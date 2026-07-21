Blocajul ANCPI lovește piața imobiliară înainte de majorarea TVA. Tranzacțiile riscă să fie amânate

Atacul cibernetic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) produce efecte tot mai mari asupra pieței imobiliare. În condițiile în care extrasele de carte funciară și intabulările nu pot fi eliberate, numeroase tranzacții sunt blocate chiar înainte de intrarea în vigoare a noii cote de TVA pentru locuințele noi, iar specialiștii avertizează că impactul se poate extinde asupra întregii economii.

Piața rezidențială începuse să își revină după un început de an dificil. Potrivit datelor ANCPI centralizate de Crosspoint Real Estate, după o scădere de 16,6% a tranzacțiilor cu apartamente în primul trimestru al anului comparativ cu aceeași perioadă din 2025, lunile aprilie, mai și iunie au adus trei creșteri consecutive, de 2,2%, aproape 16%, respectiv peste 26% față de anul trecut.

În acest context, atacul cibernetic care a scos din funcțiune sistemele ANCPI a generat un nou obstacol pentru cumpărători, dezvoltatori și notari. La o săptămână de la incident, documentele esențiale pentru finalizarea unei tranzacții – extrasele de carte funciară și intabulările – sunt în continuare indisponibile.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât blocajul apare cu doar câteva zile înainte de 1 august, data de la care TVA pentru anumite locuințe noi va crește de la 9% la 21%. Pentru unele tranzacții, diferența de cost poate ajunge până la aproximativ 14.000 de euro pentru o singură locuință.

Specialiștii din piața imobiliară atrag atenția că problemele generate de indisponibilitatea sistemelor ANCPI nu se rezumă doar la efectele fiscale.

„Impactul crizei ANCPI depășește deja componenta fiscală legată de TVA. Orice document care depinde de extrase de carte funciară sau de intabulare este blocat. Întârzierile se propagă mai departe către documentațiile de autorizare și către tot lanțul tranzacției, nu doar către semnarea actului de vânzare”, declară Oana Popescu, Head of Residential, Crosspoint Real Estate.

Aceasta avertizează că, dacă situația nu va fi remediată într-un interval scurt, efectele asupra pieței pot deveni mult mai ample.

„Dacă blocajul se prelungește la peste două săptămâni, riscul crește semnificativ. Cumpărătorii încep să aibă îndoieli, verifică alte oferte, se întreabă dacă au ales prețul corect. Sunt reacții emoționale și ele pot duce la anularea unor tranzacții care altfel s-ar fi încheiat”, a adăugat Oana Popescu.

Potrivit analizei Crosspoint Real Estate, efectele se resimt deja în cazul cumpărătorilor care au semnat antecontracte pentru achiziția unor locuințe.

În multe situații, contractele intră sub incidența forței majore și trebuie modificate prin acte adiționale, în timp ce întârzierile pot genera costuri suplimentare.

Specialiștii atrag atenția și asupra faptului că majoritatea tranzacțiilor imobiliare sunt realizate în euro, astfel încât orice variație a cursului de schimb în această perioadă poate însemna cheltuieli suplimentare pentru cumpărători, peste problemele administrative generate de blocarea serviciilor ANCPI.

Reprezentanții Crosspoint Real Estate consideră că efectele atacului cibernetic nu se limitează la piața rezidențială, ci pot avea consecințe asupra întregului circuit economic.

„Dincolo de piața rezidențială, efectul este mai larg. Când tranzacțiile imobiliare se blochează, banii care ar fi trebuit investiți acolo nu se mai duc automat în altă parte a economiei. E un ciclu întrerupt, cu impact indirect și asupra consumului”, conchide Oana Popescu.

În opinia companiei, prelungirea blocajului ar putea încetini activitatea din mai multe sectoare conexe, de la dezvoltări imobiliare și servicii notariale până la consumul generat de achizițiile de locuințe, într-un moment în care piața dădea semne clare de revenire.