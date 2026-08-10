Deficitul comercial a ajuns la aproape 3 miliarde de euro în iunie 2026. INS a publicat noi date despre comerțul României

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat luni datele privind comerțul internațional cu bunuri în luna iunie și în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, care arată că deficitul comercial al României s-a ridicat la 2,9613 miliarde de euro în luna iunie, în condițiile în care importurile au continuat să crească mai rapid decât exporturile.

În luna iunie 2026, exporturile FOB au însumat 8,7016 miliarde de euro, iar importurile CIF au ajuns la 11,6629 miliarde de euro. Diferența dintre cele două valori a generat un deficit comercial de 2,9613 miliarde de euro.

Comparativ cu luna iunie 2025, exporturile au crescut cu 5,9%, iar importurile au înregistrat un avans de 9,9%, ceea ce indică o accelerare mai puternică a achizițiilor externe decât a vânzărilor de bunuri peste graniță.

La nivelul primelor șase luni ale anului 2026, exporturile FOB au totalizat 49,0378 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 65,4977 miliarde de euro. Față de perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, exporturile au crescut cu 3,0%, iar importurile cu 1,7%.

Deficitul balanței comerciale în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 a fost de 16,4599 miliarde de euro, cu 332,1 milioane de euro mai mic decât în perioada similară din 2025, ceea ce reprezintă o reducere de 2,0%.

INS arată că cele mai importante ponderi în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupele de produse mașini și echipamente de transport, cu 46,8% din totalul exporturilor și 36,5% din totalul importurilor, precum și de alte produse manufacturate, cu 27,2% la export și 27,3% la import.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, exporturile și importurile pe principalele grupe de produse au avut următoarea evoluție: alimente și animale vii – exporturi de 3,6589 miliarde de euro, în creștere cu 7,8%, și importuri de 5,8798 miliarde de euro, în creștere cu 0,3%; băuturi și tutun – exporturi de 1,1469 miliarde de euro, în scădere cu 11,3%, și importuri de 586,7 milioane de euro, în scădere cu 7,0%; materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil – exporturi de 1,5114 miliarde de euro, în creștere cu 10,3%, și importuri de 1,5108 miliarde de euro, în creștere cu 1,0%.

La combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate, exporturile au ajuns la 3,0661 miliarde de euro, în creștere cu 10,9%, iar importurile la 5,6882 miliarde de euro, în creștere cu 11,7%. La uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală, exporturile au fost de 250 milioane de euro, în creștere cu 74,9%, în timp ce importurile au fost de 165,6 milioane de euro, în scădere cu 6,6%.

În cazul produselor chimice și al produselor derivate nespecificate în altă secțiune, exporturile au totalizat 2,883 miliarde de euro, în creștere cu 4,7%, iar importurile 9,8422 miliarde de euro, în creștere cu 2,9%.

Mărfurile manufacturate clasificate în principal după materia primă au însumat exporturi de 7,5789 miliarde de euro, în creștere cu 7,0%, și importuri de 10,9112 miliarde de euro, în creștere cu 0,4%.

Cea mai mare categorie a fost reprezentată de mașini și echipamente pentru transport, cu exporturi de 22,9337 miliarde de euro, în creștere cu 1,7%, și importuri de 23,9247 miliarde de euro, în creștere cu 2,0%. Articolele manufacturate diverse au înregistrat exporturi de 5,7463 miliarde de euro, în scădere cu 5,4%, și importuri de 6,9337 miliarde de euro, în scădere cu 4,0%. Bunurile necuprinse în altă secțiune din CSCI au însumat exporturi de 262,6 milioane de euro, în creștere cu 31,4%, și importuri de 54,8 milioane de euro, în creștere cu 1,1%.

În relația cu Uniunea Europeană, exporturile au fost de 35,4485 miliarde de euro, reprezentând 72,3% din total, iar importurile de 48,1742 miliarde de euro, reprezentând 73,6% din total. Schimburile intra-UE27 au avut aceeași valoare, respectiv 35,4485 miliarde de euro la expedieri și 48,1742 miliarde de euro la introduceri.

În relația cu statele din afara Uniunii Europene, exporturile au însumat 13,5893 miliarde de euro, iar importurile 17,3235 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 27,7% din totalul exporturilor și 26,4% din totalul importurilor.

INS precizează că soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează ca diferență între valoarea exporturilor FOB și valoarea importurilor CIF, soldul negativ reprezentând deficit, iar cel pozitiv excedent. Prețul FOB reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare și include valoarea bunului, cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare și taxele necesare încărcării la bord, în timp ce prețul CIF reprezintă prețul la frontiera țării importatoare și include, pe lângă elementele FOB, costul asigurării și al transportului internațional.

Datele statistice privind exporturile, importurile și soldul operațiunilor de comerț internațional cu bunuri, în euro și în lei, pot fi accesate în anexa în format XLS a comunicatului. Informațiile detaliate pentru luna mai și perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerț Internațional nr. 5/2026, cu termen de apariție la 19 august 2026, iar datele detaliate pentru luna iunie și perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 vor fi publicate în Buletinul Statistic de Comerț Internațional nr. 6/2026, la 18 septembrie 2026.