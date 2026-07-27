Fermierii cer Parlamentului să adopte de urgență mai multe legi din PNRR. Întârzierile pun în pericol activitatea din sector

Douăzeci de organizații profesionale și cooperative agricole au transmis o scrisoare deschisă conducerii Parlamentului, prin care solicită ca mai multe proiecte de lege considerate esențiale pentru agricultură să fie dezbătute cu prioritate în sesiunea extraordinară din această săptămână. Reprezentanții sectorului spun că întârzierile afectează fermierii, crescătorii de animale și cooperativele agricole.

Scrisoarea deschisă a fost adresată președinților Senatului și Camerei Deputaților și solicită ca proiectele legislative aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie discutate și votate cu prioritate în sesiunea extraordinară a Parlamentului.

Printre proiectele considerate urgente se numără instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru crescătorii din sectoarele suin și bovin în anul 2026, în contextul efectelor generate de criza din Orientul Mijlociu și de pesta porcină africană.

Totodată, organizațiile solicită modificarea Legii nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane, precum și modificări ale Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

Reprezentanții organizațiilor susțin că actuala legislație a creat dificultăți importante pentru cooperativele agricole.

Aceștia solicită abrogarea unei prevederi din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, despre care afirmă că a generat blocaje administrative și fiscale în ultimii ani.

În același timp, cer anularea unor obligații fiscale stabilite după anularea înregistrării în scopuri de TVA și completarea articolului 76 din aceeași lege, aspect despre care spun că a rămas nerezolvat de mai bine de doi ani.

Potrivit semnatarilor, adoptarea acestor modificări este necesară pentru deblocarea activității unui număr important de cooperative agricole.

Organizațiile din agricultură cer ca Parlamentul să acorde prioritate și altor proiecte legislative aflate pe ordinea de zi.

Acestea vizează acordarea sprijinului pentru motorina utilizată în agricultură, măsuri privind fertilizanții, precum și scheme de sprijin destinate fermierilor afectați de secetă.

Potrivit reprezentanților sectorului agricol, amânarea acestor proiecte după sesiunea extraordinară ar afecta planificarea financiară a fermierilor și desfășurarea campaniilor agricole din această toamnă.

În scrisoarea transmisă Parlamentului, organizațiile susțin că fermele de porcine și bovine se confruntă în 2026 cu efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra piețelor de desfacere și asupra costurilor de producție.

Potrivit acestora, întârzierea adoptării schemelor de ajutor de stat prevăzute în proiectele PL-x 501/2026 și PL-x 503/2026 afectează capacitatea fermelor de a-și continua activitatea până la sfârșitul anului.

În același timp, modificarea legislației privind pesta porcină africană este considerată necesară pentru adaptarea măsurilor la situația epidemiologică actuală din exploatațiile de creștere a porcinelor.

Scrisoarea este semnată de 20 de organizații reprezentative din agricultură și sectorul cooperatist, printre care PRO AGRO, LAPAR, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), Asociația Forța Fermierilor, Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România, Federația Crescătorilor de Bovine din România, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România, Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă și COOP RO.

Solicitarea este transmisă în contextul în care Senatul și Camera Deputaților s-au reunit luni într-o sesiune extraordinară, care se desfășoară până la 31 iulie, pentru dezbaterea proiectelor necesare îndeplinirii unor jaloane din PNRR.