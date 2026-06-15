Construcțiile ilegale ar putea fi legalizate contra cost. Proprietarii ar urma să plătească de cinci ori mai mult pentru terenurile agricole

Construcțiile ilegale realizate pe terenuri agricole sau pe terenuri agricole introduse în intravilan fără avizele necesare ar putea fi aduse în legalitate printr-o nouă măsură propusă de Ministerul Agriculturii. Inițiativa legislativă a fost prezentată de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, și vizează situațiile existente înainte de anul 2026. Proiectul prevede achitarea unui tarif de scoatere din circuitul agricol majorat de cinci ori. Autoritățile susțin că măsura ar debloca numeroase proceduri administrative și juridice aflate în impas.

Construcțiile ilegale ridicate pe terenuri agricole sau pe terenuri agricole incluse ulterior în intravilan fără avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ar putea beneficia de o procedură de intrare în legalitate, potrivit unei inițiative legislative promovate de vicepremierul interimar și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Proiectul propune extinderea anului de referință până în 2026 și introducerea unor prevederi care să permită tratarea unitară a situațiilor în care construcțiile au fost realizate fără respectarea procedurii de scoatere din circuitul agricol.

„Modificarea termenului de edificare a construcțiilor prin extinderea anului de referință ca fiind anul 2026, precum și introducerea noului alineat ar asigura un tratament egal și pentru investițiile realizate pe terenuri care au fost incluse în intravilan fără avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în perioada anterioară anului 2026. Ambele situații reprezintă abateri de la procedura standard de scoatere din circuitul agricol, iar soluționarea lor unitară ar definitiva procesul de intrare în legalitate la nivel național”, susține ministrul interimar al Agriculturii.

Potrivit acestuia, numeroase investiții amplasate pe terenuri aflate în intravilan, dar fără avizul necesar din partea Ministerului Agriculturii, întâmpină în prezent dificultăți în procesele de autorizare și de intabulare, ceea ce generează blocaje administrative și juridice pentru proprietari.

Noua propunere legislativă condiționează intrarea în legalitate de plata unui tarif semnificativ mai mare decât cel prevăzut în prezent de lege. Măsura se aplică proprietarilor care doresc să regularizeze situația construcțiilor deja existente pe terenurile respective.

În argumentația care însoțește proiectul, Tanczos Barna arată că includerea acestor terenuri în sfera de aplicare a legii ar permite finalizarea procedurilor administrative și ar contribui la consolidarea securității juridice a tranzacțiilor imobiliare.

„Includerea acestora în sfera de aplicare a legii ar permite proprietarilor să finalizeze procedurile administrative, crescând astfel securitatea juridică a circuitului civil, ceea ce ar conduce la deblocarea situațiilor juridice în astfel de situații. Actuala inițiativă prevede plata unui tarif majorat de cinci ori pentru scoaterea din circuitul agricol, pe care sunt amplasate construcții de orice fel edificate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi”, mai arată Tanczos Barna.

Ministrul interimar susține că extinderea măsurii și asupra terenurilor introduse în intravilan fără avizul privind clasa de calitate ar avea și un efect bugetar important, prin creșterea sumelor colectate la fondul de ameliorare a fondului funciar.

Autoritățile estimează că aplicarea noilor reguli ar genera venituri suplimentare prin extinderea bazei de contribuabili care vor trebui să achite tarifele majorate pentru regularizarea situației juridice a terenurilor și construcțiilor.

Sumele încasate ar urma să fie direcționate către fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat integral la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit inițiatorului, aceste resurse financiare vor fi utilizate pentru lucrări de îmbunătățire a solurilor, dezvoltarea sistemelor de irigații și consolidarea terenurilor agricole degradate.

Tanczos Barna susține că proiectul urmărește și creșterea disciplinei în administrarea fondului funciar, precum și corectarea evidențelor privind proprietățile.

„Sub aspectul impactului socioeconomic, inițiativa legislativă înlătură starea de incertitudine juridică pentru numeroși cetățeni ale căror locuințe sau anexe gospodărești s-au aflat într-un vid legislativ. Integrarea acestora în circuitul legal le va asigura proprietarilor depline drepturi de dispoziție, facilitând tranzacțiile imobiliare, succesiunile legale, precum și accesul la finanțări bancare. Intabularea imobilelor în cauză condiționează direct posibilitatea proprietarilor de a încheia contracte de furnizare și racordare la rețelele publice de utilități”, explică ministrul interimar al Agriculturii.

Oficialul afirmă că fondurile rezultate din aplicarea măsurii ar putea susține investiții în infrastructura agricolă critică, contribuind la creșterea productivității sectorului agroalimentar și la reducerea dependenței de importurile de alimente.

În același timp, regularizarea situațiilor existente ar permite actualizarea bazelor de date cadastrale și o reflectare mai exactă a realității din teren în documentele oficiale.