăți.

Ponderea achizițiilor de locuințe prin credit ipotecar a crescut pe fondul scumpirii proprietăților, al acumulării mai reduse de capital propriu și al interesului mai mare pentru produsele de finanțare. Tendința este susținută și de intrarea treptată a generației Z pe piața imobiliară, precum și de evoluția dobânzilor și a ofertelor de creditare.

„Ponderea tranzacțiilor rezidențiale realizate prin credit ipotecar a crescut și va continua să se majoreze pe măsură ce tinerii din Generația Z, cu vârste actuale de sub 30 de ani, vor deveni principala forță economică activă pe piața imobiliară. De asemenea, numărul ipotecilor s-a majorat și ca urmare a creșterii prețurilor locuințelor din ultimii ani, acumularea de capital fiind posibilă într-o proporție mai redusă. Nu în ultimul rând, scăderea constantă a dobânzilor ipotecare și lansarea unor produse atractive au dus la creșterea interesului față de creditele ipotecare”, a explicat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

În paralel cu creșterea ponderii finanțării prin credit, piața rezidențială a consemnat o reducere a numărului de locuințe vândute. În București și Ilfov, numărul locuințelor tranzacționate în primele șase luni din 2026 a fost cu 1,4% mai mic față de aceeași perioadă din 2025.

La nivel național, scăderea vânzărilor rezidențiale a fost mai accentuată. Potrivit datelor ANCPI, în primul semestru din 2026 s-a înregistrat o diminuare anuală de aproape 9% a numărului de tranzacții cu locuințe comparativ cu perioada similară din anul precedent.