APIA a încheiat Campania 2026 de depunere a cererilor de plată. Suprafața declarată a crescut cu peste 38.000 de hectare

SURSA FOTO: Concept Capital realizat cu AI - Subventii, cereri de plata, fermieri

APIA a anunțat finalizarea Campaniei 2026 de depunere a Cererilor de plată pentru schemele de sprijin acordate fermierilor. La nivel național au fost înregistrate 671.334 de solicitări pentru o suprafață de 9.766.322 hectare. Datele centralizate indică o creștere a suprafeței declarate și o reducere a numărului de cereri comparativ cu anul precedent. Campania s-a desfășurat în conformitate cu regulile aplicabile la nivel național și al UE.

În cadrul campaniei derulate conform regulilor stabilite la nivelul UE și al legislației naționale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat finalizarea procesului de depunere a Cererilor de plată aferente anului 2026. Instituția marchează astfel cea de-a 20-a campanie administrată în sprijinul fermierilor români.

Potrivit datelor centralizate la nivel național, au fost depuse 671.334 de cereri de plată, pentru o suprafață declarată de 9.766.322 hectare.

Comparativ cu anul precedent, suprafața solicitată la plată a crescut cu 38.029 de hectare. În același timp, numărul cererilor înregistrate a fost mai mic cu 37.018 față de campania anterioară.

Potrivit datelor prezentate de instituție, creșterea suprafeței declarate concomitent cu reducerea numărului de cereri indică o continuare a procesului de consolidare a exploatațiilor agricole. Fenomenul este asociat comasării terenurilor și creșterii dimensiunii fermelor, evoluție care poate contribui la eficientizarea activităților agricole și la sporirea competitivității sectorului.

Evoluția evidențiază o tendință de restructurare a agriculturii românești, caracterizată prin comasarea terenurilor și creșterea dimensiunii exploatațiilor agricole. Potrivit APIA, acest proces contribuie la îmbunătățirea eficienței economice și la creșterea competitivității sectorului agricol.

Instituția precizează că situația detaliată a depunerii Cererilor de plată poate fi consultată în anexa care cuprinde datele centralizate pe județe, precum și suprafețele solicitate la plată.

Finalizarea campaniei este prezentată de agenție drept rezultatul colaborării dintre fermieri și personalul APIA, în contextul administrării schemelor de sprijin destinate agriculturii. Reprezentanții instituției arată că încheierea perioadei de depunere nu marchează finalul activităților aferente Campaniei 2026, urmând să fie parcurse etapele administrative și tehnice prevăzute de legislația în vigoare.

APIA a transmis că va continua gestionarea procedurilor specifice Campaniei 2026 cu respectarea normelor europene și naționale aplicabile, precum și a procedurilor interne aprobate la nivelul instituției, pentru asigurarea unei administrări eficiente a fondurilor destinate sectorului agricol și a sprijinului acordat beneficiarilor.

În perioada următoare, instituția va derula etapele administrative și tehnice necesare pentru verificarea datelor declarate de fermieri, procesarea cererilor și pregătirea autorizării plăților. Aceste activități sunt esențiale pentru acordarea sprijinului financiar în condițiile stabilite de Politica Agricolă Comună și pentru utilizarea corectă a fondurilor alocate agriculturii.

Campania de depunere a Cererilor de plată reprezintă una dintre cele mai importante etape din calendarul agricol anual, întrucât de aceasta depinde accesul fermierilor la schemele de sprijin și intervențiile financiare disponibile. Prin gestionarea acestor solicitări, APIA asigură implementarea mecanismelor de plată prevăzute de Politica Agricolă Comună și contribuie la menținerea fluxului de finanțare către exploatațiile agricole din întreaga țară. Acest proces are un rol important atât pentru stabilitatea veniturilor fermierilor, cât și pentru susținerea investițiilor și a activităților desfășurate în mediul rural.

Documentele APIA pot fi consultate mai jos: