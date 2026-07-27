Eurostar lansează din decembrie ruta directă Londra–Anvers: călătoria va dura doar 2 ore și 41 de minute

Din decembrie, călătoriile cu trenul între Londra și Anvers vor deveni mai rapide și mai simple. Eurostar introduce prima rută directă între cele două orașe, reducând timpul de parcurs la doar 2 ore și 41 de minute. Noul serviciu facilitează accesul către unul dintre cele mai atractive orașe ale Belgiei, renumit pentru modă, diamante și gastronomie.

Eurostar va introduce, din această iarnă, primul serviciu feroviar direct între Londra și Anvers, oferind o conexiune mai rapidă pentru călătorii care vor să ajungă în orașul belgian fără escală la Bruxelles.

Începând cu 14 decembrie, compania va opera zilnic patru curse directe între stația Londra St. Pancras și Anvers. Până acum, pasagerii care doreau să ajungă în Anvers trebuiau să călătorească mai întâi până la Bruxelles, iar de acolo să schimbe trenul cu un serviciu al companiei feroviare belgiene SNCB către gara Antwerpen-Centraal.

Noua rută va reduce semnificativ durata călătoriei, de la aproximativ 3 ore și 15 minute la doar 2 ore și 41 de minute, eliminând necesitatea transferului în capitala Belgiei.

Totuși, deocamdată, Eurostar nu va introduce și curse directe pe sensul Anvers–Londra. Potrivit companiei, acest lucru este cauzat de lipsa facilităților necesare pentru efectuarea controalelor de frontieră și vamale britanice în gara Antwerpen-Centraal. Astfel, la întoarcere, pasagerii vor trebui în continuare să schimbe trenul la Bruxelles.

Deși este adesea eclipsat de Bruxelles sau Bruges, Anvers este unul dintre cele mai interesante orașe ale Belgiei, renumit în special pentru industria modei și comerțul cu diamante. Orașul și-a câștigat reputația în lumea modei datorită grupului cunoscut drept „Cei Șase din Anvers”, designeri care au revoluționat moda în anii 1980 și 1990. Povestea lor poate fi descoperită la Muzeul Modei din Anvers (ModeMuseum Antwerpen), iar cei care vor să exploreze creațiile noilor designeri locali pot merge la cumpărături pe străzile Nationalestraat și Kammenstraat.

Anvers este și centrul mondial al comerțului cu diamante. Cartierul diamantelor este cel mai mare din lume, iar aproximativ jumătate din diamantele brute extrase la nivel global trec prin acest oraș pentru a fi tăiate și lustruite. Zona este o atracție importantă pentru turiștii interesați de bijuterii și de tradiția prelucrării diamantelor.

O vizită în Anvers nu este completă fără degustarea celebrelor cartofi prăjiți belgieni, cunoscuți local sub numele de „frites”. Unul dintre cele mai apreciate locuri pentru a-i încerca este Frituur LO. Pentru a ajunge acolo, vizitatorii traversează Tunelul Sint-Anna, o atracție în sine datorită scărilor rulante originale din lemn, păstrate și astăzi în funcțiune.

Ciocolata belgiană este un alt simbol al țării, iar Anvers oferă numeroase locuri unde poate fi savurată. Magazinul Pierre Marcolini pune la dispoziția vizitatorilor o gamă variată de produse, de la praline și trufe până la biscuiți, macarons, înghețată și alte specialități de cofetărie, fiind o oprire recomandată pentru cei care vor să ia acasă un suvenir dulce.

Pentru o experiență diferită, organizația Visit Antwerp recomandă explorarea orașului după lăsarea serii. Noaptea, obiective emblematice precum Gara Centrală, piața Operaplein și animatul cartier Het Zuid sunt iluminate spectaculos, oferind o atmosferă aparte și posibilitatea de a descoperi Anversul într-un cadru mai liniștit, departe de aglomerația din timpul zilei.