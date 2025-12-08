Noul Mers al Trenurilor 2025-2026 va intra în vigoare duminică, anunța CFR Călători, iar schimbările sunt ample atât pentru traficul intern, cât și pentru cel internațional. Compania afirmă că prin noul program se urmărește modernizarea serviciilor, introducerea de material rulant nou și extinderea conexiunilor directe cu marile capitale europene.

Printre noutăți se numără legături directe București–Budapesta, reintroducerea trenurilor care merg până la Viena Westbahnhof, conexiuni sezoniere București–Giurgiu–Ruse, introducerea ramelor electrice moderne Alstom Coradia Stream și punerea în circulație a unor vagoane și locomotive modernizate prin PNRR. Programul va fi valabil din 14 decembrie 2025 până la 12 decembrie 2026.

CFR Călători transmite că, odată cu noul orar, va opera zilnic peste 1.150 de trenuri, în funcție de perioada anului: 52 pentru traficul internațional, 20 trenuri Intercity, 112 Interregio, 26 trenuri sezoniere și 952 Regio.

Compania explica faptul că acest plan reflectă investițiile majore derulate în ultimii ani în modernizarea transportului feroviar și în introducerea materialului rulant nou, cu scopul de a răspunde mai bine cererii de mobilitate.

Cele mai vizibile schimbări sunt în traficul internațional. Pentru prima dată după mulți ani, trenurile IR 72 și IR 73 vor circula pe relația directă Budapesta Keleti – București Nord, extinzând actualul traseu care se încheia la Craiova. CFR Călători consideră că această prelungire îmbunătățește considerabil mobilitatea între cele două capitale.

De asemenea, trenurile IR 346 și IR 347 vor merge din nou până la Viena Westbahnhof, pe un traseu direct via Budapesta Kelenföld, și nu prin Keleti, așa cum fusese în ultimul orar. În paralel, trenurile Someș 687/686 vor continua să asigure legătura Baia Mare – Viena Westbahnhof.

Pentru sezonul estival 2026 se adaugă o noutate importantă: patru trenuri noi vor circula pe relația București Nord – București Progresu – Giurgiu – Ruse și retur. Compania subliniază că această introducere susține mobilitatea transfrontalieră, un obiectiv major odată cu aderarea României la spațiul Schengen.

Tot la capitolul internațional, parteneriatul cu compania feroviară ucraineană UZ va continua prin menținerea grupei de vagoane Kiev – Ungheni – București Nord și retur, parte din trenul Prietenia 401/402, oferind o legătură stabilă cu Ucraina.

CFR Călători mai arată că, odată cu integrarea României în Schengenul feroviar, staționările trenurilor internaționale vor fi reduse în mod semnificativ, deoarece controlul documentelor nu va mai fi necesar.

În traficul intern, schimbările sunt concentrate pe modernizarea materialului rulant și creșterea confortului. CFR Călători precizează că va continua să introducă în circulație vagoane și locomotive modernizate prin PNRR, pe măsură ce acestea sunt livrate de uzinele din România.

Noile vagoane dispun de facilități moderne: internet Wi-Fi, sisteme audio-video pentru informarea pasagerilor, camere de supraveghere, prize electrice, climatizare, toalete ecologice și spații dedicate persoanelor cu mobilitate redusă. Unele compuneri includ și vagoane bar-bistro.

Compania menționează că, datorită creșterii calității serviciilor, anumite trenuri Interregio care leagă Bucureștiul de Mărășești – Suceava/Iași, precum și de Brașov, vor fi reclasificate în Intercity și vor utiliza material rulant modernizat prin PNRR.

O componentă esențială a noului mers al trenurilor este introducerea în circulație a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream, considerate cele mai moderne trenuri pe care le va opera CFR Călători.

Achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară în cadrul unui program european și adjudecate de CFR în urma unei licitații, aceste rame pot circula cu viteze de până la 160 km/h și respectă standardele europene actuale privind siguranța și confortul.

CFR Călători planifică utilizarea lor pentru 26 de trenuri zilnice, pe rute cu trafic intens:

14 trenuri București Nord – Constanța și retur

6 trenuri București Nord – Craiova și retur

2 trenuri București Nord – Craiova – Deva și retur

2 trenuri București Nord – Arad și retur

2 trenuri București Nord – Brașov și București Nord – Timișoara Nord

Compania estimează că până la 1 februarie vor fi operaționale 11 rame din primul lot de 12.

Pe lângă unitățile Alstom, CFR Călători pregătește introducerea, în decursul anului viitor, a 7 trenuri formate din rame PESA, aflate în prezent în testare și recepție. Acestea vor fi operate pe ruta București – Buzău – Adjud și retur, după finalizarea procedurilor tehnice și predarea lor către operator.

Modernizarea este completată și de vagoane refăcute în ultimii ani din fonduri proprii, precum și de material rulant mai vechi, aflat în curs de înlocuire treptată, odată cu intrarea în circulație a noilor unități.

CFR Călători subliniază că pune la dispoziția pasagerilor numeroase oferte: abonamente pentru diverse categorii de călători, cardul TrenPlus – care permite achiziționarea nelimitată de bilete cu reducere de 25% timp de un an, oferta dus-întors cu 10% reducere și reduceri de până la 10% pentru biletele cumpărate cu anticipație. Compania indică secțiunea „Trafic intern” de pe site pentru detalii.

Pentru traficul internațional sunt disponibile oferte speciale pentru Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Moldova, precum și abonamentul Interrail, util pentru călătorii în mai multe țări europene sau doar într-una.

Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul oficial, din aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele din gări, de la casele de bilete și de la agențiile CFR.