Gemini Trains vrea să reducă la patru ore călătoria Londra–Köln și să spargă monopolul Eurostar. Mai multe trenuri, mai multe rute și bilete mai ieftine

Transportul feroviar prin Tunelul Canalului Mânecii se pregătește pentru cea mai mare transformare din ultimele trei decenii. Startup-ul britanic Gemini Trains vrea să lanseze în 2030 o rută directă Londra–Köln și să concureze Eurostar, în timp ce alți operatori europeni pregătesc, la rândul lor, noi servicii internaționale.

Startup-ul britanic Gemini Trains intenționează să intre în competiție directă cu Eurostar și să pună capăt monopolului acestuia asupra călătoriilor feroviare prin Tunelul Canalului Mânecii. Compania, susținută de un fond suveran de investiții din Orientul Mijlociu, și-a propus să lanseze până în 2030 o rută directă între Londra și Köln, care va reduce durata călătoriei la aproximativ patru ore. În prezent, aceeași rută poate dura până la șase ore și presupune cel puțin o schimbare de tren.

Pe lângă legătura cu Köln, Gemini Trains dorește să opereze și curse către Paris, cu opriri la Disneyland Paris și Aeroportul Charles de Gaulle, precum și către Bruxelles. Într-o etapă ulterioară, compania are în plan extinderea rețelei către Frankfurt și Düsseldorf.

Spre deosebire de Eurostar, care operează din gara londoneză St Pancras, Gemini Trains intenționează să transforme Stratford International în principalul său hub din capitala britanică. Trenurile vor opri și în stațiile Ebbsfleet International și Ashford International, unde Eurostar și-a suspendat serviciile în 2020. Pentru dezvoltarea rețelei, startup-ul va închiria opt trenuri electrice, fiecare cu o capacitate de peste 550 de pasageri, și estimează că va opera aproximativ 11 curse zilnice până în 2030.

În prezent, Eurostar asigură aproximativ 26 de servicii zilnice din Londra, însă Gemini Trains susține că își va extinde rapid operațiunile odată cu intrarea în exploatare a întregii flote.

Compania va introduce un sistem de tarifare dinamică, iar prețurile promoționale pentru un bilet dus-întors către Paris vor porni de la aproximativ 59 de lire sterline (circa 69 de euro). Potrivit revistei „Business Matters”, pasagerii clasei standard vor beneficia de scaune mai confortabile, conexiune Wi-Fi de calitate și iluminare ambientală, în timp ce la clasa business vor fi disponibile servicii de catering și ecrane de intimitate pentru fiecare loc.

Piața transportului feroviar prin Tunelul Canalului Mânecii se pregătește pentru o competiție fără precedent, după mai bine de trei decenii în care Eurostar a fost singurul operator de transport de pasageri. Adrian Quine, directorul executiv al Gemini Trains, descrie compania drept „un operator disruptiv care contestă constant status quo-ul” și afirmă că obiectivul său este de a schimba piața prin introducerea unor rute și stații noi, a unor trenuri moderne, a unor interioare îmbunătățite și a unor tarife mai accesibile. Potrivit acestuia, compania urmărește totodată să încurajeze tot mai mulți călători să aleagă trenul în locul avionului.

Deși Eurostar operează prin Tunelul Canalului Mânecii de peste 30 de ani, compania utilizează în prezent doar aproximativ jumătate din capacitatea disponibilă a infrastructurii. Acest context a atras interesul mai multor operatori feroviari care pregătesc lansarea unor servicii concurente.

Printre aceștia se numără Virgin Trains, care intenționează să inaugureze în 2030 curse între Londra St Pancras și Paris, Bruxelles și Amsterdam. Pe termen lung, compania are în vedere extinderea rețelei către Franța, Germania și Elveția. Totodată, operatorul italian Trenitalia și startup-ul spaniol Evolyn și-au anunțat planurile de a intra pe ruta Londra–Paris, intensificând astfel concurența pe una dintre cele mai importante legături feroviare din Europa.

În fața acestei competiții tot mai puternice, Eurostar își accelerează propriile planuri de dezvoltare. Operatorul a anunțat că intenționează să introducă, la începutul anilor 2030, legături directe între Londra și mai multe orașe din Germania, în colaborare cu compania feroviară de stat germană Deutsche Bahn.